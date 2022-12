El tema dedicado a Brasil que eligió el plantel de la Selección para festejar en el vestuario y el cambio musical en cada gol de Argentina

Brasilero qué pasó: el tema que cantaron los jugadores de la selección argentina en el vestuario

(Enviado especial a Doha, Qatar) Es un caso extraño, llamativo, singular en esto de los pequeños detalles que también construyen esta historia mundialista de la selección argentina en Doha: el hit preferido del vestuario casi que no suena por las calles qataríes. El apoyo inquebrantable de público fue un factor estructural en el ánimo del plantel. Llegaron más de 20 mil hinchas durante la fase de grupos, pero se calcula que de base esa cantidad se duplicó para las instancias finales con un estadio para casi 90 mil personas que estuvo repleto de camisetas albicelestes ante Países Bajos y Croacia.

Las tribunas replican los temas más elementales, los que son más fáciles de transmitir en un recinto gigantesco. El clásico “Vamos, vamos Selección” o “el que no salta es un inglés” son los que sacan a la gente de sus butacas fácilmente. También el hit que ya se transformó en un himno: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. Es el único con mucha letra que engancha a todos. También puede replicarse el “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero”.

Pero el cancionero no se extiende mucho más, aunque se respetan algunas costumbres como cantar por Diego Armando Maradona en el minuto diez de cada encuentro. En los banderazos sí existe una lista de temas un poco más larga, aprovechando que es un grupo reducido de gente a comparación con los partidos y es más fácil la repetición de la letra para que todos puedan cantarla. Allí puede escucharse, por ejemplo, el “Vinimos todos juntos a Doha a alentar a Argentina”, al ritmo de Imposible de Callejeros. Sin embargo, es difícil que esa versión sea banda sonora de los encuentros por la extensión.

Pero casi no se escuchó en suelo qatarí uno de los temas preferidos del plantel. Ya explotó durante los festejos por ganar la finalíssima y ahora volvió a aparecer en el vestuario tras la clasificación a la final: “Brasilero qué pasó, arrugó el Pentacampeón. Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar. Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, ingleses p… de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”. Es una canción que nació semanas después del título en el Maracaná de la Copa América, pero no se extendió tanto entre el público en Qatar.

Y si detalles musicales hablamos, hay que mencionar un cambio imperceptible pero llamativo en cada gol de la Selección. Tras la salida del streamer Momo Benavides del rol de hoster de los partidos para dejarle su lugar a Sergio Goycochea, la albiceleste también abandonó el tema Luzdelito de Wos para colocar una versión de “Vamos, vamos Argentina”.

Cada selección tuvo a lo largo de la Copa del Mundo un tema que los identificaba ante cada tanto y, llamativamente, la Selección modificó sus planes para el duelo contra Croacia. La cábala que no se modificó es la de la Cumbia de los trapos, que siempre aparece por los altoparlantes: esta vez fue para acompañar la presentación de la formación.

