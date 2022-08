“Lo vi herido y sin palabras por primera vez”: el dueño del Leeds reveló los detalles jamás contados sobre el despido de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa fue despedido del Leeds United a mitad de la temporada pasada (Foto: REUTERS)

Fue un romance corto pero muy intenso el que vivió Marcelo Bielsa con el Leeds United, el histórico club al que devolvió a la élite del fútbol inglés pero de donde se marchó entre malos resultados y coqueteando con el descenso. El Loco fue el gran artífice del regreso de esta institución a la Premier League pero eso no evitó que fuera cesado en febrero, a mitad de la temporada, con todavía 12 fechas por jugarse.

Aunque su salida no fue nada sencilla. “Nunca pensé en despedir a Bielsa. Nunca pensé que podría suceder, nunca”, reconoció Andrea Radrizzani, propietario del Leeds, en una entrevista con The Athletic. El máximo accionista de la entidad de Yorkshire habló en profundidad sobre su relación con el DT argentino y contó detalles de su salida.

“Se lo dije cara a cara. Fue muy diferente a cada encuentro que tuve con él. En cada reunión normalmente, estaba abierto a una larga conversación. En este caso, probablemente no se lo esperaba porque siempre lo apoyé incondicionalmente. Lo vi herido y sin palabras por primera vez”, desveló el empresario italiano que contrató a Bielsa en 2018.

Andrea Radrizzani contrató a Marcelo Bielsa para dirigir al Leeds en 2018 (Foto: Leeds United oficial)

El Loco, quien ascendió al Leeds a la Premier League después de pasar 16 años en el ascenso del fútbol inglés y terminó noveno en su campaña de regreso a la élite, fue despedido después de que una derrota por 4-0 ante el Tottenham que los había dejado en el 16° puesto, dos puntos por encima de la zona de descenso.

“El momento en el que empecé a tener dudas fue ante Aston Villa, cuando empatamos 3-3. Recuerdo que los medios hablaron positivamente de nuestra actuación. La realidad para mí, en el descanso casi quería salir del estadio porque estaba muy decepcionado por la falta de disciplina en el campo, lo fácil que era hacernos goles. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que tal vez algo andaba mal y el equipo ya no puede ejecutar lo que ha estado pidiendo durante los últimos años. Habían comenzado a cansarse, mentalmente más que físicamente. Sentí que algo estaba roto y ahí es cuando tienes un punto de inflexión, pero era demasiado pronto para tomar una decisión”, relató Radrizzani.

El empresario italiano finalmente optó por darle salida a un Bielsa que siempre es fiel a su estilo. “Al final, me di cuenta de que Marcelo solo tenía un camino, que no podía comprometerse con este camino. Necesitábamos cambiar, necesitábamos algo que impactara al grupo. Era arriesgado en ambos sentidos. No fue fácil decidir si morir potencialmente con él o morir con otra persona. Su fuerte es la disciplina y una forma de trabajo. Pero su fuerza es también su debilidad. La falta de adaptación y flexibilidad decretaron su final”, apuntó.

Marcelo Bielsa devolvió al Leeds a la Premier League después de 16 años sin poder ascender (Foto: Reuters)

Radrizzani sabía que habría críticas y también que los jugadores iban a apoyar a Marcelo Bielsa de manera incondicional, pero también notó que la llegada de un nuevo técnico fue muy beneficiosa para el vestuario: “Ellos lo apoyaron. Estaban detrás de él, principalmente por el legado de lo que habían hecho juntos. Irían con él. Pero al día siguiente cuando llegamos con Jesse Marsch, nunca había visto el ambiente tan cambiado y tan feliz. Algo se estropeó por dentro y hasta el momento en que cambiamos las cosas.

En su entrevista con The Athletic, el dueño del Leeds dijo que llegó un punto en el que tanto él como Bielsa eran conscientes de que se avecinaba el adiós. “Los dos sabíamos que o cambiamos a todos los jugadores o lo cambiamos a él. Fue muy abierto a admitir eso, porque obviamente el régimen y la forma en que conduce su liderazgo es muy exigente”.

No obstante, más allá de esta ruptura, Andrea Radrizzani es un gran admirador de Marcelo Bielsa y lo considera un ídolo para el club. “Es una leyenda por lo que logró. Tengo una idea que compartí con él, que algún día me encantaría construir una universidad de fútbol con su nombre. Espero que todavía esté abierto a esa idea. Mi respeto y mi consideración nunca cambiarán”, sentenció.

