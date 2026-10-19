Arroceros confían en el Gobierno dominicano para proteger la producción nacional tras la derogación del decreto sobre importaciones

Estados Unidos pidió a República Dominicana derogue las medidas arancelarias que regulan el ingreso de arroz estadounidense./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector arrocero de República Dominicana respaldó al Gobierno tras la derogación del Decreto 693-24 y confió en que la renegociación planteada por el presidente Luis Abinader permitirá mejorar las condiciones para proteger la producción nacional y fortalecer su competitividad dentro del DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos).

La derogación eliminó el arancel del 20% que se aplicaba como salvaguarda regulatoria a las cuotas de importación de arroz procedentes de los Estados Unidos en el marco del tratado de libre comercio.

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El consenso se alcanzó después de tres horas de trabajo en el Club Cerro Alto, en La Vega, con representantes de parceleros, molineros, productores de la reforma agraria, empresas de fertilizantes y actores de distintas zonas del país. La Presidencia de República Dominicana informó que los participantes acordaron mantener una mesa de trabajo permanente para dar continuidad a las conversaciones.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, garantizó que los controles para el ingreso de arroz se conservarán sin cambios dentro del marco legal vigente mientras se define el curso de la renegociación promovida por el mandatario.

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Sector arrocero de República Dominicana respalda al gobierno tras la derogación del Decreto 693-24 y confía en la renegociación (Foto cortesía Presidencia de la República)

Los controles a la importación durante la renegociación

La eliminación del decreto no implica que el país pierda la capacidad de regular las importaciones agrícolas. Abinader sostuvo que República Dominicana aún puede autorizar o impedir el ingreso de productos mediante disposiciones fitosanitarias y zoosanitarias.

“La República Dominicana tiene la potestad de permitir la importación o no por los recursos fito y zoosanitarios”, respondió el presidente a la periodista Ivonne Ferreras durante una intervención por videollamada en el programa El show del Mediodía, de acuerdo con Diario Libre.

Espaillat transmitió un mensaje de respaldo estatal a los productores: “Al sector arrocero le transmitimos un mensaje de tranquilidad y confianza. El presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con la producción nacional, y desde el Ministerio de Agricultura asumimos la responsabilidad de traducir ese respaldo en diálogo, seguimiento y acciones concretas”.

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Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano); Mandy Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa); Santos Paulino, presidente de la Reforma Agraria, y Manuel Núñez, presidente de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa), coincidieron en la necesidad de sostener la unidad y buscar consensos.

Una reunión de tres horas logra un acuerdo para mantener una mesa permanente con la cadena arrocera. (Foto archivo, cortesía Presidencia)

Rodríguez afirmó que los productores necesitan garantías frente al escenario comercial. “Tenemos desafíos, pero también oportunidades. El presidente Luis Abinader lo ha planteado y confiamos en sus palabras. Los productores lo que necesitamos es garantía, y eso es justamente lo que nos está dando el ministro por instrucciones del presidente”, aseguró.

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Pimentel indicó que Adofa considera la derogación como una oportunidad para negociar mejores condiciones para la producción y la industria arrocera nacional. El exministro de Agricultura Amílcar Romero, representante del sector de fertilizantes, valoró la disposición de los participantes para continuar el diálogo y la concertación.

Representantes de toda la cadena arrocera

La reunión convocó a productores de la reforma agraria, cooperativas, asociaciones regionales, molineros y empresas vinculadas con los insumos agrícolas. También respaldaron la continuidad del proceso representantes de Fersan y Adobom.

Junto con Espaillat participaron Luis Madera, viceministro de Seguimiento de la Presidencia; Herminia Reyes, viceministra administrativa del Ministerio de Agricultura; Sandra Lara, del área de Planificación, y los funcionarios Rafael Ortiz y Mirian Guzmán.

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