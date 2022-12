El video motivacional de Rodrigo De Paul en la previa de los cuartos del Mundial ante Países Bajos: “Jugamos todos”

El jugador de la Selección publicó un mensaje alentador de cara al duelo de cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022

La selección argentina se juega el pase a semifinales del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos. Será una dura prueba para los dirigidos por Lionel Scaloni, quien aún no confirmó el equipo titular. Las dudas por la presencia de jugadores claves, como Ángel Di María y Rodrigo De Paul, ambos con problemas físicos, perturban la habitual calma en la concentración albiceleste en Doha.

Sin embargo, el volante del Atlético de Madrid, quien se sometió a estudios médicos que constataron una lesión grado 1 en su isquiotibial derecho, se mostró de buena forma en el entrenamiento en la Universidad de Qatar, un día antes al choque de cuartos de final contra el equipo neerlandés. El jugador indiscutido de la Scaloneta realizó los movimientos físicos y con pelota con una calza de ajuste en el muslo, la que utilizan los futbolistas que tiene molestias musculares, pero no mostró signos de dolor. Incluso se lo vio reírse junto a Lionel Messi.

El optimismo de De Paul por entrar al campo de juego en Lusail para ayudar a sus compañeros a vencer a los de Louis Van Gaal y clasificarse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo es tan grande que el ex Racing Club publicó un video motivacional en sus redes sociales mostrando cómo fue su última práctica, musicalizado con el Nimno Nacional Argentino con la versión que interpretó Ciro y Los Persas. “Sobran las palabras. Mañana jugamos todos”, escribió.

El grupo se mantiene unido de cara al gran objetivo que es continuar con el sueño de volver a ser campeón mundial luego de 36 años. El miércoles, De Paul, Messi, Paredes y Papu Gómez participaron de un stream en la plataforma Twitch que organizó el Kun Agüero y se mostraron relajados de cara al encuentro de cuartos de final.

Rodrigo De Paul se entrenó con normalidad el día previo al choque de cuartos de final ante Países Bajos, en Doha, por el Mundial de Qatar 2022 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Lo que está claro es que si el volante no está al ciento por ciento desde lo físico, Scaloni no lo arriesgará y en su lugar colocaría a Leandro Paredes. Lo mismo corre para Di María. En caso que el rosarino tampoco pueda reaparecer entre los once titulares, habría cambio de esquema y Lisandro Martínez sería el quinto defensor. El otro ausente por lesión sería Alejandro Papu Gómez, quien se torció el tobillo en los octavos de final ante Australia.

“De Paul está bien, no sé por qué me preguntas por él. Di María también. Hoy no puedo decir si estarán o no hasta antes de un partido. Lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar, pero el que salga a la cancha tiene que estar bien. De eso no hay dudas”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En cuanto a la posible alineación para medirse ante Países Bajos el viernes a las 16 horas en Lusail, Argentina podría utilizar un esquema clásico de 4-3-3 o bien podría plantarse con un 5-3-2 en el que Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña serían los defensores; Paredes o De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los mediocampistas; y Messi junto con Julián Álvarez, los delanteros.

