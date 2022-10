El explosivo análisis del Beto Alonso tras el título de Boca Juniors: “Jugó horrible, puede ser el peor campeón que vi”

Norberto Alonso elogió la actitud de los jugadores de River Plate en la definición del título ante Racing

Norberto Alonso es voz autorizada para hablar de fútbol y este lunes se refirió a la definición del campeonato en la Liga Profesional. El Beto, ídolo de River Plate, elogió la actitud de los jugadores del Millonario que le ganaron (2-1) a Racing, a pesar que ese resultado permitió la coronación de Boca Juniors, que empató (2-2) con Independiente y celebró.

Hubo muchas suspicacias en la previa a los dos partidos más importantes del domingo con los equipos que llegaron con chances para ser campeón ante los oponentes que tuvieron Boca Juniors y Racing. Sin embargo, tanto el Rojo como el Millonario salieron ganar y echaron por tierra cualquier conjetura de ceder los puntos para evitar la coronación de su clásico rival.

“Puede pasar que algunos hinchas se enojen. Pero nosotros nos tendríamos que haber preocupado de haber ganado algunos partidos que nos hubiesen permitido llegar a la última fecha con posibilidades. Justo nos tocó en la última fecha con Racing y a Independiente con Boca Juniors. River Plate lo único que tenía que hacer era ganar el partido”, afirmó en Equipo F (ESPN), sobre el enojo de algunos hinchas de River Plate ya que su victoria facilitó la consagración del clásico rival.

* Lo mejor del triunfo de River Plate que amargó a Racing y facilitó el título de Boca Juniors

“Estoy orgulloso de mi institución y para otros no porque el fanatismo lo lleva a eso. A mí tampoco me gusta que gane Boca Juniors, pero las circunstancias se dieron así. Alguien tiene que ganar”, añadió el ex volante de creación, emblema de la entidad de Núñez.

“Para jugar al fútbol tenés que ser honesto, como en la vida. No podemos salir a chorear, ¿qué es eso? Cualquiera hace lo que se la canta, no, así nos van las cosas en la Argentina. Pero no es para el hincha de River Plate si no para en general del fútbol que un día te dice una cosa y después otra. Para mí lo blanco es blanco y lo gris es gris. No veo otra cosa en el fútbol la sinceridad de jugadores que salen a ganar”, sentenció el campeón de la única Copa Intercontinental que obtuvo River Plate y el ganador de la primera Copa Libertadores del club, ambos títulos conseguidos en 1986.

Cuando le preguntaron si Boca Juniors hubiese hecho lo mismo en un mismo marco de definición, sostuvo: “No sé lo que piensan los de Boca Juniors. Por algo le tienen bronca todos los equipos. Sé lo que hizo River Plate y lo que haría yo”.

* El resumen del empate de Boca Juniors con Independiente

Por otro lado, indicó que un jugador más experimentado de Racing debió hacerse cargo del penal que ejecutó Jonathan Galván y que le contuvo Franco Armani. “Lógico. Vos tenés que agarrar la pelota y hacerte cargo. Jugadores de experiencia se escondían y no querían patear. De última apuntás al medio, fuerte y listo, no es tan difícil. Si vos agarrás la pelota la gente lo va a tomar mejor que si no lo agarrás. Ahí el técnico tiene que decir. Nosotros lo arreglábamos en las prácticas y antes de salir a la cancha”.

Al Beto lo sorprendió que no pateara Enzo Copetti o Gabriel Hauche y apuntó que el entrenador debió decidir quién era el responsable de patear: “Eso es tarea de Gago de decir ‘pateás vos, o vos’. Y no vengas a poner caritas, acá estamos jugando algo importante”.

Por último, fue tajante a la hora de definir si Boca Juniors fue el mejor equipo de la temporada: “Por ganar, sí. Pero como jugó, horrible Boca Juniors. Puede ser el peor campeón que vi. Está bien que el fútbol argentino es una lágrima, cualquiera le gana a cualquier y pierde con cualquiera. No veo jugadores acá en la Argentina. Si vos decís, pago una entrada para ver algo, un sombrero, una magia, un caño, no se ve, lamentablemente”.

Seguir leyendo: