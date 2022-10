“Es un partido amañado”: fuerte cruce entre Navarro Montoya y el Chavo Fucks por el “arreglo” en aquel Boca-Oriente Petrolero que dejó afuera a River

El ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya discutió con el periodista Diego Fucks por el partido que Boca Juniors empató con Oriente Petrolero en 1991 para dejar afuera de la Copa Libertadores a River.

La actitud deportiva tanto de River Plate como de Independiente en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol fue tema de debate en los medios de comunicación y quedó demostrado que, pese a opiniones previas, ambos equipos salieron a ganar sus compromiso sin pensar en si beneficiaban a sus clásicos rivales: Racing y Boca Juniors, que terminó saliendo campeón.

En el programa ESPN F90 se analizó el empate del Rojo en La Bombonera que dejaba a la Academia a un gol de la victoria, además de la atajada de Franco Armani y el doblete de Miguel Borja que facilitaron la consagración xeneize. Pero la discusión la comenzó el ex futbolista de Huracán y hoy panelista, Mariano Juan, al decir que los jugadores de River e Independiente “tuvieron que salir a demostrar su honestidad e integridad cuando no habían hecho nada para que se dude de ellos”.

“No solo dudas. Había quienes afirmaron que Independiente y River iban a perder”, sumó Carlos Fernando Navarro Montoya. El relator Leonardo Gabes también se metió en la polémica y recordó un histórico partido de fase de grupos de la Copa Libertadores de 1991 entre Boca Juniors y Oriente Petrolero de Bolivia en La Bombonera, en el cual ambos equipos igualaron sin goles dejando fuera de competencia a River Plate. El Mono fue parte de ese encuentro.

“Empataron y perjudicaron a otro: ¿está bien eso?”, le cuestionó Gabes al ex arquero. “Sí, claro”, respondió con parsimonia Navarro Montoya. A partir de ahí, el debate se hizo más intenso y el Mono se justificó: “¿Sabés por qué está bien? Porque estábamos en un grupo y con el empate, que no hubo un acuerdo previo, sino tácito durante el juego, pasábamos, y si alguno de los dos perdía quedaba afuera”.

En aquel partido que se menciona, Boca y Oriente Petrolero se aseguraban la clasificación a la siguiente fase del torneo continental con un punto. El Xeneize podía dejar en el camino nada menos que a River, su clásico rival. Y así fue.

La tapa de la revista El Gráfico en 1991, tras el empate entre Boca Juniors y Oriente Petrolero que dejó fuera de la Copa Libertadores a River Plate

Ante los dichos de Navarro Montoya, quien entró en escena fue Diego Chavo Fucks para dar su contundente punto de vista: “Pero está mal que haya un acuerdo tácito. Si vos arreglás con el rival no atacarte estás yendo contra la naturaleza del juego. Es lo mismo (que salir a perder). Es un acuerdo con el rival, es un partido amañado. Un partido arreglado, muchachos”.

Lo cierto es que pese a las especulaciones, River le terminó dando una ayuda enorme a Boca al vencer a Racing en Avellaneda para facilitar la vuelta olímpica de su rival eterno. Lo afirmó Marcelo Gallardo al concluir el encuentro: “Me gustaría destacar que en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está cruzado, donde todo es tan mezquino y parece hasta vacío de valores, nosotros desde el fútbol tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que más allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la profesión, el fútbol y por la pasión”.

La ultima reflexion de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate

“Sí, estoy contento y muy orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival, es un orgullo tener esta paz interna. Me parece que más allá de que nosotros no tuvimos un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas y cerrarlo de esta manera, dnde no teniamos nada en juego pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad y los valores. Estoy muy feliz de todo eso, de lo demás no se vuelve”, culminó el Muñeco tras dirigir su último partido oficial en River.

