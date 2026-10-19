Política

Diego Santilli: “Javier Milei va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”

El jefe de Gabinete defendió la reforma electoral, aunque insistió en que el Presidente se impondrá aun si continúan las primarias y cuestionó al peronismo, a Axel Kicillof y a los incidentes en las marchas universitarias

El jefe de Gabinete opinó sobre las elecciones del 2027
Guardar

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestó su plena confianza en la continuidad del Presidente al asegurar que Javier Milei “va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”. El funcionario ratificó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral, aun cuando el oficialismo no tiene garantizados los votos en el Congreso para eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario sostuvo que la iniciativa no se limita a las internas partidarias, sino que responde al reclamo de los ciudadanos de reducir la cantidad de elecciones y los costos asociados al proceso.

PUBLICIDAD

En este sentido, también defendió la implementación de la boleta única en papel y cuestionó a quienes pronosticaron que La Libertad Avanza no lograría aprobar sus principales proyectos legislativos.

Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, va a ganar. Sí creo que tiene que consolidar su fortaleza”, insistió Santilli al ser consultado por Majul sobre las posibilidades electorales del mandatario. Y agregó: “Si fuera este domingo las elecciones, va a volver a ganar”.

El jefe de Gabinete vinculó ese pronóstico con una mirada crítica sobre el peronismo, al que acusó de intentar reconstruir una oferta común pese a las diferencias internas. “Se muestran separados, van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, planteó.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Santilli se refirió a las imágenes de Sergio Massa junto a Cristina Kirchner y a las actividades que realizaron otros sectores peronistas en el marco del Día de la Lealtad, el pasado 17 de octubre.

Javier Milei ofrece un discurso clave en el Madrid Economic Forum
Milei buscará su reelección

El funcionario sostuvo que no cree que esos espacios compitan divididos en la próxima elección y afirmó que el Gobierno buscará impedir un regreso a debates que, según su visión, marcaron a las administraciones anteriores.

“Que no podemos volver al pasado, que la Argentina está mirando hacia adelante, que los argentinos están mirando hacia adelante, que los argentinos no quieren volver a discutir si los delincuentes son víctimas sociales. No, pará, delincuente es delincuente”, expresó.

Santilli también cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y consideró que “le quedó grande la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, mencionó los índices de inseguridad y reclamó mayores medidas para favorecer las inversiones, modernizar la administración y proteger a los productores bonaerenses.

El jefe de Gabinete señaló, además, que la provincia de Buenos Aires no adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni al régimen de reiterancia, al que vinculó con la necesidad de evitar la denominada “puerta giratoria”.

Al explicar la posición oficial sobre las primarias, Santilli remarcó que la propuesta de la Casa Rosada apunta a modificar el sistema electoral en su conjunto y no solamente a suprimir esa instancia.

Axel Kicillof cerró el acto por el 17 de octubre en La Matanza
Santilli también criticó a Kicillof

“El presidente Milei desde el primer día dijo, antes de llegar, que las PASO no habían servido y que hay que eliminarlas. Segundo, dijo: ahí tiene que haber boleta única. Y lo cumplió”, afirmó.

El funcionario consideró que el esquema actual obliga a los electores a concurrir demasiadas veces a las urnas y cuestionó el gasto destinado a las primarias. Según planteó, existen provincias en las que los ciudadanos pueden tener que votar cinco o seis veces en un año.

También señaló que las PASO insumen USD 200 millones y generan espacios obligatorios de publicidad electoral durante buena parte del calendario. “La reforma del Presidente está pensada para el ciudadano, para el que nos está viendo”, sostuvo.

Santilli afirmó que los mandatarios provinciales toman nota de esa demanda social y mencionó el caso de Catamarca, donde, según relató, el gobernador mejoró su imagen después de anunciar la unificación de elecciones.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Argentinos en Paraguay votan
El jefe de Gabinete confió en que el Congreso va a aprobar la reforma política (EFE/ Nina Osorio)

La reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de la PASO va a salir”, anticipó.

En otro tramo de la entrevista, Santilli se refirió a los incidentes ocurridos durante movilizaciones y reclamó que quienes destruyan bienes públicos o agredan a agentes de seguridad afronten consecuencias penales y económicas.

“Lo que no puede pasar es que la destrucción sea gratuita, porque si la destrucción es gratuita, vuelve a suceder”, afirmó.

El funcionario comparó esos episodios con acciones de sectores de izquierda en otros países y los vinculó con el kirchnerismo. Además, destacó el protocolo antipiquetes y aseguró que esa política terminó con una dinámica que, a su entender, se había consolidado durante los años anteriores.

Santilli también defendió la gestión económica y sostuvo que el debate actual se concentra en la velocidad de la recuperación. Para respaldar esa postura, mencionó que el presupuesto universitario aumentó 270% entre 2023 y 2024 y que las partidas para hospitales universitarios pasaron de $ 7.000 millones en 2023 a $ 100.000 millones este año.

En esa línea, recordó que el Gobierno enfrentó vencimientos por USD 10.000 millones al inicio de su mandato y planteó que la administración libertaria modificó la agenda pública respecto de los temas que dominaban la discusión antes de diciembre de 2023.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiDiego SantilliElecciones 2027PASOPrimariasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Libertad Avanza acelera el armado juvenil en el interior en medio de la disputa entre digitales y territoriales

Los referentes juveniles Sharif Menem, Iñaki Gutiérrez y Rocío Gomez coordinan la construcción de cara a las elecciones presidenciales. Los próximos actos y el objetivo detrás del despliegue. Las diferencias con la militancia digital

La Libertad Avanza acelera el armado juvenil en el interior en medio de la disputa entre digitales y territoriales

Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”

Ante miles de militantes en el Hipódromo, el gobernador reclamó autonomía para las provincias, defendió su administración y ratificó su intención de competir en los comicios de 2027

Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”

Ansiedad en la mesa chica del Gobierno: crecen las internas por la estrategia para 2027 y surgen los primeros números clave

La cúpula de la Casa Rosada no logra un consenso sobre qué estrategia realizar en la previa del año electoral y hay tensión por el “riesgo político”. Las nuevas encuestas que le llegaron al Ejecutivo y los acuerdos subterráneos que emergen

Ansiedad en la mesa chica del Gobierno: crecen las internas por la estrategia para 2027 y surgen los primeros números clave

Milei viaja a una Europa en crisis: reunión en España con Díaz Ayuso, economía austríaca y batalla cultural contra la izquierda

El Presidente llegará en plena convulsión europea y a semanas de las elecciones en las que Pedro Sánchez buscará retener el poder. Infobae reconstruyó su agenda en Madrid, que incluye charlas sobre economía y un nuevo encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Viajará con Adrián Ravier y, por ahora, no tiene prevista una reunión con Santiago Abascal

Milei viaja a una Europa en crisis: reunión en España con Díaz Ayuso, economía austríaca y batalla cultural contra la izquierda

El viaje de León XIV a la Argentina: el aval médico, una nueva avanzada del Vaticano y otra señal clave renovaron el optimismo por la visita

El cirujano que operó al Papa aseguró que no existen impedimentos clínicos para la gira. La Santa Sede mantuvo la agenda y confirmó otros detalles organizativos, mientras se espera en Buenos Aires una nueva delegación vaticana. La Iglesia y el Gobierno aguardan una ratificación definitiva del viaje

El viaje de León XIV a la Argentina: el aval médico, una nueva avanzada del Vaticano y otra señal clave renovaron el optimismo por la visita

DEPORTES

“¡Dios mío!“: el golazo desde 51 metros que sufrió un ex arquero de la selección argentina y revolucionó a la Premier League

“¡Dios mío!“: el golazo desde 51 metros que sufrió un ex arquero de la selección argentina y revolucionó a la Premier League

Choque, despiste y lluvia de neumáticos: el violento accidente que protagonizó un piloto de Turismo Pista en Entre Ríos

San Lorenzo le ganó 2-1 sobre el final a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs del Clausura

Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

Belgrano cayó 3-1 ante Palmeiras y se jugará el pase a cuartos de la Libertadores Femenina en la última fecha

TELESHOW

El enojo de Juana Viale con Alpine por Franco Colapinto: “Me irrita”

El enojo de Juana Viale con Alpine por Franco Colapinto: “Me irrita”

La foto de Pampita con sus hijos por el Día de la Madre y el mensaje que Roberto García Moritán le dedicó

El pedido de Evangelina Salazar sobre Emanuel Ortega por su separación de Julieta Prandi: “Hay que respetarlo”

El saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Madre: las fotos románticas y el silencio con Wanda Nara

La emotiva carta de despedida de Jimena, la hija de Fernando Confessore: “Todo mi mundo se derrumbó”

INFOBAE AMÉRICA

Arroceros confían en el Gobierno dominicano para proteger la producción nacional tras la derogación del decreto sobre importaciones

Arroceros confían en el Gobierno dominicano para proteger la producción nacional tras la derogación del decreto sobre importaciones

Costa Rica realizó el primer implante de un electrodo diseñado para aprovechar las vías naturales del corazón

En Panamá condenan a una abogada a 12 años de prisión por estafa agravada

Entre mensajes de condena e indignación, familia realizará tributo al exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

República Dominicana traslada a Costa Rica y Honduras la atención consular de sus ciudadanos en Nicaragua