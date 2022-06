30 frases de Gonzalo Higuaín: el gol errado más lamenta, de qué equipo era hincha y el “club de amigos” en la Selección

El ex delantero de la selección argentina hizo un repaso por su carrera

Este jueves Gonzalo Higuaín brindó una extensa entrevista a TyC Sports en la que hizo un balance de su trayectoria como futbolista, desde sus inicios en River Plate, su paso por los grandes clubes de Europa y la selección argentina hasta su presente en los Estados Unidos. El goleador dejó varias declaraciones dignas de un repaso, sus lamentos, las críticas que ha recibido, sus mayores alegrías y el recuerdo de su madre.

Las mejores frases de Gonzalo Higuaín:

Exceso de peso

“Todos los años me sacaban fotos y yo metía 30 goles por año, no me importaban esas fotos porque yo ya sabía cómo terminaba la película. A veces hasta sacaba pancita a propósito. Hay una historia en Napoli, según ellos estaba excedido de peso y De Laurentiis (presidente del Napoli) dice algo de que Higuaín estaba gordo, no sé qué. Fuimos a jugar, hice un gol, agarré la pelota y dije: ‘¿Gordo quien? la puta que te parió', y después metí el récord de goles”.

De qué equipo era hincha

“Mi tío Claudio me llevaba a ver a San Lorenzo y después hice toda la carrera en River, así que le tengo mucho cariño a River. Pero simpatizaba y simpatizo por San Lorenzo y quiero que le vaya bien también. Hasta los 11 años fui a la cancha, San Lorenzo tenía las mejores canciones”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

“Si no fui el primero, fui el segundo que más jugó con los dos. Son dos grosos y diferentes que tuvieron una lucha paralela que no creo que se vuelva a repetir en la historia del fútbol”.

“En el pan y queso, elijo a Leo”.

“Fuera de la cancha, Cristiano es una persona tranquila y agradable. (En la Juventus) Lo encontré maduro con familia e hijos e hicimos una buena relación, él me hablaba mucho, se apoyaba mucho en mí”.

“Me pone muy feliz que Messi haya ganado (la Copa América) porque sé todo lo que ha hecho y lo que hace por la Selección”.

Gnzalo Higuaín fue compañero de Cristiano Ronaldo en Real Madrid y en Juventus (Reuters)

Pases frustrados

“Estuve muy cerca de jugar en la selección de Francia. Cuando llego a Madrid, me vino a buscar (Raymond) Domenech, yo con 19 años, y quería que vaya a Francia que estaban Henry, Zidane, Deschamps, Vieira, Blanc, Barthes... Pero no podía traicionar lo que quería mi corazón, que era jugar para la selección argentina. No podía traicionar mis sentimientos”.

“El Bayern Múnich me vino a buscar junto en el Real Madrid, Ancelotti me quiso el Chelsea cuando estaba en Real Madrid. El PSG me vino a buscar cuando apenas llegó Leonardo (director deportivo del club) y el Arsenal, antes de ir a Napoli. Me dijeron que no tenían mucha plata, que yo era muy caro y cuando firmé con Napoli veo a los tres días que compraron a Özil por 80 millones...”

“Con Gallardo nos reencontramos en Orlando, hemos hablado de mi vuelta a River, pero yo no estaba preparado mentalmente para ir a la Argentina a jugar al nivel que quiere Marcelo. Y para ir y no darle todo, preferí que no. No estaba con la cabeza para meterme en esa burbuja de máximo nivel”.

Selección Argentina

“Maradona fue el primero que me bancó y me apoyó en la Selección y siempre voy a ser un eterno agradecido a Maradona”.

“Diego me llamó y me dijo que haga lo que venía haciendo en el Real Madrid. Como técnico era mirarlo y saber que no hacía falta que nos de indicaciones de táctica porque ya sabíamos lo que había que hacer. Su manera de hablar, verlo, cómo vivía el fútbol... Me estaba dirigiendo Maradona a los 22 años, yo no sabía dónde estaba”

“El gol que más grité fue el que le hice a Bélgica (Mundial 2014). Aparte no había podido convertir y llegó en el momento clave. Encima con ese gol superábamos lo que no pasaba hace 30 años, superar los cuartos de final. Y encima ganar 1 a 0, ese gol lo grité...”

“Antes de esta generación, se pedía que pasemos cuartos de final y después la obligación pasó a ser campeón. ¿Y quién impuso esa vara?, nuestra generación”.

“Sabella era un maestro, tenía una tranquilidad, una templanza, todo era lindo, un año imborrable el 2014″.

Gonzalo Higuaín celebra su gol a Venezuela tras un lujoso pase de Lionel Messi durante la Copa América 2016 (AP)

“El ‘club de amigos’ llegó a la final del mundo, si hubiésemos salido campeones, el club de amigos hubiese sido la gloria, pero como no salió campeón, no sirvió. Los grupos que vinieron después también fueron lindos, pero al no tener éxito se iba acumulando carga y nos iban matando en la prensa, entonces la armonía por ahí no fue la misma que en ese Mundial, pero los grupos eran lindos igual”.

“A pesar de la carga y las críticas y la voracidad, hemos jugado dos finales más, imaginate las fortaleza mental que tenía ese plantel”.

“El Tata (Martino) nos hizo jugar un gran fútbol, no ganamos la final, peor jugamos un gran fútbol”.

“Jugadores de otras selecciones me han dicho: ‘Si nosotros lográbamos lo que lograban ustedes, nos hacían una estatua en nuestros países y a ustedes los critican’. Era muy groso lo que habíamos logrado”.

“La crítica molesta, pero hoy no me mueve la aguja si me valoran o no. No tengo ninguna duda de que te evalúan por los resultados, y no creo que el fútbol pase todo por el resultado, como decía (Marcelo) Bielsa: ‘Hay que valorar el futbol más por el recorrido que por los resultados’. Nosotros el recorrido que hicimos antes de esto, fue jugar tres finales. No se nos dio, pero el recorrido... estuvimos 19 partidos sin perder, ni siquiera las finales (con Chile) hemos perdido. Después con el tiempo si me valoran, bienvenido sea, y si no, no me va a mover la aguja porque yo sé lo que logré y lo que hice”.

“La final que más cerca estuvimos fue la de Alemania, fue la que más dolió también porque es un Mundial”.

“(La jugada con Neuer) Con VAR hoy lo van a revisar y calculo que lo cobran”.

“La chance perdida con Chile me recrimino, en Estados Unidos (Copa América 2016). Fue un mano a mano de 20 metros con el arquero y cuando un delantero tiene tanto tiempo es peor. La de Alemania me cae de espaldas, pensé en pegarle, después en pararla... me vino de sorpresa. Y la de Chile (2015) estaba muy cerrado el ángulo. Por ahí la de Estados Unidos fue la más clara, que tampoco definí mal, pasó ahí nomas”.

“No se dio la frutilla del postre, pero lo que viví no me lo quita nadie”.

Higuain se despidió de la selección después del Mundial de Rusia 2018 (AFP)

El dolor por la pérdida de su madre

“En 2016 perdemos, me voy a Ohio a ver a Fede (su hermano) y me dice que a mi mamá le habían detectado cáncer de útero y sí, le dije a mi mamá que me retiraba hasta que no se curara no volvía a jugar, no me importaba el fútbol ni nada. Ella me dijo que si me retiraba se moría antes. Después digo, cuánta razón tenía porque disfrutó 5 años más de verme jugar al fútbol, ella en la cancha conmigo, vio la final de Champions y me pudo ver jugar con mi hermano (en la MLS), que era su sueño más grande”.

Sus recuerdos en los clubes de Europa

“El primer año que llega Cristiano (al Real Madrid) metí 27 goles y él 26 y cuando estoy de vacaciones veo que fichan a Benzema y a Kaká. Lo llamo al del club y le digo... ¿hace falta que vuelva, qué tengo que hacer?”.

“Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) fue sacando a todos los jugadores que había traido Calderón y yo sentía que a mi también me quería sacar, pero yo metía 25-30 goles al año y me renovó. Entonces pasé a ser jugador de Florentino y me quedé”.

“Por mas amor, no había margen (para seguir en Napoli), que venga Juventus y me pague la cláusula era un premio y un honor a lo que estaba haciendo. Sabía lo que conllevaba. Pero en mi primer año en la Juventus jugamos la final de Champions y dije ‘elegí bien’. Todo lo que vino atrás... el que hace mal en la vida le vuelve, todo el odio el rencor y los insultos, con o sin razón, (al Napoli) en 8 partidos les metí 6 goles. Cuando vos das tanto odio, te vuelve y a ellos les volvió”.

River Plate

“A Gallardo se lo veía como un técnico adentro de la cancha”

“Sabella le decía a Passarella: ‘Ponelo de 9′. Yo era suplente y jugaban Lucho Figueroa, el Tecla Farías... pero le hago un gol a Banfield y de ahí no salí más hasta que me vendieron”.

“Me parece que (a Julián Álvarez) lo descubrí yo hace un año y pico, que jugaba de 8. Dije que era el mejor 9 que tenía River, metió 45 mil goles y lo vendieron al Manchester City. A ver si alguien lo dijo antes que yo... No sé. Me encanta que le vaya bien, es un tremendo jugador, hemos cambiado camisetas, pibe humilde, profesional, le deseo el mayor de lo éxitos”.

