Entretenimiento

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

La actriz y su exesposo, Olivier Martinez, mantienen una disputa por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, mientras un tribunal analiza las acusaciones de presunto maltrato

Halle Berry
FOTO ARCHIVO. La actriz estadounidense Halle Berry en Cannes, Francia, en 2025. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Guardar

Halle Berry, ganadora del Óscar a mejor actriz en 2002 por Monster’s Ball, enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo, el actor Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

Según documentos judiciales citados por Page Six, Martinez solicitó la custodia legal exclusiva del menor y una orden de restricción por violencia doméstica, después de acusar a la artista de agredir físicamente al adolescente.

PUBLICIDAD

La actriz y su equipo legal rechazaron las acusaciones, a las que calificaron como “infundadas y deliberadamente engañosas”.

De acuerdo con los documentos, Olivier Martinez sostiene que Halle Berry estranguló a su hijo durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre en la residencia de la actriz, en Los Ángeles.

El exesposo de Halle Berry la acusó de maltratar a su hijo Maceo. (Grosby Group)
El exesposo de Halle Berry la acusó de maltratar a su hijo Maceo. (Grosby Group)

El conflicto habría comenzado por el uso de unas gafas de realidad virtual. Martinez también alegó que hubo otros episodios de presunto maltrato durante el último año y medio, aunque los detalles de esos incidentes no se han hecho públicos.

En medio del proceso, una fuente que conoce a Berry desde hace años declaró a Page Six que la actriz presenta cambios de humor que, según su relato, han sido observados por personas de su entorno.

PUBLICIDAD

“Halle puede ser el ser humano más encantador que hayas conocido y, segundos después, estallar de ira. Hay algo que solo puedo describir como una desregulación de su estado de ánimo que muchas, muchas personas de su entorno han presenciado”, dijo el informante.

Y añadió: “Y, aunque personalmente nunca la he visto comportarse así con sus hijos, la polaridad de sus estados de ánimo es bien conocida entre sus amigos… No creo que nadie en su vida sea inmune a esos cambios de humor”.

Halle Berry puede estallar en ira de forma fácil. REUTERS/Mario Anzuoni
Halle Berry puede estallar en ira de forma fácil. REUTERS/Mario Anzuoni

La fuente también hizo referencia a otros episodios de la trayectoria de la famosa, entre ellos un accidente automovilístico ocurrido en febrero de 2000 en Hollywood y un incidente durante el rodaje de Gothika, en 2003, cuando su compañero Robert Downey Jr. le fracturó accidentalmente un brazo.

Según el relato, Halle Berry habría expresado a sus amistades que consideraba poco sincera la disculpa del actor.

Pero, la persona entrevistada aclaró que esas referencias no determinan su responsabilidad en el caso actual: “Sin embargo, esto no la hace culpable de aquello de lo que se le acusa”.

La declaración de su hija y la disputa judicial

La hija mayor de la actriz, Nahla Aubry, de 18 años, presentó una declaración ante un tribunal superior de Los Ángeles en la que defendió a su madre. Según el documento obtenido por Page Six, describió a la artista como una madre dedicada y aseguró que nunca había presenciado agresiones contra su hermano.

“Nunca he visto a mi mamá golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera. Nunca he visto a mi mamá poner las manos alrededor del cuello de Maceo, someterlo a una llave de estrangulamiento, impedirle respirar ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra”, declaró.

Madres famosas a los 40
Nahla Aubry aseveró que Halle Berry nunca los educó con violencia. (FilmMagic)

Nahla reconoció que su madre establece reglas y exige respeto, pero añadió que es “cálida, comprensiva y está profundamente involucrada en nuestras vidas”. “Nunca observé nada abusivo en su manera de criarnos”, concluyó.

Actualmente, Olivier Martinez tiene la custodia temporal de Maceo. Un juez autorizó que el adolescente pueda declarar en el procedimiento. Berry conserva derechos para desempatar determinadas decisiones y mantiene la custodia física durante las noches.

En una respuesta judicial presentada el miércoles, la actriz responsabilizó a Martinez de los recientes problemas de comportamiento de su hijo en la escuela.

Berry solicita la custodia legal exclusiva o, alternativamente, la autoridad definitiva para decidir sobre educación, atención médica y salud mental cuando ambos progenitores no logren un acuerdo tras 72 horas de negociación.

Cabe recordar que Olivier Martinez y Halle Berry se casaron en Francia en julio de 2013 y anunciaron su separación en 2015. Su divorcio se finalizó en agosto de 2023.

Halle Berry y Olivier Martínez se divorciaron oficialmente en 2023.
Halle Berry y Olivier Martínez se divorciaron oficialmente en 2023.

El acuerdo estableció que Berry pagara 8 mil dólares mensuales de manutención para Maceo, además de cubrir su educación privada, seguro médico y otras necesidades.

La actriz también mantuvo una disputa judicial con Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, tras su separación en 2010.

Temas Relacionados

Halle Berryestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

La supermodelo compartió una fotografía en blanco y negro para recordar a su hijo, de 27 años, y agradeció las muestras de apoyo recibidas por su familia

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

Los actores reflexionaron sobre las consecuencias de las redes sociales en los vínculos personales y el papel de Frances Haugen y Jeff Horwitz en la investigación que expuso documentos internos de Facebook

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Con Kim You-jung y Park Jin-young al frente, la serie presenta un romance entre operaciones encubiertas y conflictos políticos

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La actriz evocó la boda celebrada en Italia, reveló qué impresión le dejó el entorno de Cruise y explicó cómo relacionó aquella experiencia con la cienciología

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

El músico británico pidió al director Sam Mendes corregir la diferencia física entre los personajes durante una recreación del cruce de Abbey Road

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

DEPORTES

Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

Antes del decisivo cruce con Flamengo, Estudiantes se mide con San Lorenzo por la fecha 13 del Torneo Clausura

Belgrano cayó 3-1 ante Palmeiras y se jugará el pase a cuartos de la Libertadores Femenina en la última fecha

Preocupación en la selección argentina: las lesiones que sufrieron Cuti Romero y Lisandro Martínez

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

TELESHOW

El pedido de Evangelina Salazar sobre Emanuel Ortega por su separación de Julieta Prandi: “Hay que respetarlo”

El pedido de Evangelina Salazar sobre Emanuel Ortega por su separación de Julieta Prandi: “Hay que respetarlo”

El saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Madre: las fotos románticas y el silencio con Wanda Nara

La emotiva carta de despedida de Jimena, la hija de Fernando Confessore: “Todo mi mundo se derrumbó”

La inesperada escapada de Julieta Prandi a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega: quién fue su acompañante

El look de Juana Viale para el Día de la Madre: seda natural, corsetería y pantalón de crepe

INFOBAE AMÉRICA

El opositor Juan Sebastián Chamorro pide a la Unión Europea ampliar las sanciones contra el régimen de Nicaragua

El opositor Juan Sebastián Chamorro pide a la Unión Europea ampliar las sanciones contra el régimen de Nicaragua

Cuba en penumbras: Guantánamo enfrentará cortes de electricidad de hasta 22 horas diarias

EE. UU. advierte a hondureños sobre riesgos de las caravanas migrantes y posibles deportaciones

Liberados por falta de pruebas: los hermanos detenidos por el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa salen entre vítores

El llamado del sector privado en Panamá: mantener las empresas abiertas, los empleos activos y las inversiones en marcha