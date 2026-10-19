Costa Rica

Lluvias en Costa Rica dejan 76 incidentes, rescates en ríos crecidos y evacuaciones en Heredia

La Comisión Nacional de Emergencias señaló que San Pablo y San Rafael de Heredia reunieron la mayor cantidad de reportes, mientras los equipos atendían situaciones en Alajuela y San José

La Cruz Roja Costarricense confirmó que dos adultos y un menor permanecían en la copa de un árbol, tras movilizar tres unidades y un vehículo de primera intervención hacia Santa Isabel (Foto cortesía CRC)
La Cruz Roja Costarricense confirmó que dos adultos y un menor permanecían en la copa de un árbol, tras movilizar tres unidades y un vehículo de primera intervención hacia Santa Isabel (Foto cortesía CRC)
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76 incidentes vinculados con las lluvias dejaron las fuertes precipitaciones de este domingo en Costa Rica, entre inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos y afectaciones en viviendas. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que los cantones de San Pablo y San Rafael de Heredia concentraron la mayor cantidad de avisos, mientras los equipos de rescate atendían personas aisladas en sectores de Alajuela y San José.

La CNE indicó que los problemas más frecuentes se relacionaron con el aumento de los caudales, el colapso de sistemas de alcantarillado, deslizamientos y terrenos socavados. También advirtió que las lluvias y tormentas podrían continuar durante la tarde y la noche, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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San Pablo y San Rafael de Heredia concentraron los avisos

Los reportes recibidos por las autoridades mostraron una mayor incidencia en San Pablo y San Rafael de Heredia. Escazú y Santo Domingo también registraron un incremento de situaciones asociadas al desborde o aumento de ríos y a las dificultades para evacuar el agua de lluvia por la red de alcantarillado.

En San Pablo de Heredia, un deslizamiento afectó una vivienda y obligó a desplegar recursos de emergencia. La Cruz Roja Costarricense confirmó más tarde que sus equipos evacuaron a 18 personas en ese sector.

Las lluvias de este domingo dejaron 76 incidentes en Costa Rica y el IMN advierte que podrían continuar durante la noche.

Parte de los afectados fue trasladada a casas de familiares. El resto quedó alojado en un centro cultural de la zona, de acuerdo con el reporte de la institución.

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Las autoridades mantienen la vigilancia en comunidades con pendientes, taludes y terrenos que presentan saturación de agua. La CNE alertó que los deslizamientos, las grietas y la erosión del suelo pueden comprometer viviendas y vías de circulación.

Nueve personas aisladas por una crecida en Río Cuarto

La Cruz Roja Costarricense (CRC) movilizó unidades de atención y rescate a Santa Isabel de Río Cuarto, Alajuela, tras recibir una alerta por una crecida repentina del río en el sector conocido como Tres Amigos.

La primera información señalaba que una mujer adulta y un niño de 10 años habían quedado atrapados en un pequeño islote, con peligro de que la corriente los arrastrara. La institución desplegó tres unidades de soporte básico y un vehículo de primera intervención para rescate.

Inundaciones, deslizamientos y ríos crecidos mantienen en alerta a varias provincias. Heredia concentró la mayor cantidad de avisos, mientras rescatistas atendían grupos aislados en Alajuela y San José (Foto cortesía CRC)
Inundaciones, deslizamientos y ríos crecidos mantienen en alerta a varias provincias. Heredia concentró la mayor cantidad de avisos, mientras rescatistas atendían grupos aislados en Alajuela y San José (Foto cortesía CRC)

Con el avance de la atención, los equipos confirmaron que había nueve personas aisladas en el sector. Además, dos adultos y un menor permanecían atrapados en la copa de un árbol, a la espera de ser auxiliados.

La Cruz Roja preparaba el ingreso de una balsa para llegar hasta las personas afectadas. Las condiciones del río dificultaban el acceso terrestre y obligaban a evaluar las maniobras antes de iniciar el rescate.

Ocho personas sin salida en Alajuelita

Otra emergencia se registró en El Llano, en San Antonio de Alajuelita, en la provincia de San José. Allí, cuatro adultos y cuatro menores de edad no lograban salir de la zona debido a las lluvias y al crecimiento de un río cercano.

Según la información preliminar de la Cruz Roja, las ocho personas ingresaron al sector cerca de las 9:00 de ese domingo. Aunque conocían el lugar, las condiciones provocadas por el temporal los dejaron desorientados y sin una ruta segura para retirarse.

En la zona se desplegó una unidad básica y se alistó personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Terrestre. El operativo buscaba establecer una ruta de acceso segura para evacuar al grupo.

Más lluvias previstas y recomendaciones de la CNE

El IMN anticipó más lluvias y tormentas durante la tarde y la noche, con especial atención en áreas montañosas y lugares donde el suelo ya acumuló grandes cantidades de agua.

Ante esa previsión, la CNE pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse a ríos, quebradas o calles inundadas. También recomendó no cruzar corrientes de agua, aun cuando aparenten tener poca profundidad.

La entidad solicitó que quienes detecten deslizamientos, grietas o sectores donde el terreno se socava se alejen del área y busquen un sitio seguro. Para emergencias, las autoridades recordaron que está disponible la línea 911.

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