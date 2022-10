De la angustia por el penal para Racing al desahogo final: así fue el frenético minuto a minuto en las tribunas de La Bombonera

El minuto a minuto de Boca-Independiente desde la Bombonera

Las reminiscencias al final de la Superliga 2019/2020 fueron inevitables en La Bombonera. La gran diferencia fue que Boca llegó como líder a la última fecha, con la obligación de ganar para dejar el título en casa. Lo contrario había sucedido en marzo de 2020, en la que fue la primera definición que tuvo a Juan Román Riquelme como vicepresidente del club (allí dependió del resultado del entonces puntero River ante Atlético en Tucumán). El Xeneize dependía de sí mismo, pero el destino quiso que su eterno rival fuera juez del torneo y le dé una mano. Vaya paradoja...

La Boca se vistió de fiesta desde muy temprano, con fanáticos que se agolparon en las puertas no bien se abrió La Bombonera. Las calles se inundaron de simpatizantes con los colores azul y oro y hubo de todo: los que entraron sobre la hora, los que aguardaron hasta último momento por alguna suerte de reventa y los que directamente montaron un Fan Fest en las calles aledañas a Brandsen 805 y lo vieron en pantalla gigante degustando algún aperitivo.

El minuto a minuto en la Bombonera fue tan frenético como inolvidable. Una montaña rusa de emociones. Como en los viejos tiempos, muchos apelaron a la radio para saber qué pasaba a apenas 5 kilómetros de distancia en el Cilindro de Avellaneda con Racing y River. Se presumía que ni Independiente ni el Millonario iban a hacer demasiada fuerza ya que así beneficiarían a sus acérrimos oponentes, pero no fue así: triunfó la transparencia.

Explotó la Bombonera con la salida de los equipos (REUTERS/Matias Baglietto)

Salida de los equipos: “Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremo’ a estar contigo”. Atronador recibimiento para el plantel xeneize, que sale a la par del de Independiente detrás de la terna arbitral, capitaneado por Pol Fernández. Enseguida se oye “para ser campeón, hoy hay que ganar”. Literalidad pura. Y antes del pitazo inicial: “Porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir campeón, que lo llevan adentro, cómo lo llevo yo”. En las televisiones de La Bombonera está sintonizado el partido de Boca. Hasta allí, no importa Racing-River.

6′ PT: Pol Fernández ejecuta un tiro algo defectuoso, pero a Milton Álvarez casi se le escapa y la pelota se va al córner. “Dale, dale, dale, dale Bo”, se entusiasma la gente de entrada.

11′ PT: Si no hay juego, hay lucha. El paraguayo Óscar Romero pierde la posesión del balón, pero se tira a barrer contra la platea baja y se gana los aplausos por interceptar la salida de Independiente. “Para salir primero, hay que poner más huevo, huevo”, se grita.

Darío Benedetto y Marcos Rojo observaron la acción desde la boca del túnel local (Franco Fafasuli)

24′ PT: Boca no tiene juego y empieza a sufrir. La gente se levanta con la primera salvada providencial de Carlos Zambrano ante Benegas.

26′ PT: Vázquez no puede aguantar una pelota en ataque y se siente un leve murmullo. Enseguida los cambia por aplausos por una jugada de gol en la que finalmente cobran offside.

28′ PT: En uno de los momentos más álgidos del partido, un hombre situado en los pupitres de prensa hace levantar a toda una fila de periodistas (las butacas allí son rebatibles por falta de espacio) para ir a atender un llamado teléfonico. Tenía que ser de vida o muerte. No había razón para marcharse en ese momento.

32′ PT: Gol de Independiente. “Vamos Xeneize, que tenemos que ganar, esta hinchada, no te deja de alentar”, elevan el tono los locales. Tendrían recompensa rápido.

El empate de Pol Fernández fue la reacción que necesitaba Boca tras el 1-0 de Independiente (REUTERS/Matias Baglietto)

34′ PT: Empata Pol Fernández de cabeza. Explota la Bombonera. “Y dale, y dale, y dale Boca, dale”. Los hinchas pretenden ir por más, pero se terminan conformando en esta etapa con otra salvada de Zambrano y una atajada formidable de Agustín Rossi, quien es ovacionado. Piden un supuesto penal de Marcone a Ramírez que no fue. En Avellaneda no hay novedades. Boca sigue siendo campeón con ese empate...

1′ ST: “Boca, te quiero, antes de ser Gallina yo me muero”, entonan los hinchas, esperanzados con un córner que gana Advíncula por la banda derecha. El volumen de las gargantas se sube ante una infracción que genera el recién ingresado Sebastián Villa cerca del área...

4′ ST: Gol de Boca. Villa la clava en el ángulo de tiro libre y el Xeneize empieza a acariciar el trofeo. “Es para vos, es para vos, Gallina p... la p... que te parió”.

Riquelme vio el partido en su palco junto a su hermano Cristian y Mariano Herrón, DT de la Reserva (Franco Fafasuli)

10′ ST: Gol de Racing. Los plateístas de Boca se codean con mala cara. Ese resultado obliga al equipo de Ibarra a mantener la ventaja ante Independiente para campeonar. “Vamos Xeneize te vinimos a ver, yo quiero la camiseta...”, se levantan.

15′ ST: El duelo entra en una meseta, pero La 12 pretende mantener activos a los jugadores: “Señores yo soy de Boca desde la cuna, que vamo’ a salir campeones no tengo duda”.

25′ ST: “Daría la vida por un campeonato y otra vuelta dar... Señores soy de Boca y lo sigo a todos lados”. La Bombonera se mueve y más aún ante una doble tapada infernal de Rossi a Juanito Cazares. Al 1 le hacen reverencia y corean su apellido. Román mira, analiza, observa la situación desde su palco. Mañana mismo podría haber novedades por la renovación del golero.

Agustín Rossi fue nuevamente uno de los destacados de Boca (REUTERS/Matias Baglietto)

32′ ST: Leandro Fernández es reemplazado y se retira entre silbidos porque tuvo un duelo aparte con el público local.

35′ ST: Gol de River, que le empata a Racing y acerca a Boca al campeonato. “No lo griten, no lo griten”, exigen los que están escuchando por radio o tienen un televisor cerca. Sin embargo se apreta el puño fuerte. No obstante, el juvenil Javier Vallejo convierte el 2-2 de cabeza y deja atónita a La Bombonera. “Dale Bo, dale Bo, dale Bo, dale Boca que no ha pasado nada, con los huevos del equipo, con los huevos de la hinchada, dale Boca que tenemos que ganar”, es el pedido de reacción.

37′ ST: Norberto Briasco provoca una infracción a favor y Villa está afilado con las bolas quietas. “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamo’”. En la Bombonera se siembra la tensión porque Racing se va con todo al ataque y, si gana, le arrebata el título de campeón.

43′ ST: Boca no genera peligro y está lejos de ganarle a Independiente. Al unísono, novedades en Avellaneda: ¡penal para Racing! Es el momento más crítico de la tarde en La Boca. Si Galván convierte, los dirigidos por Fernando Gago quedan a un paso del título...

Los Xeneizes deliraron con el penal atajado por Armani y el gol de River que les aseguró el título (REUTERS/Matias Baglietto)

44′ ST: ¡Atajó Armani! El arquero de River le contiene la pena máxima al defensor de Racing y todo sigue como estaba. Los hinchas de Boca habían jurado no gritar goles millonarios, pero no tienen vergüenza al celebrar este remate definitorio atajado por el emblemático golero riverplatense. “Movete Xeneize, movete; movete, dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”, se canta a viva voz.

49′ ST: Ya no quedan uñas por morder y ahora sí la mayoría de los televisores de La Bombonera cambiaron de canal para ver el final de Racing-River. Miguel Borja sella la victoria de los de Gallardo de contragolpe y el título boquense. Éxtasis total en La Boca. El grito de gol de River se “camufla” con la certeza del campeonato. Boca es campeón del fútbol argentino otra vez.

50′ ST: Al igual que en el inicio del ciclo Riquelme, en la noche que el Boca de Russo le arrebató el título de Superliga a River, la canción que retumba en las tribunas es “Boca, Boca de mi vida, vos sos la alegría, de mi corazón...”. Pirotecnia, fervor, color, luces intermitentes e invasión de campo con gente autorizada y algún que otro intruso que es contenido por la seguridad privada. La Boca es un carnaval. Boca sufrió y fue desahogo puro.

Boca se desahogó y gritó campeón (Franco Fafasuli)

SEGUIR LEYENDO: