Deportes

Choque, despiste y lluvia de neumáticos: el violento accidente que protagonizó un piloto de Turismo Pista en Entre Ríos

Matías Cantarini perdió el control de su Volkswagen Up y el incidente obligó a neutralizar la competencia en el circuito entrerriano. El piloto pudo dejar el habitáculo por sus propios medios

El choque de Matías Cantarini encendió las alarmas en la pista
Guardar

Matías Cantarini sufrió un fuerte accidente durante la final de la Clase 2 del Turismo Pista, disputada en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. El piloto de Marcos Juárez perdió el control de su Volkswagen Up en la tercera vuelta, tras recibir un impacto en la parte trasera. El auto terminó contra las contenciones del circuito y obligó a una rápida intervención del personal médico.

El choque alteró el desarrollo de la competencia decisiva de la novena fecha de la temporada 2026, denominada Copa Tricitrus. Cantarini fue asistido por el grupo de rescate que estaba al costado del circuito y la prueba debió ser neutralizada tras el golpe. La situación generó preocupación entre los presentes, aunque el piloto logró salir del vehículo por sus propios medios.

PUBLICIDAD

El Volkswagen Up impactó de lleno contra los neumáticos ubicados alrededor del trazado. Muchas de esas cubiertas volaron y salieron despedidas en el sector, en una secuencia que encendió las alarmas apenas se habían completado tres giros de la final. La asistencia médica llegó de inmediato al lugar donde quedó detenido el auto.

Matías Cantarini protagonizó un impactante choque en Turismo Pista
Matías Cantarini sufrió un fuerte choque y debió recibió atención médica

Cantarini llevó tranquilidad sobre su condición física con un mensaje breve que apuntó también al origen del incidente: “Estoy bien, lástima que me pegaron mal de atrás”. La declaración confirmó que el corredor no sufrió consecuencias que le impidieran abandonar el habitáculo, pese a la violencia del impacto contra las defensas.

PUBLICIDAD

Las imágenes mostraron la magnitud de los daños en el Volkswagen Up de Cantarini. El sector delantero quedó desarmado tras el golpe, sin capó y con el motor, los cables y la jaula de seguridad a la vista. El paragolpes también se desprendió y permaneció deformado.

La carrera en Concepción del Uruguay era una nueva escala en el desafío que el cordobés asumió esta temporada. Cantarini arribó al Turismo Pista en 2026 luego de terminar como subcampeón de la Clase 2 del Nuevo Car Show, resultado que lo impulsó a buscar un salto competitivo con un proyecto propio dentro de una categoría de mayor exigencia.

El vehículo del piloto terminó con la parte delantera completamente destruida

Para esa etapa, el piloto eligió competir con un Volkswagen Up de su propiedad y contó con la atención del equipo CDS Carrera Pro, encabezado por Cristian Della Santina. También había definido que Pablo Teres estuviera a cargo de los amortiguadores y que Sebastián Lepera asumiera la motorización, mientras la estructura avanzaba en la construcción de otro auto para incorporarlo durante el campeonato.

En enero, cuando confirmó su desembarco en la especialidad, Cantarini explicó las razones de su apuesta deportiva. “Estoy muy motivado por esta oportunidad de debutar en el Turismo Pista, una categoría que conozco y que está pasando por un gran momento”, había expresado al referirse al objetivo de crecer después de su campaña previa en el Nuevo Car Show.

El accidente interrumpió esa búsqueda en una jornada que también tuvo celebración para Valentino Spinella, ganador de la final de la Clase 2 con su Ford Ka. Alejo Cravero y Agustín Gajate completaron el podio de la competencia, mientras el calendario prevé que el Gran Premio Coronación de la divisional se dispute el próximo 22 de noviembre en el autódromo de Rafaela.

Temas Relacionados

Matías CantariniTurismo PistaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Lorenzo le ganó 2-1 sobre el final a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs del Clausura

Antes del duelo contra Flamengo por la Libertadores, el Pincha no pudo con el Ciclón en La Plata. Al mismo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Aldosivi

San Lorenzo le ganó 2-1 sobre el final a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs del Clausura

Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

El volante, que hoy juega en Deportivo Maipú, se mezcló entre los fanáticos del Millonario

Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

Belgrano cayó 3-1 ante Palmeiras y se jugará el pase a cuartos de la Libertadores Femenina en la última fecha

El equipo cordobés comenzó ganando con un gol de Julieta Alaides Paz, pero el conjunto brasileño revirtió el resultado y ahora deberá vencer a Universitario para mantener sus chances de avanzar en el torneo

Belgrano cayó 3-1 ante Palmeiras y se jugará el pase a cuartos de la Libertadores Femenina en la última fecha

Preocupación en la selección argentina: las lesiones que sufrieron Cuti Romero y Lisandro Martínez

Lionel Scaloni deberá prestar especial atención a la situación de los zagueros de cara a la próxima ventana internacional

Preocupación en la selección argentina: las lesiones que sufrieron Cuti Romero y Lisandro Martínez

River Plate visita a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura

Después de empatar y quedar en una posición adversa, el Millonario de Leo Ponzio choca por la fecha 13 del Clausura contra el campeón del Apertura. Transmite ESPN Premium

River Plate visita a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

Alyanni T. Gómez: La cubana que devolvió la gloria a la isla en Miss Grand International

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

INFOBAE AMÉRICA

Japón donó 425 toneladas de arroz para los afectados por huracán en Cuba

Japón donó 425 toneladas de arroz para los afectados por huracán en Cuba

En fotos: costillas, chicharrones, chorizos y más, así deleitó el festival del cerdo a El Salvador

Fiscalía de Guatemala incorpora apoyo internacional a la investigación por el asesinato de exfiscal Solórzano Foppa

El opositor Juan Sebastián Chamorro pide a la Unión Europea ampliar las sanciones contra el régimen de Nicaragua

Cuba en penumbras: Guantánamo enfrentará cortes de electricidad de hasta 22 horas diarias