Revés para Scaloni: la Premier League se negó a ceder antes a los jugadores argentinos para el Mundial de Qatar

Lionel Scaloni se lamentó por no poder contar con sus futbolistas antes de tiempo (Crédito: Twitter @Argentina)

A 18 días para el comienzo del Mundial de Qatar, la prensa inglesa adelantó que los clubes de la Premier League rechazarán el pedido de la Argentina de liberar a los futbolistas del seleccionado antes de los estipulado por FIFA y de esta forma Lionel Scaloni tendrá solamente una semana para trabajar con sus jugadores antes del debut.

En la actualidad son seis los integrantes de la prelista del combinado albiceleste que se destacan en la liga inglesa: Lisandro Martínez (Manchester United), Alejandro Garnacho (Manchester United), Emiliano Buendía (Aston Villa), Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) y Alexis Mac Allister (Brighton). Todos ellos deberán jugar con sus equipos el fin de semana del 12 y 13 de noviembre para luego sí viajar hacia Medio Oriente.

El sitio Sportsmail fue el que reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había hecho un pedido especial a estos clubes para que, de buena voluntad, liberaran a los jugadores el 7 de noviembre. Pero, finalmente los equipos se mantuvieron firmes y no lo harán, al igual que el resto, y seguirán las directivas de FIFA.

Cabe recordar que FIFA alteró el calendario para que el Mundial de Qatar se dispute en noviembre y diciembre por las altas temperaturas que azotan a la nación árabe en julio y agosto. Esto generó un revuelo en la UEFA, que recibió el permiso para interrumpir sus ligas apenas una semana antes del inicio del gran torneo. Motivo por el cual, los futbolistas que se desempeñan en el Viejo Continente no tendrán descanso ni preparación suficiente.

Uno de los futbolistas que más preocupa en la selección argentina es Cristian Romero, quien se ausentó en los últimos dos compromisos del Tottenham (Reuters)

Ante esto, hace algunos meses la Conmebol había barajado la posibilidad de una propuesta a la UEFA. Si los clubes europeos se comprometían a liberar 15 días antes a los futbolistas, postergaría el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (estipulado para marzo de 2023) y se comprometía a no convocar para esa fecha a jugadores que estén en el Viejo Continente. Sin embargo, esto no prosperó.

Justamente, Lionel Scaloni se había mostrado pesimista ante esta situación en las últimas horas: “Cada uno jugará con su club hasta que pueda. Es muy difícil pedirles a los clubes que cedan a sus jugadores antes o no jueguen un partido porque la mayoría se juega algo. Lógicamente el que está con problemas es diferente, que quizás no juega por un problema en ese día o esa semana. Pero el que está sano es muy difícil que no juegue”.

La Argentina tiene pactado un amistoso para el 16 de noviembre ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y luego, el 22, debutará en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C. Más adelante, el 26, se medirá con México y cerrará su participación en la zona el 30 contra Polonia.

Lionel Scaloni deberá anunciar la lista definitiva de 26 jugadores antes del 13 de noviembre y, según parece, todos ellos se desempeñan en ligas de Europa (Inglaterra, Italia, España, Alemania, Portugal y Francia), a excepción de Franco Armani, quien ya terminó su temporada con River Plate y podría sería el primero en viajar a Doha para sumarse a las prácticas en soledad.

Lionel Messi viajará a Qatar cuando termine la actividad con PSG (Reuters)

Cuándo finalizan las principales ligas de Europa:

Premier League: 13 de noviembre

Bundesliga: 13 de noviembre

Serie A: 13 de noviembre

La Liga: 10 de noviembre (pero habrá fecha de Copa del Rey el 12 y 13 de ese mes)

Eredivisie: 13 de noviembre

Primeria Liga (Portugal): 13 de noviembre

