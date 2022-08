¿Rompe el mercado? River Plate buscará a Nicolás Otamendi tras el Mundial de Qatar

Nicolás Otamendi, uno de los ambiciosos objetivos de River Plate en el próximo mercado de pases (REUTERS/Pedro Nunes)

River Plate está atravesando una irregular temporada y varios focos están puestos en la última línea, ya que varias de sus figuras no se encuentran en su mejor nivel. Para solucionar estos inconvenientes en la defensa, la dirigencia del club de Núñez puso sus ojos en un objetivo que rompería por completo el mercado de pases en Argentina: Nicolás Otamendi.

Así lo reconoció Matías Patanian, vicepresidente del Millonario, en diálogo con Sacá del Medio, programa que se emite por Radio Continental. “Nosotros intentaremos ir a buscar excelencia, si después del Mundial hay una posibilidad por Otamendi, vamos a estar encima de eso y River abrirá sus puertas”, manifestó.

Si bien el marcador central surgió de la cantera de Vélez Sarsfield y solamente vistió esa camiseta en el país, es público su amor por River Plate y a los 34 años se plantea seriamente regresar a Argentina una vez culminada su participación en el Mundial de Qatar 2022. En varias ocasiones, mediante sus redes sociales, dejó en claro su fanatismo por la institución.

El ex Porto, Valencia y Manchester City actualmente viste la camiseta del Benfica, donde es uno de los patrones de la defensa. En la pasada temporada disputó 43 partidos, en los que brindó una asistencia y fue amonestado en 11 oportunidades y vio una tarjeta roja.

Matías Patanian reconoció el anhelo por contratar a Nicolás Otamendi (Crédito: Luciano González)

El marcador central no es el primer ambicioso objetivo que se trazó esta dirigencia, ya que para afrontar la segunda parte de la Copa Libertadores estuvo a un paso de concretar el desembarco del Pistolero. “Me hice muchas ilusiones con Suárez y estaban justificadas porque si pasábamos a Vélez él venía. No nos reprochamos nada porque siempre las reglas estuvieron claras”, esbozó Patanian.

“Sin dudas que está siendo un semestre complicado para nosotros, pero son cosas que pasan en el fútbol, a los grandes nos está costando”, comentó el dirigente sobre el presente del primer equipo, que tras 11 jornadas en la Liga Profesional acumula 15 unidades y se ubica a 10 del líder Atlético Tucumán. Este domingo los del Muñeco viajarán a Avellaneda para disputar el clásico contra Independiente. Pese a estos números, recalcó que “Marcelo Gallardo es intocable, es una leyenda. Nosotros tenemos un horizonte y Gallardo es el conductor, es una leyenda de River y del fútbol argentino”.

Aunque los resultados no están siendo los esperados, aún reina el optimismo dentro de Núñez. “Vamos a pelear este campeonato, River siempre pelea. Tenemos plantel y cuerpo técnico para pelear”, lanzó el vicepresidente.

“Nos da orgullo lo que se está haciendo a nivel institucional, el plantel que armamos y las obras que avanzan para tener el estadio más grande de Sudamérica, estamos muy entusiasmados”, soltó. Y, para cerrar, añadió: “La obra del Estadio se hizo con su propio financiamiento, sin tocar el presupuesto del fútbol”.

