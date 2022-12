El periodista deportivo Javier Alarcón criticó el nivel de los futbolistas extranjeros que llegan a la Liga MX. (FB/ Javier Alarcón)

A través de su cuenta de Twitter, el periodista deportivo Javier Alarcón aplaudió la actuación del mediocampista del Real Madrid Luka Modrić, después del encuentro de cuartos de final entre Brasil y Croacia, donde el cuadro europeo consiguió acceder a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. En su mensaje, aprovechó para criticar el nivel de los jugadores extranjeros que militan en los clubes de la Liga MX.

Ricardo La Volpe cuestionó el fichaje de Dani Alves con Pumas: “Es marketing” El técnico argentino insistió en que años atrás no se hubiera traído a un jugador de la talla del brasileño para el conjunto universitario VER NOTA

El motivo por el que el comentarista de Imagen TV arremetió contra de los futbolistas de otros países que juegan en la primera división de nuestro país, es porque Modrić tiene 37 años de edad y ha sido uno de los referentes de su selección en la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Medio Oriente.

¡¡Che delicia ver a Modric correr así y meter un pase a la banda de “3 dedos” al minuto 102 y a los 37 años!! Ches huev.nes que vienen a la Liga MX de 27 años a hacerse majes”, escribió el ex director editorial de Televisa Deportes.

¡¡Che delicia ver a Modric correr así y meter un pase a la banda de “3 dedos” al minuto 102 y a los 37 años!! Ches huev.nes q vienen a la Liga MX de 27 años a hacerse majes. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) December 9, 2022

Los usuarios de Twitter reaccionaron al señalamiento que hizo el periodista deportivo, quienes en su mayoría estuvieron de acuerdo con Alarcón. Uno de los comentarios más destacados fue de un aficionado pambolero que comparó la formación de futbolistas en México y Croacia, ya que el número de población mexicana es enormemente alto respecto al del país europeo.

Por qué Chivas enfrentó al Getafe con un parche en su playera Con un marcador de 0 - 1, el club tapatío logró su primera victoria en pretemporada. Pero la afición se cuestionó el motivo por el cual taparon el símbolo de un patrocinador del equipo VER NOTA

“Croacia con menos de 4 millones de habitantes, México con más de 130 millones más lo que viven en USA y llevando a Raúl Jiménez, a un naturalizado, etc... Que mal se trabaja en México, que j*dido la neta”, escribió un usuario de Twitter.

Posterior a ese tuit, Javier Alarcón volvió a publicar otro mensaje en el que juzgó a la directiva de los Pumas, debido a que el 9 de diciembre presentaron en redes sociales a su nuevo refuerzo, el arquero uruguayo Sebsatián Sosa, que fue parte del plantel de La Garra Charrúa en el Mundial de Qatar 2022. Para el periodista deportivo la edad del futbolista es un factor negativo, ya que, de acuerdo con su opinión, los aurizaules no están trabajando bien con sus jugadores de cantera.

La millonaria cifra que Cruz Azul perdió por no tener el programa de ayuda de la FIFA para Qatar 2022 Problemas administrativos y la falta del registro para el Programa de Ayuda a Clubes estarían dejando al conjunto de La Noria sin un bono cercano a los USD 540 mil VER NOTA

“Que los Pumas traigan a un arquero de fuera de 36 años, es una muestra emblemática del déficit tremendo en la formación de jugadores en México”, sentenció.

Q los Pumas traigan a un arquero de fuera de 36 años, es una muestra emblemática del déficit tremendo en la formación de jugadores en México. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) December 9, 2022

Javier Alarcón contó las razones de su salida de Televisa

En junio de 2020, a través de su canal de YouTube, el periodista deportivo de Imagen TV, Javier Alarcón explicó su salida de Televisa, y señaló que la principal razón fue por asuntos profesionales, aunque no dio nombres, dio a entender que con la llegada de Yon de Luisa a la directiva del área de deportes, la relación no fue la ideal y decidió marcharse.

Asimismo, expresó que su relación con Emilio Azcárraga Jean no sufrió daños, y que recibió una liquidación acorde a la ley. También confirmó que mantiene una relación de amistad con el propietario de la empresa.

(Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

En marzo de 2021 volvió a hablar sobre su salida de la televisora de San Ángel, pero esta vez dentro del canal de Antonio De Valdés, donde profundizó un poco más sobre los conflictos que tuvo con Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Mi salida se da en el 2015 cuando llega Yon de Luisa y Ricardo Pérez Teuffer sube como vicepresidente de ventas. Con toda humildad lo digo, yo pensé que tenía los méritos para suceder a Ricardo en la vicepresidencia de deportes, pero no se da, entra Yon y no nos acomodamos. Me desplaza y me dice ‘ya no vas a tomar ciertas decisiones’. Yo creo que en ese momento el ciclo se debe de cerrar”, puntualizó Javier Alarcón.

SEGUIR LEYENDO: