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Estudiantes se enfrentará a San Lorenzo antes del decisivo cruce con Flamengo por las semis de la Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha y el Ciclón llegan con la misma cantidad de puntos en el Torneo Clausura. También juegan Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. Ambos duelos comenzarán a las 18:00

Cuatro fotografías de jugadores de fútbol luciendo las camisetas de sus respectivos equipos argentinos
La agenda de la fecha 13 sigue este domingo con otros compromisos
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La agenda de este domingo en el Torneo Clausura está marcada por el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente y la visita de River Plate a Belgrano, pero también habrá otros dos compromisos muy importantes en la pelea por evitar el descenso, la clasificación a los playoffs y el ingreso a las copas internacionales del próximo año: un descendido Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi y Estudiantes de La Plata se cruza a San Lorenzo en UNO. Ambos duelos comenzarán a las 18:00.

ESTUDIANTES (RC) VS. ALDOSIVI

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Composición fotográfica con dos futbolistas de azul a la izquierda y un futbolista con camiseta verde a la derecha sobre el césped
Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentarán por la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto comenzará este domingo su despedida de la Primera División, luego de consumar su descenso ante River Plate en el Monumental. En la vereda opuesta, Aldosivi necesita llevarse los tres puntos en Córdoba para soñar con la permanencia. El partido se disputará en el estadio Antonio Candini desde las 18:00 con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de ESPN Premium.

El León del Imperio tuvo una difícil adaptación a la máxima categoría con solo 2 victorias en 28 partidos y permanece en la última posición de los promedios y la Tabla Anual. Venció a Huracán en el Apertura y, en el inicio del semestre, se esperanzó con un triunfo sobre Tigre en la primera jornada, ambas alegrías como local, pero acumula 11 compromisos sin ganar y registra cinco derrotas consecutivas.

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Por otro lado, el Tiburón estaba muy complicado al comienzo del Clausura, pero sus recientes victorias a Banfield y Atlético Tucumán lo ayudaron a recortar la ventaja con Deportivo Riestra. El conjunto de Javier Sanguinetti permanece anteúltimo en ambas tablas con 16 unidades y está a 6 del Malevo en la tabla acumulada con 12 puntos por disputar.

Probables formaciones:

Estudiantes (RC): Lautaro Herrera; Antonini, Maffini y Quiroga; Ojeda, Tomás González, Cabrera, Alanís y Fernando Rodríguez; Valiente y Hesar. DT: Ruben Forestello.

Aldosivi: Chicco; Moya, Breitenbruch, Pombo y Cufré; Martín García y Lucas Castro; Palavecino, Gaitán y Tomás Fernández; Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Hora: 18:00

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES DE LA PLATA VS. SAN LORENZO

Imagen dividida que presenta a un futbolista de Estudiantes de La Plata a la izquierda y a un futbolista de San Lorenzo a la derecha
Estudiantes y San Lorenzo se medirán en La Plata

Duelo de realidades opuestas en UNO. San Lorenzo quiere soñar con la clasificación a los playoffs ante Estudiantes, que tiene la cabeza puesta en la revancha del próximo jueves ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. Desde las 18:00 con arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy y televisación de TNT Sports.

El Ciclón de Ruben Darío Insua viene de ganarle 1-0 a Deportivo Riestra como local y arriba a La Plata con la obligación de mejorar su cosecha en condición de visitante: todavía no ganó en lo que va del Torneo Clausura con 4 derrotas y 2 empates. No se lleva los tres puntos fuera del Bajo Flores desde el 24 de abril pasado, cuando venció 1-0 a Platense en Vicente López.

Los Azulgranas y el Pincha tienen la misma cantidad de puntos, pero la visita solo está enfocada en su labor a nivel local, mientras que el plantel de Alexander Cacique Medina tiene por delante el duelo en el estadio Maracaná contra el Fla en busca de lograr el pasaje a la definición del trofeo más importante de Sudamérica.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter, Rodrigo Auzmendi. DT: Ruben Darío Insua.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

VAR: Héctor Paletta

Hora: 18:00

Estadio: UNO

TV: TNT Sports

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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