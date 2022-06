“Brasilero qué pasó”: el nuevo himno del plantel de la Selección en los festejos por La Finalissima y el gesto de los referentes con el Kun Agüero

El nuevo himno de la Selección: El nuevo himno de la Selección Argentina que entonaron los jugadores en el vestuario. "Brasilero, qué pasó. Arrugó el pentacampeón".

En 2014 una ola celeste y blanca invadió Brasil durante el Mundial. Miles de argentinos coparon diversas ciudades del vecino país e instalaron el famoso himno “Brasil, decime qué se siente”. Su letra se entonó por las calles, playas y más que nada en los estadios. Ahora los jugadores de la Selección cantaron a pleno un nuevo himno que los hinchas usaron en Londres y que también tiene como principal dedicatoria al clásico rival. Se escuchó fuerte en el vestuario ganador en Wembley tras la goleada de la Argentina 3-0 ante Italia por La Finalissima, que le dio un nuevo título a la Albiceleste.

Nicolás Otamendi, uno de los que más usa las redes sociales, subió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a los futbolistas festejando y se puede escuchar las estrofas del tema que se se convirtió en un hit y que los muchachos seguirán cantando en cada lugar donde les toque jugar. Con seguridad los hinchas serán el mejor coro para este himno que llegó para quedarse e hizo explotar el vestuario. El comienzo es en clara referencia a la final ganada por la Argentina ante Brasil en la última Copa América:

“Brasilero qué pasó, arrugó el Pentacampeón”.

“Messi se fue para Río y con la copa se quedó”.

“Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar”.

“Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial”.

“Yo soy así, soy argentino, ingleses p… de Malvinas no me olvido”.

“Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”.

Los futbolistas argentinos estuvieron a pleno con el nuevo hit y luego el propio Otamendi mostró más intimidad de los festejos que incluyeron cerveza, fernet y más tarde tuvo un menú muy argento con milanesas con papas fritas. El defensor del Benfica también mostró a su compañero Gio Lo Celso y ambos disfrutaron de un momento a pura cumbia.

Pero el ex jugador de Vélez no fue el único en mostrar la celebración interna. También Rodrigo De Paul subió una foto con una “birra” y Nicolás Tagliafico se mostró con sus compañeros. Hasta se sumó Sergio Agüero, que posteó una historia en la mencionada red social y en una foto felicitó e etiquetó a sus ex compañeros, que hicieron una videollamada con él para incluirlo,luego de que tuviera que retirarse por un problema cardíaco.

El posteo de Leo Messi

Aunque una de las publicaciones más esperadas fue la de Lionel Messi, que subió fotos con la copa y de algunos festejos y escribió: “Increíble ambiente en Wembley y gran partido de todos para ganar La Finalissima 2022″. El capitán también recibió el saludo de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien posteó, “tan feliz por vos mi amor. Te merecés todo. ¡Vamos Argentina!”, y con una foto de Leo en el aire levantado por sus compañeros.

Otro que se mostró muy feliz fue Paulo Dybala, autor del tercer tanto ante la Scuadra Azzurra. “Felicidad única”, puso La Joya, quien subió fotos besando la medalla y con la copa. Cabe recordar que el cordobés no estuvo en el plantel que logró el título de la Copa América en 2021, por lo que es su primera estrella en el seleccionado.

El posteo de Antonela Roccuzzo

Si de festejos se trata el que es una fija es Alejandro “Papu” Gómez. El volante de creación subió un video con otro hit albiceleste que se puso de moda en la pasada Copa América, el “Qué te pasa brazuca”, canción que sus compañeros también cantaron como cualquier hincha. Además, subió una foto en el vestuario junto a Messi, De Paul, Di María, Lo Celso, Paredes y Otamendi.

Los buenos equipos se suelen armar en base a la unidad de los grupos y el plantel de la selección argentina demuestra que la química sigue creciendo como el rendimiento dentro del campo de juego. Así lo dejaron saber varios de los jugadores que contaron desde adentro los detalles de una fiesta que fue interminable en Inglaterra.

