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El enojo de Juana Viale con Alpine por Franco Colapinto: “Me irrita”

La conductora cuestionó en su programa las órdenes del equipo que, según sostuvo, favorecen a Pierre Gasly por encima del piloto argentino

Juana Viale cuestionó las decisiones de la escudería Alpine por privilegiar a Pierre Gasly frente a Franco Colapinto (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)
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Juana Viale protagonizó un momento de fuerte reclamo durante la emisión de Almorzando con Juana (Eltrece), al cuestionar las decisiones de la escudería Alpine respecto al trato que recibe el piloto argentino Franco Colapinto frente a su compañero, el francés Pierre Gasly. La conductora expresó su malestar por las órdenes de equipo que, según remarcó, favorecen de manera sistemática al corredor galo en detrimento del argentino.

La charla se dio en el marco de una mesa integrada por Ale Martínez, periodista de F1, Luisa Albinoni, Santiago “Bocha” Caamaño y Hernán Drago, quienes coincidieron en el reconocimiento hacia Colapinto y recordaron, entre otras cosas, el momento en que el piloto desplegó una bandera argentina tras finalizar el Gran Premio de España. “El otro día con la bandera fue genial también”, señaló Caamaño, a lo que Martínez agregó: “Fue maravilloso”.

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El clima de celebración derivó rápidamente en un debate sobre la postura de Alpine en pista. Drago fue el encargado de introducir el tema al señalar lo que consideró una situación injusta, incluso frente al propio compañero de escudería de Colapinto. “Hasta con su compañero de escudería, cuando van décimo y décimo primero: ‘Dale, pasalo, pibe, pasalo’”, relató el conductor, al describir las instrucciones que, según su interpretación, buscan frenar el avance del argentino dentro de la carrera.

Los integrantes de la mesa recordaron el momento en que Franco Colapinto desplegó una bandera argentina tras una de sus carreras

Fue en ese punto cuando la conductora del ciclo intervino con mayor firmeza. “A mí eso me pone...”, comenzó a decir, antes de definir con una sola palabra su reacción ante la situación: “Me irrita”. Juana continuó el reclamo con una pregunta directa dirigida a la gestión del equipo: “¿Por qué no lo dejan pasar a Franco? Siempre tiene que estar Gasly adelante, loco”.

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Alejandra Martínez, especialista en la mesa, intentó aportar un marco de contexto a la discusión. Explicó que la dinámica entre pilotos de una misma escudería responde a una lógica que atraviesa a distintas disciplinas. “En todo equipo en general, cuando vos tenés otra trayectoria, y pasa en una obra de teatro también, ¿no? Tenés quién encabeza y tenés quién tiene que hacer escuela y ganarse el lugar de encabezar”, señaló el periodista, quien agregó que Colapinto se encuentra en esa etapa de construcción dentro del equipo.

Según el razonamiento de la periodista, esa jerarquía puede modificarse en función de los resultados deportivos que consiga cada corredor. Citó, además, el caso de Kimi Antonelli, otro piloto que comenzó la temporada asumiendo un rol secundario dentro de su escudería. Pese a la explicación, la conductora insistió en que la diferencia entre Gasly y Colapinto no responde únicamente a una cuestión de jerarquía deportiva, sino también a las condiciones individuales que exhibe el argentino en pista: “La muñeca, las salidas de Franco”, remarcó, antes de que Drago completara la idea con una referencia a la capacidad de largada del piloto.

Tres hombres, dos sentados con remeras rosadas con logos y uno de pie con gorra negra y remera oscura, en una mesa de madera. Hay un celular en la mesa
La dirección de Flavio Briatore en Alpine prioriza la suma de puntos en el campeonato de constructores mediante órdenes estrictas

La discusión en la mesa de Viale se dio en un contexto donde Alpine mantiene una política de órdenes de equipo orientada a evitar desgastes innecesarios entre sus dos corredores y a proteger posiciones en el campeonato de constructores. Este tipo de decisiones derivó en tensiones previas entre ambos pilotos, entre las que se cuenta el incidente registrado durante el Gran Premio de Bakú, cuando un toque entre los dos autos de la escudería francesa provocó el abandono de ambos competidores en la misma carrera.

La gestión interna de Alpine, que conduce Flavio Briatore al frente de la estructura directiva, atraviesa además un historial de alta rotación de personal y decisiones estrictas respecto al orden de sus pilotos, en un equipo donde cada posición conquistada representa puntos relevantes para la pelea en el campeonato de constructores. Ese escenario explica, según el análisis compartido en la mesa, la rigidez con la que el equipo exige a Colapinto mantener su posición detrás de Gasly en los últimos grandes premios, pese a que en varias oportunidades el argentino mostró mejor ritmo de carrera que su compañero francés.

El respaldo hacia Colapinto se mantuvo como denominador común entre los integrantes de la mesa a lo largo de toda la charla. “Amamos a Franco”, sintetizó Caamaño, en una frase que resumió el tono general de la conversación y que fue acompañada por las risas y los gestos de aprobación del resto de los presentes en el programa.

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Juana VialeAlpineFranco ColapintoPierre GaslyAlmorzando con Juana

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