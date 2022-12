Un desafío misterioso y una “misión especial” en la noche: la apuesta que terminó con Dibu Martínez teñido de celeste y blanco

El cambio de Look de Dibu Martínez y el Huevo Acuña

(Enviado especial a Doha, Qatar) Una de las claves del buen presente que transita la selección argentina durante los últimos años es la química que existe entre los integrantes del plantel. La extensa concentración de cara al Mundial ya acumula un mes desde que se inició en Abu Dhabi. Es necesario matar las horas para que el tiempo pase más rápido, que el desenlace los encuentre todavía motivados y sin resquicios de tantos días encerrados. La vibra positiva se siente en el aire, pero también puede verse puertas afuera en algunos detalles. La bandera albiceleste que se tiñó Dibu Martínez es uno de ellos.

“Era solo para este partido. Hicimos una apuesta con (Germán) Pezzella, (Marcos) Acuña y Guido (Rodríguez). Gracias a Dios se cumplió, así que no les fallé. Queda entre nosotros”, se limitó a aclarar el arquero después de la ajustada victoria ante Australia que lo tuvo como héroe en la última bola. El color se mantuvo también ante Países Bajos.

El pacto entre el cuarteto de jugadores permanece en silencio, pero sí se conoció un poco más del detrás de escena de esta osada apuesta en la cabellera del arquero. Dany Ale, el estilista oficial del plantel, fue el nexo para encontrar a la persona adecuada para esa tarea: el reconocido barbero colombiano conocido en redes sociales como SebKortez.

“Yo viajé al Mundial con la selección de Estados Unidos. Pero cuando estaba en Qatar un día a la noche recibí un mensaje de barbero de la selección argentina, que es mi amigo. Me dijo que me necesitaba urgente para una misión especial, que llevara tinturas para el cabello de todos los colores porque los jugadores se necesitaban hacer algo. Realmente no sabía que era, pensé que era tinturar por completo un cabello a blanco o gris. Cuando llegué, el Dibu me dijo que habían hecho una apuesta que tenían que cumplir”, le contó el estilista a Infobae.

El portero de 30 años no tenía en sus planes realizarse una bandera, pero dejó en manos de Sebastián el trabajo: “Me dijo que le hiciera un parche como amarillo, como café, algo así. Entonces le dije que realmente un parche café no se iba a ver muy bien. Más que ellos tienen las cámaras en todo momento apuntándolos. Aprovechando que se iba a decolorar esa parte le dije por qué no aprovechaba y hacíamos algo significativo de la Selección. Le recomendé la bandera. Me impresionó porque los deportistas siempre cuidan mucho su imagen, siempre tienden a ser clásicos en sus cortes, pero Dibu me dijo ‘haz lo que quieras’. Me dio libertad”.

Kortez, que acostumbra a realizar distintos dibujos artísticos en las cabelleras que pasan por sus manos, aclaró que no quiso hacer algo más grande para “no poner en juego la imagen del futbolista”. Por sus manos también pasó el Huevo Acuña, quien abandonó su corte clásico para cumplir con su parte de la apuesta: “Le hice una estrella atrás, esa fue parte de la apuesta también”.

Dibu Martínez, Huevo Acuña y Guido Rodríguez con los estilistas tras cambiar sus looks

Si bien el Dibu le confió cuál fue la apuesta que cumplieron, el estilista prefiere ser “leal” a los jugadores que no contaron públicamente el hecho pero revela que fue por un “juego del Mundial”. “Estaban Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Lautaro Martínez. Cuando estábamos haciendo la bandera se llenó de jugadores y personal del staff. A los jugadores les gustó más lo que le hice a Acuña. El resto no me dejó hacer algo más artístico, los más atrevidos fueron Dibu y Acuña. ¡Son más cracks afuera de la cancha que dentro!”, los elogia.

El colombiano de 30 años es una verdadera eminencia en el tema. Lleva más de 12 años en la materia, instalado en Estados Unidos. Fue mensajero y mototaxi en Lomita 2 (Barbosa, Colombia) al mismo tiempo que le daba forma a su camino con las tijeras. Logró dar el salto a suelo norteamericano tras ganar diversos concursos en su país que lo convirtieron en una estrella y un jurado, David Marulanda, lo llevó a su barbería en New York. Esa fue su puerta de entrada al deporte. “Empezamos a cortar a futbolistas y también a jugadores de los Knicks (NBA). Los futbolistas del New York City (MLS) fueron tomando confianza”, reconoció.

Viajó con la selección de Estados Unidos por primera vez para la Copa de Oro de la Concacaf, luego se unió para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y finalmente se acopló definitivamente a la delegación en la concentración de Doha. Pero fue el goleador argentino, Valentín Taty Castellanos (ex New York City y hoy en Girona), quien tendió el puente entre el colombiano y el estilista de la selección argentina.

Guido Rodríguez también se hizo un retoque en su look: cambió el color de un mechón (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

“Él nos contactó. Hablé con él cuando estábamos en Qatar y me iba preguntando ciertas cosas. Si había llevado tal o cual cosa. Le dije que me avisaba lo que fuera necesitando. En ese momento me preguntó si había llevado para hacer color y me confirmó que fuera a la concentración de Argentina”, cuenta Kortez a este medio. “Es una gran persona, el tiempo que pudimos hablar es una gran persona, muy buena gente y los jugadores lo quieren demasiado”, elogia a Albornoz, que está a cargo de mantener el look de las figuras de la Albiceleste.

El pelo de Martínez está perdiendo el color, pero todavía se mantiene según pudo verse en la última práctica previa al choque contra Croacia en semifinales. No se sabe si continuará con esta nueva costumbre o si el Dibu se lo quitará. Lionel Scaloni ya le había planteado si se lo iba a sacar, pero el arquero había sido sincero: sus compañeros piden que continúe el look que empezó por la apuesta. “Obviamente que le dije que no (a Scaloni), y ahora encima mis compañeros me dicen que no me la saque”.

El Dibu Martínez con su look albiceleste (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach

