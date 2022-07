La amenaza en vivo al periodista Gastón Edul en el predio de Independiente

La amenaza que recibe el periodista Gastón Edul en el ingreso al predio de Villa Domínico de Independiente

En un martes convulsionado en Independiente por la renuncia de Eduardo Domínguez como entrenador, el clima elevó su temperatura con el correr de las horas a pesar de la jornada fría. El foco de la noticia estuvo en el predio de Villa Domínico del Rojo, donde el DT anunció su salida, a pesar del pedido de los jugadores para que continuara en el cargo. En ese marco hubo una repudiable actitud hacia el periodista Gastón Edul, quien cubre el día a día del equipo equipo de Avellaneda.

Primero el cronista de TyC Sports contó los detalles de la dimisión al puesto de Domínguez y aclaró que “Domínguez le renuncia en la cara a Montenegro (Gastón) y a Palazzo (Sergio), pero él quería renunciar con Maldonado (Héctor) presente. Yoyo (Maldonado) llegó después de esa reunión, cuando ya había terminado. No tengo dudas que los responsables del momento de Independiente son Moyano (Hugo) y Maldonado. Pero también la era de Domínguez fue mala porque no supo encontrar el equipo”.

En ese momento un auto de color negro se detuvo en el ingreso y sus ocupantes le gritaron cosas a Edul, quien se dio vuelta y esgrimió “perdón, pero acá gritan cosas. Hay gente que está exaltada, parece que le moleste que le digamos la verdad. Actitudes como las de este tipo hay muchas y se tienen que rever. Es gente que trabaja en el club y le gritan a uno como si tuviese algún tipo de interés, cuando decimos la verdad. Pero no me extraña porque pasa en la cancha con los hinchas cuando quieren expresarse y muchas veces la barra brava los calla”.

Luego el periodista fue apoyado por su compañero de trabajo, el productor Damián Villagra, quien brindó más detalles de lo ocurrido: “A Gastón Edul lo amenazaron desde un auto mientras hacía una salida informativa para TyC Sports. Repudio a los cobardes ante un periodista que sólo cuenta la realidad del club que cubre. La valentía, siempre”, afirmó.

El posteo Damián Villagra, compañero de trabajo de Gastón Edul

Tras la derrota en el clásico ante Racing 1-0 este domingo Domínguez anunció su salida. Aunque el tropiezo no habría sido la razón de su renuncia, una decisión que ya habría sido deliberada por el estratega ante promesas de incorporaciones que no llegaron o jugadores claves como Domingo Blanco al que pudieron retener. El equipo tampoco encontró el rumbo que quiso el ex DT de Colón y este martes se alejó de la institución de Avellaneda.

La dirigencia evaluará cuáles son los posibles sustitutos para Domínguez, que no pudo cumplir con los objetivos principales que eran la Copa Sudamericana y poder ser competitivo también en el ámbito local.

En este marco también hubo novedades en el ámbito institucional del club, ya que la Justicia habilitó la lista que encabeza Fabián Domán y el oficialismo de Hugo Moyano deberá llamar a elecciones.

En lo deportivo, la agenda marca que Independiente jugará por la octava fecha de la Liga Profesional el próximo sábado ante Rosario Central a las 15.30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

