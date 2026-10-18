Entre mensajes de condena e indignación, familia realizará tributo al exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa murió el sábado 17 de octubre tras un ataque armado en el Campo Marte de la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La familia de Juan Francisco Solórzano Foppa anunció las honras fúnebres y un homenaje público para despedir al abogado guatemalteco, asesinado el sábado 17 de octubre durante un ataque armado en el Campo Marte, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Las actividades se realizarán entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre, en medio de condenas de organizaciones nacionales e internacionales y reclamos para que el crimen sea esclarecido.

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Los familiares agradecieron las expresiones de solidaridad que recibieron tras la muerte del exfiscal del Ministerio Público (MP) y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Nuestra familia agradece la solidaridad y acompañamiento en este momento doloroso”, señalaron en una publicación difundida en las redes sociales que utilizaba el abogado.

La familia convocó a un homenaje cívico en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura antes del sepelio. (Facebook)

El velorio comenzará el lunes 19 de octubre, desde las 7:00, en Capillas Señoriales, en la zona 9 capitalina. Al día siguiente, la familia convocó a un acto para recordar la trayectoria profesional y pública de Solórzano Foppa, quien murió junto con Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

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El homenaje será en la Plaza de la Constitución antes del sepelio

El homenaje tendrá lugar el martes 20 de octubre a las 7:30 en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la capital. La convocatoria plantea que el encuentro buscará recordar el compromiso del abogado “por una mejor Guatemala”.

Tras la actividad, los asistentes se dirigirán al Cementerio Los Parques, en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, donde está previsto el sepelio a las 10:00. La familia indicó que habrá transporte disponible para quienes deseen acompañar el cortejo fúnebre.

El sepelio será el 20 de Octubre Día de la Revolución. (Facebook)

La despedida ocurre mientras continúa bajo reserva la investigación por el ataque armado ocurrido en una cancha deportiva del Campo Marte. El MP informó que mantiene diligencias relacionadas con el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, sin divulgar detalles sobre los avances del caso.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió el crimen y afirmó que las instituciones del Gobierno colaborarán con las autoridades competentes para identificar a los responsables. “Los vamos a encontrar”, expresó el mandatario al referirse a los autores materiales e intelectuales.

Organizaciones nacionales e internacionales exigieron una investigación imparcial

El asesinato provocó pronunciamientos de entidades de derechos humanos, gremios profesionales, organizaciones empresariales y actores de la sociedad civil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y pidió al Estado una investigación diligente que permita establecer responsabilidades y sancionar a quienes participaron en el crimen.

La CIDH recordó las denuncias públicas que Solórzano Foppa hizo sobre la penetración del crimen organizado en instituciones guatemaltecas y contra el denominado “pacto de corruptos”. También señaló que las autoridades deben actuar con debida diligencia para esclarecer el ataque.

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CIIDH (Twitter/X)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, (Oacnudh), rechazó el asesinato del abogado y de Aguilar Gamarro.

El organismo reclamó una pesquisa pronta, exhaustiva e imparcial, y subrayó la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos.

OACNUDH (Twitter/X)

La delegación de la Unión Europea en Guatemala expresó su solidaridad con la familia de Solórzano Foppa y destacó su labor en investigaciones vinculadas con estructuras criminales.

Unión Europea (Twitter/X)

Mientras que la Embajada de Estados Unidos radicada en Guatemala condenó el “atroz asesinato” del exfiscal a quien calificó como un “firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, por lo que expresaron su “sinceras condolencias” a la familia del abogado.

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Embajada de Estados Unidos en Guatemala (Twitter/X)

A las muestras de repudio se unió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) quienes, a través de un comunicado, instaron a las autoridades del Estado de Guatemala a llevar a cabo una”investigación exhaustiva e imparcial", garantizando que “todos los responsables sean llevados ante la justicia”.

“La memoria de Juan Francisco Solórzano Foppa debe ser honrada con acciones concretas que fortalezcan la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. No se puede permitir que su legado quede en la impunidad”, dijo Cejil.

Cejil (Twitter/X)

Su alma mater, la Universidad Rafael Landívar también lamentaron la muerte del abogado y recordaron que en los “últimos años motivó en la opinión pública una discusión crítica y necesaria par la democracia en Guatemala”.

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Para la casa de estudios, este hecho de violencia “exige a todas las autoridades del sistema de justicia una investigación pronta, independiente y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido”, al tiempo que pidieron a la sociedad guatemalteca a “no ceder ante el miedo”.

Universidad Rafael Landívar. (Twitter/X)

También se pronunciaron la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, cámaras empresariales, universidades y organizaciones sociales.

Una trayectoria entre la investigación penal, la SAT y la defensa legal

Solórzano Foppa se graduó en la Universidad Rafael Landívar y desarrolló parte de su carrera en el MP, donde trabajó durante cerca de 12 años. Ocupó cargos ligados a la investigación criminal, entre ellos en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Dirección de Análisis Criminal.

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Durante ese período participó en investigaciones de alto impacto, como el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, que en 2015 derivó en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Solórzano Foppa laboró cerca de doce años en el Ministerio Público e integró pesquisas de alto impacto como el caso de defraudación aduanera La Línea. (REUTERS/Cristina Chiquin)

En marzo de 2016, el entonces presidente Jimmy Morales lo nombró superintendente de la SAT. Su gestión impulsó medidas de fiscalización y cobro a contribuyentes por incumplimientos tributarios. El Directorio de la institución lo destituyó en enero de 2018, tras cuestionamientos por el cumplimiento de la meta de recaudación.

En los últimos años ejerció como abogado y notario, participó en debates sobre justicia, corrupción y seguridad, y enfrentó procesos judiciales vinculados con actividades políticas y con su intervención en la defensa del periodista José Rubén Zamora. Su familia lo despedirá ahora con un homenaje abierto en el centro de la capital guatemalteca.

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