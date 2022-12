“Love Leo”: furor en las redes por la aparición de Messi y De Paul en un conocido videojuego

Messi y De Paul aparecieron en el GTA

Ya es de público conocimiento la buena relación que manejan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Cada vez que les toca representar a la selección argentina, se mantienen juntos durante gran parte de la concentración al nivel que ya tienen conformado su equipo de truco, el juego criollo de cartas, junto a Leandro Paredes. Un fanático de la Albiceleste se tomó el tiempo de crear a los futbolistas dentro de uno de los videojuegos más conocidos y el resultado se hizo viral en las redes sociales.

El cibernauta @ID7Kun es conocido por realizar distintas recreaciones en el Grand Theft Auto y su video utilizando a dos de las caras más conocidas del seleccionado nacional fue furor. De Paul apareció como un guardaespaldas de La Pulga y lo defendió en distintas situaciones que le ocurrieron al rosarino en las calles de la ciudad: peleó contra un hombre que golpeó a Lionel y hasta tomó un auto para derribar un poste de luz con el que el volante del París Saint-Germain se había chocado.

A continuación, aparecieron juntos dentro de un auto con la patente “Love Leo” con la canción You’ve Got a Friend in Me de fondo, muy conocida por su aparición en la zaga de Toy Story. El mundo del fútbol lentamente se va dando cuenta de la complicidad que existe entre Messi y De Paul y es utilizado como temática de risas en cada instante que el jugador del Atlético de Madrid merodea cerca de su compañero siete veces ganador del Balón de Oro.

Los futbolistas mantienen una gran relación de amistad bajo los colores de la selección argentina (Foto: Reuters)

“A Leo lo quiero mucho, y sé que él me quiere mucho a mí. Fuera de la cancha estamos cerca porque nos divertimos, somos amigos. Y yo con mis amigos la paso bien. Es verdad que a mis otros amigos no les sacan las fotos que le sacan a él. Fuimos generando fuera del campo algo que adentro también se da, por suerte. Justo tenemos la posibilidad de jugar muy cerquita, de estar mucho en contacto. Jugar con él es como jugar al truco teniendo el ancho de espadas en todas las manos. Si vos sabés de antemano que vas a tener siempre esa carta, jugás más cómodo, más tranquilo”, comentó en su momento a la revista Rolling Stone.

A horas del compromiso entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Messi y De Paul se volvieron a mostrar juntos en la transmisión que Sergio Agüero realizó en Twitch durante la jornada del miércoles. Además, en el último entrenamiento de la Albiceleste en Doha, el mediocampista despejó dudas sobre su estado físico y se entrenó a la par de sus compañeros.

