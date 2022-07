Del sorprendente desafío de Lionel Messi a los retos de Sabella: la increíble anécdota sobre la intimidad de la Selección en el Mundial 2014

Los ex ayudante de campo de Alejandro Sabella dieron detalles de la relación con el plantel en el Mundial de Brasil 2014

“Te acordas ese viaje, uno de los primeros fue. Estábamos como siempre sentados nosotros allá adelante con la dirigencia, Alejandro (Sabella), nosotros dos, el profe... y allá en el fondo los jugadores. Y vino y con los cachetes colorados me dijo: ‘¿Juegan al truco ustedes?’. Era Lionel (Messi)”.

Así comenzó la increíble anécdota que vivió el cuerpo técnico de la selección argentina en el ciclo que concluyó en el Mundial de Brasil 2014. Claudio Gugnali y Julián Camino, ex ayudantes de campo de Pachorra, contaron la intimidad del plantel subcampeón del mundo en una charla íntima en el programa Confesiones, por TNT Sports.

“Le digo: ‘Escuchame una cosa, vos podés jugar bien a la pelota pero no podés venir a desafiarnos’. Le tiramos más títulos”, continuó Gugnali y Camino se sumó: “Le tiramos títulos, pero en Estudiantes también éramos campeones de truco. Teníamos a Enzo Pérez y a Salgueiro de pichi. No podían agarrar las cartas”.

Alejandro Sabella, junto a sus colaboradores Julián Camino y Claudio Gugnali, en un entrenamiento en Brasil para la Copa del Mundo de 2004 (Photo by Ben Queenborough/BPI/Shutterstock)

“Les ganábamos de espalda. Ni se podían acomodar en la mesa y con esa experiencia, como campeón sudamericano invicto, mundial... Y bueno, vengan dijo (Messi) Y fuimos allá al fondo, Sabella miraba y no le gustaba nada”, agregó Claudio. “Nooo, Alejandro era un respeto con los jugadores... Habrá dicho ‘qué hacen con los jugadores, me van a hacer quedar mal’, contó Camino entre risas.

Los ayudantes de Sabella siguieron con su relato de ese viaje en avión, que los marcó a fuego y terminaron forjando una gran relación con el plantel. “¿Te acordas lo que fue ese avión? El griterío... Qué desastre”, dijo Gugnali. “En una le grito la falta envido a Messi y hacía poquito que estábamos... Y yo le decía ‘¡cagón, dame cagón!’. Messi me miraba y seguro decía ‘este está loco’”.

“Teníamos a Gago y Di María que les pasaban las señas. Fuimos a un clima hostil, de visitante mal. Todo a favor de ellos, la gente... Sabíamos eso... Cuando nos fuimos para adelante, quedaron enloquecidos. ‘Bueno en el hotel hay revancha’. Y vos (por Camino) le dijiste ‘Sabella, ya está, ya nos tenés’. Y te dijo: ‘¡sí, jugando al truco vamos a ganarlos partidos, una nueva!’”, detalló Claudio.

“Ese era el miedo que teníamos nosotros cuando fuimos al Mundial, teníamos 15 días en el predio y los 30 eb Brasil, cómo hacés para entretenerlos a estos monstruos. Nunca tuvimos problemas, nada. Aparte no nos pidieron nunca nada, ni siquiera ganando los primeros partidos y con cinco días libres. Se quedaron en el predio los 30 días”, continuó Camino.

“Se armaban trucos de ping pong, de truco, de billar... Para colmo nos anotában en todas a nosotros, ¿te acordás? Y Sabella nos decía ‘¡qué truco, vayan a la habitación a ver a los rivales, qué truco!’ Y le decíamos, Ale ¿qué querés que no juguemos?, nos vienen a invitar. Y no podíamos decirles que no y ganábamos al bombo, porque jugábamos para dejarlos tranquilos a ellos y a Sabella y ganábamos igual”, cerró entre risas Gugnali.

Este miércoles 13 de julio se cumple un nuevo aniversario de la final que Argentina perdió ante Alemania por el Mundial de Brasil 2014. En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, empataron 0 a 0 en tiempo regular y todo se definió en el suplementario. El único tanto de los europeos lo marcó a los 13 minutos de la primera prórroga Mario Gotze, quien había ingresado a los 88 minutos por Miroslav Klose.

