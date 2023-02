Las perlitas de Agüero con Lavezzi en medio de la derrota del PSG: la furia del Kun por un mal pase y el divertido rubro en el que el Pocho supera a Messi

Bronca y crítica del Kun Agüero a Soler

Desde que Sergio Agüero comenzó a comentar los partidos más relevantes por streaming dejó perlitas jugosas debido a los invitados que suele tener, la gran mayoría ex compañeros suyos en los equipos que jugó. En este caso el ex delantero ofreció varias perlitas junto a Ezequiel Lavezzi, con quien compartió la selección argentina y siguieron de cerca la derrota del París Saint-Germain (PSG) 1-0 a manos del Bayern Múnich, en el partido de ida de los octavos de final jugado en el Estadio Parque de los Príncipes. Ambos pusieron foco en Lionel Messi y el Pocho sorprendió con una confesión sobre su trunco retorno al fútbol argentino y el equipo de sus amores, Rosario Central.

Neymar reconoció la discusión con el director deportivo en medio de la crisis en el PSG: “El fútbol no se trata sólo de amor, no estamos acostumbrados a perder” El delantero brasileño, que está en el centro de los conflictos en el club, se enfocó en choque de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich y pidió “unidad” VER NOTA

Fue una dupla de comentaristas muy especial, ya que ambos tienen mucha chispa. Primero el Kun se la agarró con Carlos Soler por no darle un pase más rápido a Messi. “¡Pero dale Soler, tardás una banda en dar un pase! Bueno, decí que la recuperaste pedazo de pelotudo. Dos horas está Leo ahí. Me hace doler la cabeza este pibe”, disparó el ex atacante en la transmisión Watch Party por Star Plus.

La estadística en la que el Pocho Lavezzi supera a Messi en el PSG

Luego, ante un tiro libre del propio Messi, fue Agüero el que comentó algunas estadísticas y le recordó a Lavezzi en qué ítem lo supera a Leo en el PSG. “Tenés más goles en el PSG que él. 35 hiciste vos y él 26″, le dijo el Kun al Pocho, quien se sinceró: “En la caravana lo supero, en salir a la noche. ¿Qué querés boludo? Jugué cuatro años. Él hace uno que está (risas)”.

PSG perdió ante Bayern Múnich en Francia y complicó su clasificación en la Champions League Coman marcó el gol en el Parque de los Príncipes para el conjunto germano. La revancha de los octavos de final se disputará en Alemania el 8 de marzo VER NOTA

Después Agüero le indicó que un seguidor de la transmisión le pidió al Pocho que fuera a jugar a Rosario Central. El hincha habría dicho que hubo un llamado del club Canalla y el ex atacante respondió: “Decile que no me llamaron de Central. No es que no jugué porque yo no quise. No me llamaron ellos. Dejé de jugar teniendo un montón de ofertas y en el único lugar que quería jugar era en Central y no me llamaron. Cuando me llamaron dije que no, fue el día antes que dejé de jugar, que oficialicé que no jugaba más”.

El Pocho Lavezzi contó por qué no volvió al fútbol argentino

Luego Lavezzi aclaró que no estuvo en el proyecto de su hermano Diego para ser presidente de la Academia rosarina: “Yo no me meto en lo político. Mi hermano estaba ahí y piensan que yo también estoy y yo no me meto en política”. En sintonía con ello Agüero recordó un episodio suyo con el Rojo: “Algo parecido pasó en Independiente. Mucho bla, bla, pero después no concretan. En la Argentina todo es por tema político. Te llaman cuando hay elecciones”.

El PSG cayó con el Bayern Múnich y estallaron los memes: los “guantes rotos” de Donnarumma, los gestos de Mbappé y el “salí de ahí, Messi” Luego de la derrota del conjunto francés como local en la ida de los octavos de final de la Champions League, los usuarios de las redes sociales comentaron el partido con su clásico humor VER NOTA

Además, el Pocho reveló una gestión que estuvo a cargo de Ángel Di María para que ambos jugaran en el Canalla: “En un momento iba a volver Fideo y medio que me convenció y hablé con un médico. Si me entreno y fortalezco la pierna no hace falta tanto”.

Pero fue contundente sobre la imposibilidad de jugar en Central: “Ahora tengo 37, ya fue. Uno tiene que saber elegir las cosas. No fue en su momento y por algo no fue. Lo veo por televisión, quiero gane, canto las canciones, yo de Central”.

La reacción del Pocho Lavezzi si Lionel Messi vuelve a Newell's

Por último se refirieron a la posibilidad de que Messi regrese algún día a Newell’s. “Imaginate un clásico Di María vs. Messi. Explota el estadio”, se ilusionó Agüero. “Es hermoso. La única cagada que gana todo Newell’s. Hay que ver, te querés matar. Dejate de hinchar los huevos, quédate ahí”, afirmó Lavezzi.

Más tarde el Kun lo chicaneó y le dijo “se van a hacer todos de Newell’s”. El Pocho recogió el guante y le respondió “Rosario es de Central”. Fue ahí que el ex Independiente le preguntó, “¿No te gustaría ser entrenador?” Y el ex Napoli sentenció, “Kun, no le puedo dar un consejo a nadie (risas)”.

Entre la charla el partido se extinguió y el PSG sumó su tercera derrota al hilo en tres competiciones. Aún lidera en la Ligue 1 y en la Champions League se jugará el todo por el todo en el encuentro de vuelta que será el 8 de marzo en Alemania.

Seguir leyendo: