Los festejos en el vestuario de la Argentina tras la clasificación a la final del Mundial: la dedicatoria a Brasil y el hit de la Scaloneta

Festejos De Los Jugadores Argentinos Tras La Clasificación A La Final

El seleccionado argentino obtuvo su pasaje a la final del Mundial Qatar 2022 tras golear a Croacia por 3 a 0 en una noche soñada en el estadio Lusail con actuaciones estelares de sus delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez. El capitán albiceleste abrió el marcador con una perfecta ejecución desde los doce pasos y luego improvisó una maniobra memorable que concluyó con asistencia a la figura del Manchester City quien marcó por duplicado.

Uno de los pilares de la defensa fue Nicolás Otamendi, quien advirtió que el plantel está “en el lugar que quería estar”, y luego se encargó de mostrar los festejos íntimos en el vestuario junto a sus compañeros.

“Yo soy así, soy argentino, Ingleses putos de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes. Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón. Messi se fue para Río y con la Copa se quedó. Somos la banda argentina y siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial”, fue el hit que eligieron los jugadores en la intimidad para celebrar una nueva hazaña en el torneo de Medio Oriente.

“Estamos en el lugar que queríamos estar. Estamos fuertes como grupo, que eso es lo importante”, dijo el zaguero del Benfica luego de la notable producción de la Scaloneta. El defensor surgido en las divisiones formativas de Vélez, de 34 años, resaltó que el equipo que lidera Lionel Scaloni mantenía -en la intimidad- “la ilusión de llegar a la final”, que se jugará el próximo domingo en el mismo escenario de Doha ante el vencedor del cruce que animarán el miércoles Francia y Marruecos.

Nahuel Molina, Lisandro Martínez y el Cuti Romero durante los festejos en la intimdad

“Intentaremos dar lo máximo para llegar al objetivo. Somos 26 guerreros que estamos dispuestos a darlo todo para tratar de darle una alegría al pueblo argentino”, concluyó Otamendi.

A diferencia de lo que ocurrió con Países Bajos y Australia, en esta ocasión el seleccionado argentino no tuvo que sufrir para avanzar a la siguiente instancia. La amplitud del resultado y los cambios le quitaron ritmo al partido y lo transformaron en una dulce espera del festejo final. Tal es así que Scaloni hasta se dio el lujo de darle minutos a los futbolistas que hasta ahora no habían jugado: Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth (los únicos que no vieron acción hasta ahora son los arqueros Gerónimo Rulli y Franco Armani).

Argentina cumplió su objetivo: es nuevamente finalista del Mundial y el domingo, “cueste lo que cueste”, como cantaron sus hinchas y los propios jugadores, irá por el sueño de todo el país.

