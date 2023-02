Sergio Agüero explicó por qué eligió Punta del Este como uno de sus lugares de residencia

El Kun alterna entre Punta del Este, Miami y Barcelona (Foto: RS Fotos)

Sergio Agüero transita con total normalidad su vida fuera del fútbol después del inesperado retiro de la actividad profesional por un problema cardíaco. El ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y FC Barcelona sigue explorando nuevos horizontes para invertir su tiempo ahora que no tiene las responsabilidades lógicas vinculadas a estar fichado en algún club. En varias oportunidades se lo pudo observar practicando golf, a cargo de sus negocios o relacionado a su equipo de la Kings League, sin embargo en los últimos días apareció en público para realizar otra de sus novedosas pasiones.

El Kun se hizo presente en una de las ciudades top de Sudamérica donde reside junto a su familia, alternando con Miami, para participar de un torneo de póker. “De Uruguay lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo. La verdad que es un lugar bastante cómodo para mí y también resalto que la gente es muy respetuosa y tranquila. Y yo que viví en otros lados, eso de la tranquilidad para mí es clave en el día a día”, analizó sobre uno de sus hogares en charla con Ovación.

Agüero ingresó al mundo de los naipes y lentamente va ganando experiencia en competencias de mayor calibre. “De pibe arranqué a jugar online y me gustó mucho. Soy mucho de los juegos y de divertirme. Me gusta mucho también cómo se viene desarrollando el póker en todo el mundo y está bueno”, reveló. Además, le consultaron con qué jugadores uruguayos armaría una mesa: “Puede ser con Godín, Suárez, Cavani, Forlán. También me gustaría que estén el Chino Recoba y el Cebolla Rodríguez. Hay muchos con los que me gustaría poder armar una mesita de póker”.

El tercer destino usual de Sergio es Barcelona, donde acude para mirar los encuentros o ser parte de KuniSports en la Kings League organizada por Gerard Piqué. El ex jugador se incluyó en dos jornadas del certamen de fútbol 7 pero una dolencia en uno de sus isquiotibiales lo dejó fuera de las siguientes fechas. Cuando se recupere, confirmó en una de sus transmisiones que volverá a pisar el verde césped del Cupra Arena para llevar al cuadro del que es presidente lejos en los playoffs que darán a saber a los cuatro equipos que disputarán el Final Four en el Camp Nou.

Agüero utiliza dicho certamen para ponerse a punto en lo físico de cara al futuro. “Tengo que ponerme bien físicamente, si aguanto seis meses. Vamos a esperar, hay varios clubes que me quieren”, declaró hace unas semanas sobre una posible vuelta al fútbol profesional.

