Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

FOTO ARCHIVO. La actriz estadounidense Halle Berry en Cannes, Francia, en 2025. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Guardar

Halle Berry, ganadora del Óscar a mejor actriz en 2002 por Monster’s Ball, enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo, el actor Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

Según documentos judiciales citados por Page Six, Martinez solicitó la custodia legal exclusiva del menor y una orden de restricción por violencia doméstica, después de acusar a la artista de agredir físicamente al adolescente.

PUBLICIDAD

La actriz y su equipo legal rechazaron las acusaciones, a las que calificaron como “infundadas y deliberadamente engañosas”.

De acuerdo con los documentos, Olivier Martinez sostiene que Halle Berry estranguló a su hijo durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre en la residencia de la actriz, en Los Ángeles.

El exesposo de Halle Berry la acusó de maltratar a su hijo Maceo. (Grosby Group)

El conflicto habría comenzado por el uso de unas gafas de realidad virtual. Martinez también alegó que hubo otros episodios de presunto maltrato durante el último año y medio, aunque los detalles de esos incidentes no se han hecho públicos.

En medio del proceso, una fuente que conoce a Berry desde hace años declaró a Page Six que la actriz presenta cambios de humor que, según su relato, han sido observados por personas de su entorno.

PUBLICIDAD

“Halle puede ser el ser humano más encantador que hayas conocido y, segundos después, estallar de ira. Hay algo que solo puedo describir como una desregulación de su estado de ánimo que muchas, muchas personas de su entorno han presenciado”, dijo el informante.

Y añadió: “Y, aunque personalmente nunca la he visto comportarse así con sus hijos, la polaridad de sus estados de ánimo es bien conocida entre sus amigos… No creo que nadie en su vida sea inmune a esos cambios de humor”.

Halle Berry puede estallar en ira de forma fácil. REUTERS/Mario Anzuoni

La fuente también hizo referencia a otros episodios de la trayectoria de la famosa, entre ellos un accidente automovilístico ocurrido en febrero de 2000 en Hollywood y un incidente durante el rodaje de Gothika, en 2003, cuando su compañero Robert Downey Jr. le fracturó accidentalmente un brazo.

PUBLICIDAD

Según el relato, Halle Berry habría expresado a sus amistades que consideraba poco sincera la disculpa del actor.

Pero, la persona entrevistada aclaró que esas referencias no determinan su responsabilidad en el caso actual: “Sin embargo, esto no la hace culpable de aquello de lo que se le acusa”.

La declaración de su hija y la disputa judicial

La hija mayor de la actriz, Nahla Aubry, de 18 años, presentó una declaración ante un tribunal superior de Los Ángeles en la que defendió a su madre. Según el documento obtenido por Page Six, describió a la artista como una madre dedicada y aseguró que nunca había presenciado agresiones contra su hermano.

PUBLICIDAD

“Nunca he visto a mi mamá golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera. Nunca he visto a mi mamá poner las manos alrededor del cuello de Maceo, someterlo a una llave de estrangulamiento, impedirle respirar ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra”, declaró.

Nahla Aubry aseveró que Halle Berry nunca los educó con violencia. (FilmMagic)

Nahla reconoció que su madre establece reglas y exige respeto, pero añadió que es “cálida, comprensiva y está profundamente involucrada en nuestras vidas”. “Nunca observé nada abusivo en su manera de criarnos”, concluyó.

Actualmente, Olivier Martinez tiene la custodia temporal de Maceo. Un juez autorizó que el adolescente pueda declarar en el procedimiento. Berry conserva derechos para desempatar determinadas decisiones y mantiene la custodia física durante las noches.

PUBLICIDAD

En una respuesta judicial presentada el miércoles, la actriz responsabilizó a Martinez de los recientes problemas de comportamiento de su hijo en la escuela.

Berry solicita la custodia legal exclusiva o, alternativamente, la autoridad definitiva para decidir sobre educación, atención médica y salud mental cuando ambos progenitores no logren un acuerdo tras 72 horas de negociación.

Cabe recordar que Olivier Martinez y Halle Berry se casaron en Francia en julio de 2013 y anunciaron su separación en 2015. Su divorcio se finalizó en agosto de 2023.

Halle Berry y Olivier Martínez se divorciaron oficialmente en 2023.

El acuerdo estableció que Berry pagara 8 mil dólares mensuales de manutención para Maceo, además de cubrir su educación privada, seguro médico y otras necesidades.

PUBLICIDAD

La actriz también mantuvo una disputa judicial con Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, tras su separación en 2010.