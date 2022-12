El descargo en las redes del periodista que mantuvo el cruce con Scaloni tras la conferencia de prensa de la selección argentina

El entrenador tuvo un cruce con un periodista

Lionel Scaloni se mostró molesto por las últimas informaciones que se dieron a conocer sobre la molestia muscular que sufrió Rodrigo De Paul en las últimas horas. El entrenador de Argentina contestó de forma evasiva las preguntas referidas a la situación del ex volante de Racing y Ángel Di María, al tiempo que no se atrevió a confirmar la presencia de ambos jugadores para el duelo ante Países Bajos, válido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. “Veremos cómo están todos; tomaremos la decisión en base a eso y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si un jugador está o no”, respondió incómodo en la conferencia de prensa previa al cruce con los neerlandeses.

Además, el estratega de Pujato dejó entrever su molestia por las publicaciones de los medios de comunicación relacionadas al mediocampista de Atlético de Madrid, quien trabajó con cuidados especiales en la práctica del miércoles. “En principio, el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas; me resulta extraño que pregunten cómo está Rodrigo. No sé de dónde salen esas informaciones”, subrayó. Y aclaró: “Siempre después de un partido hay jugadores que se entrenan aparte o que lo hacen mitad de entrenamiento”.

Después de la conferencia de prensa, el director técnico se detuvo un momento par dialogar con algunos periodistas y tuvo un cruce de opiniones con Federico Rodas de DirecTV, quien le preguntó puntualmente por el estado del jugador del Colchonero: “Si vos me decís quién te lo dijo, te cuento la situación de Rodrigo”, le respondió el DT dando inicio a un ida y vuelta que acaparó el momento.

“El entrenamiento fue a puerta cerradas ayer, muchachos. No me enoja, pero el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda, fue a puertas cerradas el entrenamiento. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de la Selección”, insistió.

Luego de ese instante, el cronista realizó un descargo en sus redes sociales y explicó el intercambio que tuvo con el líder de la Albiceleste. “La charla con Scaloni fue desde el respeto y la buena onda que hay, y su enojo no es con el periodismo. Él sabe bien que nuestro trabajo es informar y que la fuentes no se revelan. Todo ok con el técnico de nuestra Selección”, aclaró.

De Paul no completó la última práctica por una molestia muscular; mientras que Di María no disputó el juego anterior ante Australia debido a una sobrecarga sufrida ante Polonia en la última fecha de la fase de grupos. El técnico había minimizado el estado del jugador de Juventus, sin confirmar si estaría o no disponible para octavos de final, instancia de la que finalmente quedó fuera de los convocados. “Lo que sale en la prensa es muy difícil de poder controlar; lo que tenemos claro de nuestra parte es que los jugadores que salgan a la cancha tienen que estar en las mejores condiciones por el bien del equipo”, completó.

