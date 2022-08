El conmovedor video viral de un niño que quiere ser como Maradona para sacar a su familia de la pobreza

Viral de un niño que quiere ser como Maradona y sacar a los chicos de la pobreza

El fragmento de poco más de un minuto de entrevista de Lautaro, un niño de 11 años que sueña con ser como Diego Armando Maradona para sacar a su familia de la pobreza, se volvió viral en Twitter. El usuario @franpirovano compartió la nota que le hicieron en Crónica y dejó sin palabras a más de uno. Indefectiblemente hizo recordar a la histórica entrevista en la que el pequeño Pelusa habla de su sueño de jugar un Mundial y ser campeón.

— ¿Cómo quién querés ser?

— Quiero ser como Maradona.

— ¿Qué le deseás a tu mamá?

— Una casa, para que toda mi familia se sienta mejor y salga de la pobreza.

— ¿Vos querés que tu mamá viva mejor de lo que vive ahora?

— Sí, toda mi familia. Yo quiero también que Dios me saque de acá y que se les cumplan todos los sueños a todos los nenes que están acá. Que los nenes que estén en la calle se sientan con un techo.

— Estás contento, ¿pero a veces te sentís mal?

— Sí, a veces sí. Igual me siento mal por los nenes de la calle. Por los que no tienen qué comer.

El diálogo dejó estupefactos a todos los integrantes del programa en el estudio y dejó al reportero con un nudo en la garganta. El pequeño Lautaro, después de hacer jueguitos con una pelota y la camiseta del club brasileño Sport Recife, conmovió. Fran Pirovano tuiteó debajo del video: “10 años y se preocupa por su familia y los chicos de su barrio. Y obviamente se termina quebrando. Ojalá el día de mañana el fútbol le de todas esas alegrías que este país no le puede dar por culpa de los políticos de mierda que tenemos”.

Ese video se replica tanto en la red social que llega hasta los ojos de Sofía, quien sería su maestra. “Lautaro tiene 11 años, es mi alumno. Es un chico super chispa y respetuoso. Su familia es gigante, muchos tíos y primos. Lautaro tiene 11 años y entiende que el fútbol no solo lo puede hacer crecer. Pero sabe que no es así, sabe que tiene otras posibilidades. Aspira al fútbol porque ahora tiene 11 años y es lo que le divierte hacer. Es porque lo estimula a ir a la escuela y es lo que lo hace feliz. Él se la pasa todo el día jugando al fútbol, porque su responsabilidad ahora es esa, ya que en la escuela le va bien”, escribió su profesora, quien informó que el chico es del Barrio Carrillo de Villa Soldati.

Los retuits crecieron tanto que el video cruzó fronteras y llegó hasta Brasil: Sport Recife, equipo que se sintió identificado porque Lautaro tenía puesta su indumentaria, comenzó un operativo para dar con su familia y ayudarlo. “¡Buenos días, fanáticos! Este video se hizo viral por aquí y estamos tratando de ponernos en contacto con el niño de la camiseta del León y su familia para que todos los rojinegros puedan ayudar de alguna manera”, fue el recado de la entidad de Pernambuco.

Sofía, su maestra, respondió a quienes se dirigieron hacia ella para conseguir el contacto del círculo íntimo del niño: “Cuando la familia se comunique conmigo les hago llegar sus intenciones y compartiré los datos para que se puedan poner en contacto. Entiendan que es una familia que posiblemente no tenga acceso a Internet y por eso no me pueda comunicar fácilmente”.

