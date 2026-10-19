Choque, despiste y lluvia de neumáticos: el violento accidente que protagonizó un piloto de Turismo Pista en Entre Ríos

El choque de Matías Cantarini encendió las alarmas en la pista

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Matías Cantarini sufrió un fuerte accidente durante la final de la Clase 2 del Turismo Pista, disputada en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. El piloto de Marcos Juárez perdió el control de su Volkswagen Up en la tercera vuelta, tras recibir un impacto en la parte trasera. El auto terminó contra las contenciones del circuito y obligó a una rápida intervención del personal médico.

El choque alteró el desarrollo de la competencia decisiva de la novena fecha de la temporada 2026, denominada Copa Tricitrus. Cantarini fue asistido por el grupo de rescate que estaba al costado del circuito y la prueba debió ser neutralizada tras el golpe. La situación generó preocupación entre los presentes, aunque el piloto logró salir del vehículo por sus propios medios.

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El Volkswagen Up impactó de lleno contra los neumáticos ubicados alrededor del trazado. Muchas de esas cubiertas volaron y salieron despedidas en el sector, en una secuencia que encendió las alarmas apenas se habían completado tres giros de la final. La asistencia médica llegó de inmediato al lugar donde quedó detenido el auto.

Matías Cantarini sufrió un fuerte choque y debió recibió atención médica

Cantarini llevó tranquilidad sobre su condición física con un mensaje breve que apuntó también al origen del incidente: “Estoy bien, lástima que me pegaron mal de atrás”. La declaración confirmó que el corredor no sufrió consecuencias que le impidieran abandonar el habitáculo, pese a la violencia del impacto contra las defensas.

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Las imágenes mostraron la magnitud de los daños en el Volkswagen Up de Cantarini. El sector delantero quedó desarmado tras el golpe, sin capó y con el motor, los cables y la jaula de seguridad a la vista. El paragolpes también se desprendió y permaneció deformado.

La carrera en Concepción del Uruguay era una nueva escala en el desafío que el cordobés asumió esta temporada. Cantarini arribó al Turismo Pista en 2026 luego de terminar como subcampeón de la Clase 2 del Nuevo Car Show, resultado que lo impulsó a buscar un salto competitivo con un proyecto propio dentro de una categoría de mayor exigencia.

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El vehículo del piloto terminó con la parte delantera completamente destruida

Para esa etapa, el piloto eligió competir con un Volkswagen Up de su propiedad y contó con la atención del equipo CDS Carrera Pro, encabezado por Cristian Della Santina. También había definido que Pablo Teres estuviera a cargo de los amortiguadores y que Sebastián Lepera asumiera la motorización, mientras la estructura avanzaba en la construcción de otro auto para incorporarlo durante el campeonato.

En enero, cuando confirmó su desembarco en la especialidad, Cantarini explicó las razones de su apuesta deportiva. “Estoy muy motivado por esta oportunidad de debutar en el Turismo Pista, una categoría que conozco y que está pasando por un gran momento”, había expresado al referirse al objetivo de crecer después de su campaña previa en el Nuevo Car Show.

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El accidente interrumpió esa búsqueda en una jornada que también tuvo celebración para Valentino Spinella, ganador de la final de la Clase 2 con su Ford Ka. Alejo Cravero y Agustín Gajate completaron el podio de la competencia, mientras el calendario prevé que el Gran Premio Coronación de la divisional se dispute el próximo 22 de noviembre en el autódromo de Rafaela.