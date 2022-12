Dos hermanos argentinos lograron cambiar las 31 camisetas de las selecciones del Mundial con otros fanáticos en Qatar

Los hermanos argentinos que coleccionaron todas las camisetas durante el Mundial

Juan Pablo (42 años) y Gustavo (31) Serdoch decidieron vivir el Mundial de una manera distinta. Se les ocurrió la idea de plantearse un desafío, uno que muchos amantes del fútbol querrían hacer: tratar de intercambiar las 31 camisetas de los otros países que formaron parte del torneo por casacas de Argentina. Y lo lograron en apenas 12 días...

“En el Mundial de Rusia se nos ocurrió muy en el momento y llegamos a cambiar 24 camisetas. Pero en este Mundial nos organizamos mejor. En principio trajimos más de 50 camisetas de Argentina. Al final cambiamos las de los 31 países, pero además logramos otros 17 cambios más”, le cuenta Juan Pablo a Infobae en la puerta del 974 Stadium, a minutos de ver lo que sería la aplastante goleada de Brasil ante Corea del Sur.

Los hermanos sanjuaninos tuvieron el desafío extra del traslado de Juan Pablo, que unos meses antes del torneo sufrió una dolorosa lesión jugando al fútbol y debió ser operado en la tibia: “El médico me dijo que debía postergar el viaje, pero le aclaré que el Mundial no se iba a postergar por mí. ‘¡Entonces vas a tener que ir igual!’, me dijo”.

El plan era aprovechar la fase de grupos para cumplir con el objetivo. Llegaron a Doha el 20 de noviembre y al día siguiente ya comenzaron la tarea: “En 12 días, el día 2 de diciembre, en el partido de Suiza-Serbia, pudimos terminar de completar con Suiza, que fue la última. No habíamos visto casi hinchas de Suiza”.

“La verdad es que descubrimos un mundo maravilloso. Vivís el Mundial de otra manera, desde otro punto, de compartir con otros aficionados de otros países. Nos encantó poder interactuar y abrirnos al mundo, conocer gente, otros pensamientos, otras formas de ver el fútbol, es algo increíble”, reconoce Juan Pablo que tiene un restaurante en San Juan y se encontró con su hermano en Milan para viajar a Doha, ya que Gustavo trabaja en la industria del software en Dublín, Irlanda.

Intercambiaron las camisetas de los 31 países del Mundial: algunas son del torneo actual y otras vintage

Una de las ventajas que tuvieron en este caso es que el Mundial se juega en un puñado de kilómetros a la redonda. Los ocho estadios están conectados por las líneas de metro o por conexiones en buses. “Es una diferencia abismal la de Qatar con respecto a Rusia. Al estar todo concentrado te encontrás a todos los hinchas del Mundial prácticamente todo el tiempo. Ya sabés a dónde ir. Previo a un partido de Argentina nos faltaba la de Australia y fuimos para cambiarla, en media hora lo hicimos rapidísimo. Lo mismo con el partido de Suiza-Serbia, que nos faltaba la de Suiza. En 20 minutos pudimos conseguirla”.

También tuvieron dificultades para intercambiar la de Uruguay, ya que los hinchas de ese país aclaraban que para ellos era sencillo conseguir la de Argentina por la cercanía de los países y preferían buscar la de otras selecciones: “La más difícil fue la de Uruguay. Manifiestan que la camiseta de Argentina es muy fácil de conseguir para ellos. La hemos terminado consiguiendo con un aficionado uruguayo, pero no nativo uruguayo”.

“El espíritu no es cambiar la camiseta por una original, el espíritu es compartir algo de mi país por algo del país del otro aficionado. Por ejemplo, un fanático alemán quiso cambiarla porque tenía la oportunidad de que la camiseta que le dimos se la firme Leo Messi. Es muy enriquecedor todo esto, cada camiseta tiene su historia, una hermosa historia. La idea es ver si más adelante las exhibimos en el restaurante que tengo, poder colgar cada una de las camisetas en un cuadro con la foto del intercambio y la narración de la historia de cada una”, plantea.

A la hora de enumerar las preferidas, aclaran que es todo un desafío decidirse por alguna en particular pero enumeran algunas: “De Países Bajos cambiamos tres, una versión retro similar a la de Italia 90 y otra del 2014. La otra que está bastante buena es la alternativa de España y la de México alternativa, la del calendario Maya. De Inglaterra las dos que tenemos, la roja y la blanca, son preciosas. La de Alemania es del Mundial pasado, la de Japón y Corea también. Ahí estarían las mejores...”

La cifra no quedó solamente en los combinados que están en la actual Copa del Mundo y esta trivia que pusieron en marcha también los llevó a toparse con aficionados que llegaron desde Argelia, Egipto, El Salvador, Venezuela, Perú y Colombia, quienes también quisieron sumarse al cambio.

A horas del choque contra Países Bajos, los hermanos aseguran que estarán en territorio qatarí hasta que la Scaloneta defina su suerte y sueñan: “Nos encantaría conocer a los jugadores, que les interese esta historia. Sería nuestro sueño”.

Algunas de las camisetas preferidas por los hermanos de San Juan

