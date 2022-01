Las confesiones de Leo Ponzio: el souvenir que se llevó el día de su retiro de River Plate, cómo baja línea Gallardo y la lección de vida que le dio a Girotti

Su opinión sobre Gallardo

“Me retiré en el momento que quise, soy un privilegiado. Hay un vacío detrás, pero es la vida. Extraño todo. Ex compañeros me decían es difícil (el retiro), la realidad es que es difícil porque empezamos esto porque nos gustaba y teníamos muchos sueños. Cuando te fue bien y compartiste buenos vestuarios, el después es difícil. Muchas cosas cuando estaba adentro no las veía y ahora sí. Me retiré cuando quise”.

Leonardo Ponzio habló con ESPN sentado en el día después. El ídolo de River Plate, que colgó los botines en 2021 tras sumar tres títulos a su vitrina (Supercopa argentina, Copa Argentina y Trofeo de Campeones) abrió su corazón y contó intimidades de su carrera, de su estancia en Núñez, y también dejó verdaderas lecciones para quienes sueñan con ser futbolistas, o para los familiares que los acompañan en su camino.

Qué planifica para el futuro

“Quiero buscar algo donde lo que hice en el mundo del fútbol, lo genere también en otro lado, para seguir siendo lo que soy como persona: no me quedo quieto, quiero buscar cosas para hacer, conocer otro ámbito también”.

Su radiografía de Julián Álvarez

“Apenas pisó Primera División, el pibe era una esponja, todo lo que veía lo estaba absorbiendo. Calladito. Sabíamos que iba a ser lo que es hoy en día y va a seguir creciendo”.

La vuelta de Juanfer Quintero

“Hablé un poco, él cuando se fue ya quería volver. A todos les pasa eso, solo que uno a veces tiene necesidades que urgen en el momento. Muchos de los que se fueron reflejan que quieren volver y, cuando te abren las puertas de vuelta, no tenés que dudar”.

El momento en el que fue resistido

“El primer torneo con Ramón (Díaz), en 2013, hice un gol. Había silbidos de todos los plateístas y tuve una expresión como diciendo ‘acá estoy’. Fue contra Gimnasia. No era de los más elogiados”.

La presión de los padres a los hijos con condiciones para el fútbol

“He escuchado padres que invierten en sus hijos a ver si el día de mañana es redituable. Eso me choca porque el pibe ese tiene el karma desde los 10, de ver a los 18 si debuta o no. Y si no, ¿qué?. Es mucha responsabilidad. En nuestra época no pasaba eso”.

Su análisis sobre la final en Madrid

El souvenir del día de su retiro

“Tengo un museito en casa y me llevé la red (del último partido)”.

El ejemplo de los referentes en River Plate

Los últimos tiempos con los Armani o Lux hemos tratado de, lo que uno hace, reflejarlo y no imponerlo. Como decir: ‘Yo me manejo de esta manera, si me mirás no me manejo mal, creo hacer el bien para vos y para mí’. Nunca agarramos a ninguno para decirle: ‘Vos tenés la culpa´. Eso viene de que los Pinola, los Enzo y los Maidana, nos respetamos mucho entre nosotros. Si no estamos de acuerdo, hablamos. Dentro del vestuario se trata de que seamos los primeros en tomar un camino para que los otros se sumen: los Girotti, los Palacios, los Martínez Quarta, los Funes Mori, los Kranevitter; haber nacido en River tiene mucho a favor y mucho en contra porque la realidad es otra. Tiene todo y no es culpa del pibe. La culpa es cuando no saben cuánto tienen. Lo que somos como persona lo reflejamos”.

Cómo baja línea Gallardo

“Marcelo, cuando tenía que reflejar algo, lo reflejaba sobre los más grandes, en cuanto a autoridad, o si pasaba algo. Y eso lo hacía adelante de los chicos. Pero cuando daba la vuelta, también nos ponía como ejemplo”.

“A los nuevos les digo que asimilen que van a tener reproches con la cara, pero funciona así. Es así desde el primer momento. Dentro del vestuario remarca lo que está viendo y lo bueno. Esas caras se ven, pero son parte de él. Marcelo en el uno a uno es de donde saca más provecho, porque se pone en tu lugar, es un ida y vuelta. Sé de compañeros que le han dicho que quieren jugar más”.

El caso Girotti

“Había que hablarle fuera de la cancha. Es un pibe muy abierto, muy inteligente. Una vez me vino a preguntar qué auto podía comprarse y yo le respondí: ‘Mirá el estacionamiento nuestro y decidí vos’. No se trata de tener el mejor auto, todo a su tiempo’”.

Su relación con Ramón Díaz

“Con Ramón (Díaz) empecé jugando. Subió Kranevitter, estaba el Lobo (Ledesma) y eran los dos 5. Como veía que no había posiblidades, sólo entrenaba. Tenía momentos en que agachaba la cabeza y no la veía. Pensaba que el futuro tal vez estaba en otro lado. El destino marcó que una semana antes de que se fuera Ramón, me junté con Enzo Francescoli y Patanian porque quería jugar. A la semana se va Ramón y viene Marcelo. No he hablado nunca con él, pero no hay ningún rencor”.

La final contra Boca en Madrid

“Fue un partido en el que que teníamos la pelota, ellos estaban preparados atrás, para salir. Nos hacen el gol en la contra. Fuimos a buscar el empate y seguimos queriendo ganar. En esos partidos es mucho de la cabeza. Me tocó salir y entró Juanfer. Nosotros fuimos a nuestra manera, Boca podría haber ganado de la otra manera también. Es lo que más quedó en la historia”.

Por qué estaba convencido de que iba a ser jugador de fútbol

El último tramo de su carrera

“Ya era suplente, pero en el grupo no era suplente. El no jugar o jugar poco lo asimilaba. Igual me calentaba cuando no me veía en la lista. Pero llegaba al vestuario y ya estaba, iba para adelante. Una sola vez se lo dije a Marcelo: le dije que me dejara competir y que el día que pusiera cara de culo no me dijera nada. Si me veía loco era porque quería jugar. Marcelo me gestionó bien los últimos años”.

La continuidad de Gallardo

“Después de la cena del campeón dijo que vio cuestiones que le gustaban y que quería quedarse. Nosotros nunca vimos eso. River es su casa. Yo le dije a él que me iba a retirar en el último partido, antes se lo daba a entender, pero no se lo dije. El Mundo River da para dar mensajes cuando se debe. ¿Si él decía dos o tres fechas antes que se iba, el Mundo River cómo se armaba? Lo mismo si yo decía que me iba a retirar y él sentía que me tenía que poner cuando él ya tenía planificado el partido con Colón”.

El partido ante Independiente Sanfa Fe, con Enzo Pérez como arquero

“Vi el partido por tele, solo. Nadie se prepara para atajar. Justo Enzo estaba lesionado y dijo ‘yo atajo’. Era el que estaba apto”.

Su inclusión en la bandera de los ídolos

“Son sueños que no pensás. Refleja que el hincha te pone ahí, uno no se pone ahí. Eso es una responsabilidad y hay que actuar en consecuencia. Esto le va a quedar a mi nena y a sus hijos. Vine de afuera (del club) y no fui el 10, ni el enganche ni el goleador. Yo cumplí 12 años en River jugando a mi manera”.

Qué le generó verse en la bandera

Su presente en Williams Kemmis de Las Rosas

“El otro día jugamos un amistoso. Me preguntaba cómo era la Liga. Agachamos la cabeza y metimos, estaba en el Monumental. Lo voy a tomar con responsabilidad y hasta donde me dé el cuerpo. Soy vice del club, estoy ahí firme”.