Ofrecieron a Cristiano Ronaldo al PSG, pero aseguran que rechazarán su fichaje por un insólito motivo

Por estos días el gran misterio en torno al mercado de pases europeo es lo que sucederá con Cristiano Ronaldo. La gran estrella del Manchester United pidió permiso para ausentarse a la pretemporada con su equipo y, según ha trascendido, su agente lo ha ofertado a otros clubes. El último de ellos, después de que su nombre sonara en Chelsea y Bayern Múnich, ha sido nada menos que el París Saint-Germain (PSG).

La noticia publicada por el portal Le Parisien generó mucha expectativa en los fanáticos que se ilusionaron por un instante con ver una delantera conformada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos enemigos futbolísticos compartiendo vestuario. Pero, esto parece que no será posible y que quedará simplemente como un deseo.

Según el diario francés, Jorge Mendes, representante de CR7, se reunió con el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y le propuso fichar al artillero portugués, quien aún tiene un año más de contrato con Manchester United. Sin embargo, el agente se encontró con una respuesta negativa por parte del último campeón de la Ligue 1.

“París ha cerrado la puerta a esta hipótesis. El club cree que no hay sitio para él en las condiciones actuales -en términos económicos y deportivos- y que tiene un perfil bastante bling-bling”, informa el artículo. Esta sería entonces la principal razón por la cual no se uniría al conjunto parisino: su perfil no condice con lo que ahora el club busca para sus filas.

Cabe recordar que el término bling-bling, utilizado generalmente para referirse a objetos de lujo y ostentosos, fue pronunciado por Nasser Al-Khelaïfi en una entrevista el mes pasado, cuando anunció un nuevo giro en la política deportiva del club. En aquella ocasión, el dirigente qatarí explicó: “Debemos ser realistas, ya no queremos llamativos, bling-bling, es el final de las lentejuelas. Hemos hecho grandes cosas durante 11 años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo progresar, cómo ser mejores”. Con eso, dio por cerrada en esa charla con Le Parisien la posibilidad de contratar grandes refuerzos en el actual mercado de pases y de cerrar a un entrenador de renombre, como Zinedine Zidane.

Con respecto a la situación de Cristiano Ronaldo, el portugués tiene un año más de vínculo con Manchester United, club que el martes disputará un amistoso ante el Liverpool sin él. Es que el luso de 37 años pidió, por motivos familiares, no unirse a la gira de pretemporada con los Red Devils. En medio de las versiones que sucedieron a la noticia, el entrenador del equipo, Erik Ten Hag, desestimó en conferencia de prensa que el número 7 se marche: “Cristiano no está en venta, forma parte de nuestros planes. Preparo la próxima temporada con él”.

Lo cierto es que el goleador quiere jugar la Champions League, torneo en el que lleva a notados 141 tantos, récord absoluto, pero no está dispuesto a resignar dinero. Desde Francia revelaron que su salario no baja de los USD 30 millones anuales, lo cual también complica cualquier tipo de negociación. Con las puertas cerradas de Chelsea, PSG y Bayern Múnich, el futuro de Ronaldo seguiría siendo Old Trafford, al menos por esta temporada.

