“Era insostenible”: Toño de Valdés sobre la pelea entre Raúl Orvañanos y Javier Alarcón (Foto: El Canal de Javier Alarcón / Youtube - @RaulOrvananos / Twitter)

Una de las voces más reconocidas de la televisión deportiva mexicana es la de Raúl Orvañanos, el cronista de Fox Sports que durante mucho tiempo fue cabeza en Televisa Deportes y uno de los personajes de mayor peso en la industria, hasta que en 2006 partió hacia la televisión privada y cerró uno de los capítulos más importantes en su carrera.

Este movimiento fue propiciado por otro de los comentaristas que marcó una época en Televisa: Javier Alarcón, quien asumió el relevo natural de Orvañanos pero lo hizo con polémica y una disputa personal de por medio, ya que el choque de las dos voces provocó una pelea de egos que terminó por romper la amistad que sostenían.

Así lo reveló en julio pasado el propio Raúl, quien describió aquel momento como la “traición de un amigo” al interior de Televisa, luego de que quedara desplazado del programa principal durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006, gracias a una decisión de Alarcón.

Raúl Orvañanos salió de Televisa en 2006 por un problema con Javier Alarcón (Foto: YouTube/@Apuntes de Rabona)

Durante una entrevista con Toño de Valdés en su canal de Youtube, Orvañanos describió cómo vivió aquel momento en Europa: “Alarcón no se portó bien como amigo, porque esperas que (como jefe) te avise cómo vienen las cosas, pero en Alemania me la pasé todo el tiempo en Berlín y nunca me dijo nada de cómo iba el tema de La Jugada”.

En aquel entonces, Javier Alarcón había asumido el mando de La Jugada, el programa principal de la empresa para deportes, y una de sus decisiones fue prescindir de la presencia de Orvañanos, algo que fue reprochado por el comentarista y que terminó con su relación.

“Me duele que siendo amigos no me hayas dicho eso”, declaró Raúl. “La verdad estuve un tiempo muy molesto con él, pero he aprendido que nada ganas con esos rencores”, sentenció durante la charla aquel tema; sin embargo, este conflicto fue revivido por el propio Toño de Valdés en su última visita con Adela Micha, a quien le confesó que aquel momento era insostenible.

Antonio de Valdés y Javier Alarcón conversaron sobre la actualidad del fútbol mexicano y tocaron el tema de la salida de Televisa del comentarista deportivo (Foto: Youtube/Toño de Valdés)

Para entender el conflicto que involucró a Javier Alarcón y Raúl Orvañanos, es necesario conocer quiénes eran los dos personajes que respaldaban a cada uno de ellos y cómo cambió todo cuando fueron reubicados al interior de la empresa.

“Digamos que cuando estaba Javier con Ricardo Pérez Teuffer era su brazo derecho. Javier hacía y deshacía con mucha brillantez” afirmó Antonio sobre quién era el respaldo de Alarcón durante su estadía en la compañía.

Esta relación fue la que provocó el desplazamiento de Orvañanos en La Jugada, pues de acuerdo con Toño, Ricardo Pérez Teuffer le insistía a Alarcón en adueñarse de la conducción del programa: “Oye, tú tienes que llevar la jugada, tú eres el director”, le mencionaba.

El canal de Youtube de Javier Alarcón cuenta con 228 mil suscripciones y el video en el que explica su salida acumula más de 1 millón 676 mil reproducciones (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

“Era insostenible. Fue una situación muy difícil”, afirmó Toño de Valdés durante una entrevista con La Saga.

Estas ideas llevaron a Javier Alarcón a convertirse en el conductor principal de La Jugada, por encima de Raúl Orvañanos, quien no solo fue relegado a un segundo plano, sino que incluso dejó de aparecer en el programa.

Su desaparición en La Jugada durante Alemania 2006, a pesar de haber realizado el viaje junto a todo el equipo, terminó con esta relación que durante mucho tiempo tuvo rencores guardados.

Actualmente Raúl Orvañanos es uno de los personajes principales en Fox Sports, narrador principal y con un programa a su nombre, además de aparecer en radio y consagrarse como uno de los comentaristas más conocidos de la actualidad.

