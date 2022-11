El Tecla Farías reveló la insólita cábala de Carlos Bilardo para que rompiera la sequía frente al arco: “La primera que toqué, fue gol”

Facundo Farías recordó una historia en la que Carlos Bilardo le hizo cumplir un viejo rito para quebrar la sequía goleadora

Carlos Salvador Bilardo siempre fue un abanderado de las cábalas que ayuden a lograr un buen resultado. Detalles que siempre cumplió de forma dogmática o les exigió a sus dirigidos. También algunos recursos se convirtieron en “ritos” para poder romper una sequía, como la que contó Ernesto Farías. El ex delantero de Estudiantes de La Plata reveló una anécdota del Doctor que le sirvió para cortar con la leve sequía goleadora en la cuarta etapa del ex entrenador en el Pincha.

En el Torneo Clausura de 2003, Bilardo regresó a Estudiantes que en aquel año estuvo al borde del descenso, pero bajo su conducción, el equipo se repuso de esa grave situación y permaneció en la élite del fútbol argentino. Cinco victorias y cuatro empates en nueve fechas evitaron la temida pérdida de la máxima categoría. En el Apertura de ese año, Farías fue el máximo artillero con un total de 12 tantos.

En esa época, el Doctor condujo a un equipo con muchos jóvenes y uno de ellos era el Tecla Farías, que con 23 años ya tenía varios partido en Primera pues había debutado en 1998. El ex delantero vivió a pleno ese proceso de Bilardo ya que fue vendido al Palermo de Italia a mediados de 2004, cuando el estratega decidió dejar de dirigir.

Fueron dos partidos en los que el Tecla no pudo convertir, pero el tema alertó al director técnico y una noche lo llevó al actual UNO Jorge Luis Hirschi para cortar con la “maldición”. “Cuando volvió él empecé a hacer goles casi todos los partidos. Y en uno o dos que no hice, él tenía una cábala que la usó en la Selección, que cuando uno no podía hacer goles, lo llevaba a orinar en los arcos”, contó Farías en el programa Acá hay una escuela.

El día del famoso "Gatorade" de Bilardo en el Monumental. Una de las postales de su última etapa como entrenador (Foto NA: DANIEL VIDES)

“Una vez nosotros estábamos en el country y me dice, ‘pibe, vení, vamos al estadio’. Eran las doce de la noche. El manejaba y yo estaba dormido. Tenía un Ford Mondeo. Me dice, ‘hace dos partidos que no hacés goles. Yo te voy a ayudar’. Me trajo al estadio y yo no sabía a qué venía. Entonces le digo, ¿y ahora qué hago Carlos?’ Ahora andá a orinar a aquel arco y en el otro. Fui y oriné en ese arco. Al otro día, la primera pelota que toqué fue gol”, recordó Farías.

Aquella fue la última experiencia de Bilardo como entrenador, en tanto que Farías continuó su campaña en el exterior, aunque al poco tiempo regresó a la Argentina y jugó en River Plate (2005/2007). En la Argentina también jugó en Independiente (2011/2013).

Las cábalas siempre fueron sagradas para Bilardo y en el Mundial de México 1986 hubo algunas que trascendieron como el ir escuchando en el micro “Gigante Chiquito”, un tema de Sergio Denis. Otro hit que sonaba era “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler y “Eye of the Tiger”, que integró la banda sonora de las películas de Rocky. Todos los integrantes de la delegación debían estar sentados en el mismo lugar y el DT se ocupaba de recordar en qué lugar iba cada uno.

O los dos motociclistas de la Policía local que los custodiaban hasta los estadios y que iban adelante del bus para poder agilizar el paso. El domingo 29 de junio, cuando se jugó la final contra Alemania, la organización quiso reforzar el operativo, pero el Doctor exigió que si querían acompañarlos debían ir detrás del micro. El tema terminó en una advertencia de Bilardo que si no cumplían con esa condición no salían hacia el Estadio Azteca.

