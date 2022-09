Cuatro anécdotas poco conocidas de Leo Ponzio: su avistaje de ovnis y el inesperado regalo histórico a un hincha de Boca

Leo Ponzio tendrá su partido despedida tras convertirse en el futbolista más ganador en la historia de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

Leo Ponzio se convirtió en un ejemplo de liderazgo y en el futbolista más ganador dentro de la rica historia de River Plate. Su despedida será este miércoles, en el Monumental, con un partido homenaje cargado de nostalgia, ya que estarán presentes los campeones de las Libertadores obtenidas durante la era de Marcelo Gallardo, los amigos del León y algunos de sus ex compañeros en la selección argentina, Newell’s y Zaragoza.

Para palpitar el partido denominado como Capitán Eterno, repasamos cuatro anécdotas poco conocidas del futbolista que se ganó un lugar en la bandera de los futbolistas más importantes del Millonario.

Encuentro cercano del tercer tipo:

El día que Leo Ponzio vio un ovni

Leo Ponzio encuentra su cable a tierra en el campo, alejado de la ciudad. Durante una escapada para pescar, se dio esta historia con objetos no identificados. El encargado de sacarla a la luz fue el músico Gustavo Pájaro Letti durante un vivo de Instagram junto al ex futbolista de Newell’s y River Plate, Ignacio Scocco.

En un tramo de la charla, el artista rememoró la anécdota que tiene como gran protagonista a un amigo en común: el León. El músico reveló que el oriundo de Las Rosas tuvo una experiencia sobrenatural, algo que causó sorpresa en el delantero.

“El Leo vio un ovni”, dijo Lietti. Ante la reacción de Scocco, que se limitó a reírse, el músico agregó: “¡En serio! te juro, ve luces en el cielo”. El actual futbolista de Newell’s trató de darle una explicación racional a este fenómeno y esbozó: “Son las estrellas”. Sin embargo, su amigo recalcó: “El capitán ve ovnis”.

Para ratificar todos sus dichos, el cantante relató una anécdota que se dio en una salida de pesca junto a su amigo: “El otro día estábamos en la isla, fuimos a tirar unas cañitas tranquilos y él le preguntó al ‘islero’ si veía luces o cosas raras. El ‘islero’, más mentiroso que él, le dijo que sí, que había visto. ¿Para qué? ¡Se quería quedar a verlos! ¡No se quería ir!”.





La enseñanza de vida a Federico Girotti:

El partido homenaje para Leo Ponzio fue denominado “Capitán Eterno”, y el nombre no fue elegido por casualidad. El santafesino, durante su paso por River Plate, se convirtió en un referente del equipo y un ejemplo a seguir para los más jóvenes, algo que quedó en evidencia el día que Federico Girotti le consultó qué auto debía comprarse.

“A Girotti veía que había que hablarle pero fuera de la cancha. Son pibes muy abiertos y muy inteligentes. Y un día me vino a preguntar por un auto. Si yo prefería ése u otro auto. Y le dije ‘mirá el estacionamiento nuestro. Mirá con quién está este, éste y éste. Decidí vos’. Yo puedo tener una Ferrari en mi casa, ¿y después para comer qué? ¿Tengo que sacarle cosas a la Ferrari para comer?”, comenzó su relato el ex volante central del Zaragoza de España.

Leo rememoró sus primeros pasos dentro del mundo del fútbol y reconoció que cuando era joven también cometió errores: “Yo me equivoqué de chico también, eh... Por eso en estas cuestiones, cuando te preguntan, decís: ‘No, mirá, me parece que te tenés que fijar los tiempos, tener algo para seguir creciendo o tener más para empezar a caer’”.

Meses más tarde, cuando se confirmó su transferencia rumbo a Talleres de Córdoba, el goleador develó el detrás de escena de esta historia y cómo las palabras del León le hicieron un click: “Yo tenía en ese momento la oportunidad de cambiarlo y lo consulté con mi cuñado (NdR: el arquero Augusto Batalla, ex compañero de Leo en River), y él me dijo que lo hable con los referentes del club. Le mandé un mensaje a Leo y quedamos en charlarlo después de las vacaciones”.

“Cuando nos reencontramos en River pasaron unos días y hablé con todos los que manejaban el vestuario, con Franco Armani, Javi Pinola, Enzo Pérez y Leo. Todos me dieron el mismo punto de vista. Me dijeron que podía comprarme lo que yo quería, pero que a la vez mire y tome dimensión de todos los autos que había en el estacionamiento, sin pensar en ideas alocadas. Con Leo siempre tuve muchas charlas donde me explicaba un montón de cosas inteligentes, y siempre le agradezco por las palabras y enseñanzas que me brindó para la vida que me sirvieron para que hoy tenga una mejor cabeza”, concluyó.





La reliquia histórica de River que le regaló a un hincha de Boca:

El capitán localiza entre las plateas del Bernabéu a un ex compañero en las juveniles de Newell's (Foto: Libro Creer)

Una de las perlitas del libro Creer, que repasa la obtención de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid, es la inesperada reacción que tuvo el capitán de River Plate mientras daba la vuelta olímpica en el Santiago Bernabéu al divisar en las tribunas a un viejo amigo de la infancia fanático de Boca Juniors.

Cuando el plantel millonario pasaba por el sector donde se ubicó el grueso de la parcialidad xeneize, Ponzio escuchó algo que le llamó poderosamente la atención “Facha, Facha”, salió desde uno de los córners del estadio. Sí, su apodo cuando daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell’s. Allí se encontraba su ex compañero Sergio Wichita Del Río, quien recibió de regalo una reliquia invaluable: la camiseta de su amigo.

“Estoy muy feliz, muy emocionado. La reacción que él tiene es insólita. Sale de adentro, me ve y no duda. Es inmediata su respuesta. No le importó nada. Había mucha gente de Boca todavía. No le importó el protocolo de seguridad. Es para destacar y agradecer. Yo estaba en esa ubicación. Y cuando dan la vuelta le grito, para ver si podía saludarlo, que me haga un gesto con la mano. Simplemente que vea que estaba ahí viéndolo. Cuando se acercaron le grito por un sobrenombre que le decimos los que tenemos más confianza. ‘Facha, Facha’. Y ahí se da cuenta que un conocido le está gritando”, explicó el ex futbolista en diálogo con Pasión Deportiva. Y luego, añadió: “Es increíble la reacción que tiene. Y más en ese momento, en el entorno que se da la situación. Debe hacer 15 ó 14 años que no nos veíamos. Tengo una relación por teléfono, hablamos dos o tres veces, pero hacía mucho que físicamente no nos veíamos. Él no sabía que iba a estar en la cancha”.

Del Río también aprovechó la oportunidad para explicar cómo nació su vínculo y que esta no es la primera vez que Leo Ponzio tiene esta clase de gestos con él: “La relación se da en una pensión, en Rosario. En una pensión de newell’s. Vivimos ahí un año. Luego a él lo llevan a otra, pero seguimos viéndonos en los entrenamientos. Yo entro en 7ma y hago hasta Primera. Cuando me suben a Primera yo todavía estaba en la pensión, y él me invita a vivir con él, que vivía en un departamento en la zona del centro para que esté más cómodo”.





Cuando Boca Juniors lo tuvo en la mira:

Boca Juniors vivía una época dorada con Carlos Bianchi como entrenador y con Juan Román Riquelme como figura destacada. Mauricio Macri, por entonces presidente del Xeneize, era consciente de que iba a ser difícil retener al ‘10′ por mucho tiempo más y puso sus ojos en un joven talentoso que comenzaba a dar sus primeros pasos en la Primera División de Newell’s y que venía de ser campeón del mundo Sub 20 con la selección argentina: Leonardo Ponzio.

Pasaban las semanas y el rumor cada vez era más grande. Los medios lo daban como prácticamente un hecho, hasta el propio futbolista se animó a coquetear con ponerse la camiseta azul y oro, algo que no cayó del todo bien entre los simpatizantes leprosos. “Ojalá que se dé. Sentí orgullo cuando Macri me elogió, pero hoy quiero pensar en Newell’s. Mientras no haya nada oficial… No es fácil abstraerse de todo lo que se habla. Que Boca se fije en mí me ilusiona”, esbozó en su momento.

“Es la inocencia a la hora de declarar cuando uno es pibe y te hacen una nota. En su momento dije que me gustaría jugar en un equipo grande de la Argentina, sin desmerecer el lugar en que estaba, pero cayó mal en la gente y en un partido contra Olimpo, levantaron el cartel N° 5 para el cambio, yo empecé a salir de la cancha, aunque el cambio era para el 5 de Olimpo, y ahí me silbaron como nunca. No me gustó, fue feo”, reconoció en una entrevista con El Gráfico en 2013.

Años más tarde, el León explicó que “estuvo el rumor de que iba a Boca. Macri habló con López para comprarle a Newells mi pase y el de Maxi Rodríguez pero no fue nada, sólo de presidente a presidente”.

SEGUIR LEYENDO: