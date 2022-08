Los secretos de Galtier en el PSG: por qué impuso nuevas reglas, su mirada sobre los “indeseables” y el vínculo con las estrellas

Christophe Galtier llegó a PSG e impuso cambios en la convicencia del plantel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La llegada de Christophe Galtier al PSG generó mucha controversia en el mundo del fútbol. Es que tras el despido de Mauricio Pochettino, y mientras los rumores situaban a Zinedine Zidane como reemplazante del argentino, el que finalmente desembarcó para ocupar el lugar de entrenador que dejó vacante el ex Tottenham fue un francés con poca experiencia internacional pero que había hecho historia en Francia de la mano del humilde Lille.

La decisión del grupo qatarí que comanda los destinos del club de traer al portugués Luis Campos como director deportivo le abrió la puerta del Paris Saint Germain a Galtier. Y con él, la de una serie de elecciones que impactaron de manera directa en la confirmación del nuevo plantel que buscará, de una vez por todas, consagrarse en el máximo objetivo: la Champions League.

Uno de los focos que hizo la prensa francesa con el arribo del nuevo DT fue hablar de nuevas reglas para el vestuario relacionadas al uso del celular y la convivencia. En una extensa entrevista con el diario Le Parisien, el propio Galtier se refirió a las normas. “Yo, a nivel del grupo, hablo solo en francés. Esto no me impide preguntarle a mi personal y traducir ciertas cosas para evitar malentendidos. Pero no hay obligación de hablar francés en el vestuario. Hay argentinos, portugueses, españoles… ¿Por qué se hablaría en francés?”, dijo.

Además, también aprovechó la ocasión para aclarar la metodología del uso del teléfono durante las comidas compartidas entre el grupo de jugadores y el staff técnico. “También escuché que prohíbo los teléfonos en la mesa. ¡Es falso! Solo les pido que corten las campanas y no contesten en la mesa. Pero no les prohíbo ver un partido de fútbol en vivo de todos modos o recibir una llamada urgente. En este caso, hacen una señal y se aíslan, no hay problema”.

El periódico deportivo había remarcado hace varias semanas que el dúo Campos-Galtier estableció que los jugadores desayunen todas las mañanas y que, preferentemente, estén juntos para almorzar. Cualquiera que llegue tarde a dicha actividad se le pedirá que regrese a su casa.

Paredes, uno de los jugadores que podría salir del conjunto parisino

“Hemos establecido reglas para las franjas horarias, el desayuno y el almuerzo compartido . Pero no hay policía para vigilar cada uno de sus ir y venir. Es normal. Pasamos mucho tiempo juntos, en hoteles o en Camp des Loges (centro de entrenamiento), solo hay que establecer unos principios para que sea agradable. Lo mismo para los horarios: todo el mundo tiene que estar a tiempo, de lo contrario crea incidentes que pueden molestar. Por el respeto de la gente que llega a tiempo, yo llego a tiempo, esa es la base”, aclaró el DT.

Otro de los aspectos que marcaron la nueva era que se puso en marcha en PSG es la lista de jugadores “indeseables” que estableció la gerencia deportiva junto con el entrenador con el objetivo de depurar el plantel. De esa lista, fueron parte, por ejemplo, Ángel Di María, quien finalmente no renovó con el club y se fue a jugar a la Juventus, de Italia, o los casos de otros argentinos como Leandro Paredes o Mauro Icardi, y Gueye o Diallo, entre varios más.

“¿Te das cuenta de este nombre? Estamos hablando de jugadores internacionales, jugadores que pueden ir al Mundial. No, ¡no son indeseables!”, aclaró Galtier sobre el rótulo que impulsaron tanto L’Equipe como Le Parisien en Francia.

“Hay un deseo por parte de la dirección de cambiar las cosas, de tener una renovación. Y en ese contexto, no podemos apilar a los jugadores cada vez que llega un nuevo entrenador. Al final, eso hace sesiones con 27, 28 elementos. Es difícil de trabajar, difícil para toda la plantilla pero más para los que van a tener muy poco tiempo de juego, créanme, a nivel humano nada fue fácil. Pero quería ser franco y directo y, con Luis, hablar rápido con los jugadores para que tengan tiempo de mirar atrás, reflexionar sobre la situación y no echarnos la culpa a nosotros, a pocos días de que acabe el mercato. , por no haberles dicho nada. ¿Estaba equivocado o correcto? Solo el futuro lo dirá”, agregó sobre los cambios profundos que se realizaron desde la nueva conducción.

Por último, el nuevo entrenador también hizo referencia a cómo es su relación con Messi y la intención de poder combinar en el campo a todas las estrellas. Galtier destacó la buena forma en la que llegaron los jugadores de las vacaciones. “No estoy tratando de ponerlos en mi bolsillo, eso sería muy reductivo en comparación con lo que son. Ya sea con Sergio (Ramos) , Ney, Messi o incluso Kylian (Mbappé), trato de ser lo más natural posible, y si me salen con naturalidad, mejor. Pero no metemos a estos jugadores en el bolsillo”, expresó.

“Cuando tienes un jugador de talla mundial, no piensas, lo pones en el campo y luego coordinas. Sé, después de haber revisado recientemente sus partidos, que fueron terriblemente buenos juntos al final de la temporada pasada. ¿Por qué no volverían a serlo?”, concluyó el DT dando a entender que el trío Messi-Neymar-Mbappé será la base del ataque de esta nueva versión del poderoso equipo de París.

El trío que Galtier quiere potenciar en su llegada al PSG (REUTERS/Eric Gaillard)

