Alberto Lati reveló el defecto de Javier Alarcón como director de Televisa Deportes

Alberto Lati reveló el defecto de Javier Alarcón con Televisa (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

En la televisión deportiva, diversos comentaristas deportivos han tenido una serie de adversidades y dificultades para quedarse con la preferencia del público. Antes de la creación de TUDN, Televisa Deportes era la encargada de crear el contenido de la sección deportiva y competir con TV Azteca.

Por varios años la sección fue dirigida por Javier Alarcón y la mayoría de las decisiones del contenido de la sección recaían en él. A pesar de que potencializó el programa de La Jugada y le dio una identidad a Televisa Deportes, uno de sus ex compañeros de trabajo reveló uno de sus defectos.

Se trató de Alberto Lati, actual colaborador de Marca Claro y Fox Sports. En una reciente entrevista con Jorge Burro Van Rankin para el programa de La Saga Fut, Lati contó parte de las virtudes -y a la vez defectos- que tenía su ex jefe de sección.

Alberto Lati consideró que las ideas de Javier Alarcón de último minuto eran problemáticas (Foto: Instagram/ @latitudlati)

El reconocido periodista de cobertura olímpica explicó que en la mayoría de las ocasiones las grandes ideas de Alarcón ocurrían a escasas horas de salir al aire con el programa en turno, normalmente era La Jugada, por lo que no siempre podían cumplir con las expectativas de Javier.

“A ver, tiene una bronca Javier Alarcón, que también era una de sus virtudes, que era al cuarto para la hora la idea”.

Y es que, según recordó Alberto Lati, cuando se encontraban comiendo o alistándose para salir al aire en cuestión de horas, Javier Alarcón quería realizar ajustes novedosos y que en muchas ocasiones eran buenas ideas para el rating, pero debido a la limitación de tiempo no se podía hacer todo.

Alberto Lati confesó cuál es el defecto de Javier Alarcón (Foto: @albertolati/Twitter)

“Estaba todo tranquilo, estábamos comiendo, terminaba el vino, terminaba esto y de repente ‘y por qué no...’ y tal, tal, tal, pero ‘vamos al aire en una hora’ (y decía) no, no, pero se puede porque tal...”, recreó Lati en su narrativa.

Cuando la sección se ponía a realizar las solicitudes, Lati calificó la situación como un “estrés del demonio” pues todos se ponían a trabajar a marchas forzadas para sacar la petición de Alarcón, hecho que Alberto calificó como un gran defecto. Pero, a pesar de ello, le agradeció todos los años que compartieron juntos en Televisa.

“Y de verdad era un estrés del demonio. Eran super ideas, pero a veces había muy poco tiempo para ejecutarlas y también siempre lo repetiré le debo mucho a Javier, muchísimo”.

LISTOS PARA EL MÉXICO-PARAGUAY EN LA GIRA DE DESPEDIDA DE MI AMIGO EL PERRO BERMÚDEZ.



¡GRACIAS POR LA INVITACIÓN, @TUDNMEX!



31/08/22 pic.twitter.com/MKDYMxuiKa — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) August 31, 2022

El comunicador mexicano se mantuvo en Televisa desde 1995 y hasta 2016, cuando tomó la decisión de dejar la empresa y abrirse paso en otras cadenas deportivas. Su renuncia fue tan solo un año después de que Javier Alarcón acabara su etapa con la televisora de Chapultepec.

Su más reciente cobertura internacional de Alberto Lati fue en los Juegos Olímpicos de Tokio en donde el periodista se llevó el reconocimiento del público pues tradujo el mensaje de bienvenida de la ceremonia de los Juegos en vivo, hecho que sorprendió al público.

¿Por qué Javier Alarcón salió de Televisa?

Javier Alarcón trabajó en Televisa por más de 20 años (Foto: Instagram/ @javier_alarcon_g)

Con una trayectoria de 27 años, Javier Alarcón acabó con su etapa en Televisa Deportes en 2015. Debido a los cambios internos dentro de la sección, Alarcón ya no se sintió beneficiado con algunos ajustes, principalmente con la llegada de Yon de Luisa, según contó a Toño de Valdés en su canal de YouTube.

Aseguró que se sintió desplazado, así que prefirió acabar con esta etapa y dar espacio a otros proyectos.

“Mi salida se da en el 2015 cuando llega Yon de Luisa y Ricardo Pérez Teuffer sube como vicepresidente de ventas. Con toda humildad lo digo, yo pensé que tenía los méritos para suceder a Ricardo en la vicepresidencia de deportes, pero no se da, entra Yon y no nos acomodamos. Me desplaza y me dice ‘ya no vas a tomar ciertas decisiones’. Yo creo que en ese momento el ciclo se debe de cerrar”.

