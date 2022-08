22 frases de Valdano: su gran arrepentimiento con Maradona, su insólito problema con Bilardo y la “profecía” de Burruchaga en la final del 86

El ex futbolista argentino contó cómo se enteró de su muerte

Jorge Valdano participó de una extensa entrevista en Libero, el programa que se emite por TyC Sports y dejó varias definiciones sobre su carrera, el futuro de la selección argentina y los recuerdos del Mundial de 1986 que conquistó con Carlos Bilardo como entrenador y Diego Maradona como gran figura.

El Mundial de 1986

“Mi gol en la final de la Copa del Mundo (el 2-0 parcial ante Alemania) fue precioso y uno de los más importantes de mi carrera. Fue un gran gol, pero fue el Mundial de los goles de Maradona, entonces no entra ni en discusión. Pero si se ve la jugada entera, me pone orgulloso, no solo por lo que significó. Recuerdo cada segundo de esa jugada y cada minuto de ese partido, es impresionante con qué nitidez recuerdo frases, miradas y episodios de ese partido.”

“Cuando nos empatan, vamos a sacar del medio y le digo a Diego y a Burru: ‘Parece mentira, éramos campeones del Mundo y ahora tenemos que empezar de nuevo’. Y Burru dice, ‘Pero estamos bien, vos Diego, ¿Estás bien? ¿Vos Jorge?’. ‘Sí, sí', contestamos. ‘Ganamos entonces’, nos dice. Era una profecía de Burruchaga, porque tres minutos después hizo el gol. Y lo dijo como si estuviese en un bar, con una distensión que no parecía suya porque en ese momento Jorge hablaba muy poco”.

“Ser campeón del Mundo me hace un poquito más feliz todos los días de mi vida, aunque no piense en eso. En alguna parte de mí, ese gol habita”.

“En la previa (del partido ante Inglaterra) nos preocupábamos por no confundirlo con la guerra, que no sea una venganza porque eso podía ser una motivación peligrosa. No tuve ninguna duda cuando Diego marca el segundo gol que entraba en otra dimensión sentimental en Argentina y futbolística de este juego. De las dos cosas fui consciente instantáneamente. Fui a buscar la pelota adentro del arco porque internamente dije ‘Gritalo solo’. Fue una obra tan particular y personal que merecía ser festejado por él solo”.

La muerte de Maradona

“Estaba en mi despacho y recibí una llamada telefónica del director de deportes del diario El Pais, donde yo trabajaba. Me dio la noticia y me pidió un artículo. Desconecté el teléfono, empecé a escribir durante tres horas, estaba muy metido y emocionado leyendo el artículo, pensé que ese artículo me había liberado de la emoción. Pero luego tuve que ir apresuradamente al Wanda Metropolitano porque había partido de Champions y yo lo tenía que comentar. Antes del partido me hicieron una pregunta, pensé que estaba entero para contestarla... pero me quebré a la mitad”.

“Diego es el ausente más presente que he conocido. Seguimos hablando de él”.

“Él me quería quitar el pasaporte (cuando se pelearon), nunca se quedaba corto. Fue un error mío, yo estaba en el Real Madrid, me preguntaron cómo veía a Diego como entrenador para la Selección y yo dije que era una opción de riesgo porque no había hecho nada importante como entrenador. Cuando me di cuenta de lo que había dicho intenté retroceder diciendo que nadie lo merecía más que él, pero la frase lo ofendió con todo el derecho. Buena oportunidad para decir que de eso me arrepiento”.

Qatar 2022

“La Selección está en un muy buen momento, tiene un genio adentro y eso la pone entre las favoritas. Pero no entre los 3 favoritos, entre los 7-8 favoritos. En este momento son muchas las selecciones preparadas para ir al Mundial. Va a costar ganarle a cualquier selección europea, dicho esto, también digo que la Argentina está en condiciones de ganarle a cualquier selección europea, pero con mucho trabajo”.

Lionel Messi

“Como todos los genios, es un tipo que nació sabiendo y en cada lugar de la cancha en donde ha ido jugando parece que ha nacido para eso. Porque sirve para todo y ahora, acomodándose a sus años, se ha convertido en un estratega. Está en un cruce de caminos que le va a permitir tener mucho protagonismo en el equipo y eso es lo mejor que le puede pasar a la Argentina”.

“Me sorprendió más el burofax que su marcha del Barcelona. Ese burofax nos puso en la pista de que algo estaba ocurriendo. Pensé que era uno de los jugadores que estaban destinados a pasar la vida en un club, pensé que era uno de esos casos”.

“Ganar la Copa América le cambió el gesto a Messi, hoy es un hombre feliz, ya no lo vemos vomitar en el campo. Tenía signos físicos de llevar mal la tremenda presión con la que vivía el fútbol cuando se ponía la camiseta de la Selección y la Copa América fue consagratoria para él y para el equipo”.

Pep Guardiola

“Es espantoso tener enfrente a entrenadores y jugadores como Guardiola y Messi que parecen destinados a amargarte la vida. Ese Barcelona fue uno de los mejores equipos de la historia, un mal partido de un equipo de Guardiola es un gran partido de fútbol. El peor partido de la era Guardiola seguro es un buen partido de fútbol”.

River Plate y Gallardo

“Sí, River Plate es el Real Madrid de América, si uno lo quiere elogiar a lo grande. Entre otras cosas porque tenemos a Alfredo Di Stefano en común. No olvidemos que nació en River”.

“Gallardo está preparado para dirigir en Europa, siempre está por encima de las situaciones que tiene que gestionar y ese es un rasgo característico de los grandes entrenadores”.

Su ciclo como entrenador

“No me gustó más dirigir o me gustan mucho más otras cosas y cuando uno es entrenador hay que vivir la profesión con un nivel de obsesión descomunal, en donde solo se puede dar vueltas alrededor del juego y de tu equipo. Si viviera tres vidas, una se la dedicaría a entrenar, pero hay una sola y hay que aprovecharla”.

Cristiano Ronaldo

“Es un fenómeno. Parece una degradación con respecto a Messi, a quien defino como genio, pero cuidado porque el fenómeno a veces tiene más mérito que el genio, porque el genio nace y el fenómeno se va construyendo. Cristiano hasta se hizo un cuerpo nuevo”.

“Ronaldo en el Real Madrid es historia. Florentino en ningún caso volvería sobre sus pasos, lo que hizo Cristiano en el Real Madrid lo pone entre los más grandes de la historia del club y eso es suficiente”.

César Luis Menotti y Carlos Bilardo

“Menotti es un seductor y un gran maestro, era muy claro conceptualmente, me dio un montón de soluciones a problemas míos, no generales. Todo lo convertía en una lección. Cuando hice dos goles el día del debut, me esperó en el túnel y me dio un abrazo. Me dijo, ‘Qué hizo, nene ¿se volvió loco? Meter dos goles aquí'. Empecé a bajar el túnel, venía un fotógrafo de El Gráfico que no había alcanzado a tomar la foto, y me pidió que vuelva a saludar al Flaco. Subí la escalera y le dije al Flaco, y me dice, ‘Nene, la mano se da una sola vez y en serio, váyase a duchar’. Una gran tarde, dos goles y una lección de vida”.

“Bilardo ha sabido generar un universo muy competitivo, pero me ha influido mucho menos que Menotti personalmente. En México era muy invasivo, entraba sin golpear, lo hacía constantemente y alguna vez me sorprendió leyendo y se escandalizó mucho porque él entendía que había que pensar en el siguiente partido las 24 horas del día”.

“Lo que me ha ocurrido con Bilardo, siendo un tipo que convierte en anécdota casi cada acto de su vida y cada cosa que dice, es que me costó tomarlo en serio. Siempre me costó tomarlo en serio. Pero si analizo las decisiones que tomó durante el Mundial, fueron acertadas y después de Diego es el mayor responsable de aquel campeonato del 86″.

“Nunca más volví a hablar con Bilardo, la relación no se normalizó (después de quedar afuera del Mundial de 1990). Pero aquello no me cambió las impresiones. Estoy muy agradecido por haberme dejado ser parte del grupo del 86 y por todos los privilegios: me mantuvo el número 11 del Real Madrid y jugué todos los minutos de todos los partidos, lo que era muy raro siendo el único delantero”.

Diego Pablo Simeone

“Simeone está en las antípodas de lo que a mí me gusta, pero le tengo una gran admiración porque es un gran apasionado del fútbol y porque es un líder extraordinario. No se puede cambiar la historia del club, como lo hizo él (en el Atlético de Madrid), sin ser un profesional top”.

