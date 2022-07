La contundente respuesta de Guillermo Barros Schelotto frente a un hipotético llamado de Boca Juniors

Guillermo Barros Schelotto tomó el mando de la selección de Paraguay en octubre del 2021 tras la salida de Eduardo Berizzo. | Foto: Twitter 'Albirroja'

El despido de Sebastián Battaglia abrió un amplio abanico de posibilidades de nuevos entrenadores para Boca Juniors. Si bien en las últimas horas Hugo Benjamín Ibarra fue ratificado en el cargo hasta diciembre, junto con Roberto Tito Pompei y Leandro Gracián, está claro que el Consejo de Fútbol lo que buscó fue más tiempo para cerrar a un director técnico con más rodaje.

Entre los tantos nombres que se mencionaron apareció Guillermo Barros Schelotto, el ídolo xeneize quien lo dirigió y fue campeón, pero cuyo contrato no fue renovado en diciembre de 2018 tras la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate. Actualmente, y tras su paso por Los Ángeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, el Mellizo comanda los destinos de la selección paraguaya de fútbol, aunque cuenta con una cláusula de rescisión.

Este detalle en su contrato fue confirmado por Guillermo, pero ante el hipotético llamado de Boca Juniors para volver fue contundente: “Tengo un compromiso por cumplir en Paraguay”. Asimismo, en diálogo con ABC, Barros Schelotto indicó que no lo llamaron del Xeneize.

“Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay”, continuó el Mellizo, campeón de América y del Mundo con Boca Juniors.

“La gente de Boca me ha demostrado un afecto y cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mi”, reconoció Guillermo, quien como entrenador obtuvo dos ligas locales en el Xeneize y una Copa Sudamericana con Lanús.

Boca juniors despidió a Sebastián Battaglia la semana pasada, tras quedar eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil y ahora Hugo Ibarra continuará hasta fin de año como DT del equipo.

Guillermo Barros Schelotto dirigió a Paraguay en la parte final de la eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin poder torcer la mala campaña del combinado guaraní y lograr la clasificación ni el pase al repechaje. Ahora trabaja con la mente en preparar al equipo para la próxima Copa América 2024.

Por lo pronto, el plantel de Boca Juniors se entrenó esta mañana a puertas abiertas para la prensa durante media hora en el predio de Ezeiza, mientras los zagueros Carlos Zambrano y Carlos Izquierdoz trabajaron aparte en el gimnasio por precaución. En medio de la crisis futbolística, la eliminación de la Copa Libertadores, la salida de Sebastián Battaglia como entrenador, la designación de Hugo Ibarra como técnico y la salida de su capitán Carlos Izquierdoz ante San Lorenzo, la Secretaría de fútbol boquense dispuso que la prensa viera parte del entrenamiento de hoy. Esta medida no se tomaba desde el 29 de septiembre del año pasado, previo a la derrota ante River por 2 a 0 en el Monumental por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Después del saludo del nuevo cuerpo técnico con los futbolistas, Mariano Herrón, ex ayudante del primer equipo tanto con Miguel Ángel Russo como con Battaglia, se despidió del plantel ya que ahora será el encargado de la reserva junto a Claudio Morel Rodríguez. Luego los jugadores realizaron trabajos físicos, todos encapuchados y cubiertos por el intenso frío -acompañado de niebla- que a esa hora hacía en la localidad bonaerense de Ezeiza. En tanto, Zambrano e Izquierdoz no fueron de la partida y estuvieron en el gimnasio debido a molestias físicas que sin embargo no les impedirían estar ante Talleres de Córdoba el próximo sábado, si el técnico así lo decide. El defensor peruano esta con un dolor muscular y el “Cali” con un traumatismo en uno de sus tobillos.

Para mañana se espera la llegada del volante Martín Payero, quien es el primer refuerzo de Boca en este semestre y que llega a préstamo con opción de compra proveniente del Middlesbrough, de la segunda división de Inglaterra. Payero, ex Banfield, de 23 años, había sido pedido por Battaglia, quien lo había dirigido cuando era ayudante de Julio Falcioni en el Taladro. El que interesa también es el defensor Adonis Frías, de Defensa y Justicia, a quien tratarán de sumar esta semana. Su llegada depende de la situación de Izquierdoz, quien podría seguir su carrera en México o España y cuyo vínculo con Boca vence a fin de año. Boca recibirá a Talleres de Córdoba en La Bombonera el próximo sábado desde las 20:30, por la octava fecha de la LPF, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

