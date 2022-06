A 10 años del ascenso de River Plate, qué fue de la vida del plantel que lo devolvió a la élite del fútbol argentino

La formación titular de River Plate con la que ascendió a la Primera División: (NA: MARIANO SANCHEZ)

Tras sufrir el golpe más duro e impensado de toda su historia, River Plate resurgió como una especie de ave fénix. Hoy disfruta de un presente de ensueño de la mano de Marcelo Gallardo, pero antes tuvo que pasar una dura travesía: sobrevivir a la B Nacional.

A lo largo de una dura temporada, con Matías Almeyda como director técnico y con jugadores que luego se convertirían en ídolos de la institución, el Millonario logró quedarse con el primer puesto de la tabla de posiciones de la Segunda División de Argentina y de este modo cerró el tan ansiado ascenso.

Los de Núñez lograron su cometido el 23 de junio de 2012 tras vencer por 2 a 0 a Almirante Brown con un doblete de David Trezeguet en el Monumental en la última fecha. Un escalón por debajo quedó Quilmes, con 72 unidades. Instituto (70) y Rosario Central (69), por su parte, quedaron sentenciados a disputar la Promoción.

LA FORMACIÓN TITULAR ANTE ALMIRANTE BROWN:

DANIEL VEGA (38 años):

El Indio Vega fue el arquero de River en la recta final de la B Nacional (NA: Eduardo Edmundo Seval)

El Indio llegó al club en 2007 y fue titular en el último tramo de la B Nacional. Tras una larga carrera en los Estados Unidos (especialmente en el San José Earthquakes, donde volvió a ser entrenado por Matías Almeyda) decidió retirarse de la actividad profesional a principios de este año.

“Fue un momento muy duro para nosotros como jugadores. Lo sufrimos más que disfrutarlo, por la presión que había para volver a Primera por parte de todos los sectores, ya sea hinchas, dirigencia, periodismo. Nosotros tuvimos que absorber todo eso y fue duro. Con el tiempo ojalá se valore mucho, porque costó mucho. Si no lo hubiésemos logrado en ese primer año hubiese costado mucho volver a Primera porque se iba a jugar con mucha más presión. Fue un objetivo que logramos cumplir y que se sufrió más de lo que se disfrutó”, le confesó a Infobae.

Durante el torneo fue titular en 20 oportunidades, en las que mantuvo la valla invicta en 11 partidos. Recibió un total de 13 goles

LUCIANO VELLA (41):

Fue el lateral derecho del Millonario en 16 partidos. Luego pasó por Unión, Defensa y Justicia y Arsenal. Se retiró en 2017 y actualmente administra cuatro geriátricos y comenzó a incursionar en la representación de jugadores.

JONATAN MAIDANA (36):

Jonatan Maidana, uno de los referentes del actual plantel de River Plate (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

El marcador central fue uno de los pilares de la última línea del equipo millonario y actualmente es uno de los principales referentes dentro del plantel del Muñeco Gallardo. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los futbolistas más ganadores de la historia, con 15 títulos, entre los que sobresalen dos Copas Libertadores. Disputó 36 partidos en la Segunda División.

LEANDRO GONZÁLEZ PÍREZ (30):

Fue una de las jóvenes apuestas de Matías Almeyda de cara a la recta final del torneo, pero solamente llegó a disputar 9 duelos en la B Nacional.

Tras el ascenso no logró asentarse en el club y recaló en clubes como Gent, Arsenal, Tigre, Estudiantes, Atlanta United, Tijuana e Inter Miami. A inicios de año, por expreso pedido de Marcelo Gallardo, retornó al club para reforzar la defensa.

RAMIRO FUNES MORI (31):

Al Mellizo le tocó iniciar su carrera como profesional en la B jugando mayoritariamente como lateral izquierdo. Fueron 19 partidos, en los que marcó dos goles (Ferro y Sportivo Desamparados de San Juan).

Tras ser figura con Marcelo Gallardo, el defensor pasó por Everton de Inglaterra y Villarreal de España. Actualmente defiende la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudita.

EZEQUIEL CIRIGLIANO (30):

Era una de las grandes promesas de la cantera de River Plate y terminó luciendo la cinta de capitán ante Almirante Brown tras la salida de Fernando Cavenaghi. Disputó 27 partidos durante el torneo.

Sin embargo, nunca logró ganarse un lugar tras el ascenso e inició un largo periplo hasta terminar en el Albalonga de la Serie D de Italia.

LEONARDO PONZIO (40):

Leo Ponzio se convirtió en el jugador más ganador en la historia de River Plate (Foto: Télam)

Participó en 19 partidos en la B Nacional (un gol a Sportivo Desamparados), pero con el correr del tiempo se convirtió en una leyenda del club, al ser el futbolista más ganador en la historia con 17 títulos.

En septiembre tendrá su merecido partido de despedida en el Monumental.

CÉSAR GONZÁLEZ (39):

Inactivo desde inicio de año tras su paso por Atlético Venezuela, el Maestrico llegó a Núñez para disputar el torneo de Segunda División (antes había jugado en Huracán y Gimnasia). Disputó un total de 12 partidos y aportó un gol (Atlético Tucumán). El zurdo luego pasó por varios equipos de su país y Coritiba de Brasil.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ (41):

Junto a su amigo Fernando Cavenaghi decidió abandonar España para devolver al Millonario al lugar que pertenece. El Chori fue una de las figuras del plantel, y con la 10 en la espalda, marcó 4 goles en 34 presentaciones.

Luego retornó al fútbol europeo para defender las camisetas del Rayo Vallecano y el Olympiakos de Grecia, club para el que ofició de scout en Sudamérica. También se animó a ser analista deportivo en diversos programas televisivos.

FERNANDO CAVENAGHI (38):

Fernando Cavenaghi, el Chori Domínguez y David Trezeguet conformaron un tridente de ensueño para la B Nacional (FotoBaires)

Uno de los grandes responsables de la rápida vuelta de River Plate a Primera División. Dejó todo por amor, y se ganó el cariño eterno del hincha por su accionar y sus actuaciones dentro del campo de juego. Con la cinta de capitán fue el goleador del equipo con 19 tantos en 37 duelos. En 2017 tuvo su partido de despedida en el Antonio Vespucio Liberti.

Además de estar vinculado a la representación de futbolistas, el delantero, desde marzo del 2021, es gerenciador de Racing de Montevideo de Uruguay.

DAVID TREZEGUET (44):

El campeón del mundo con Francia en 1998 fue el héroe esa tarde al marcarle dos goles a la Fragata. Aceptó el reto de ponerse la camiseta del club que es hincha en la recta final del torneo y tuvo un aporte clave, con 13 tantos en 19 partidos. Luego pasó a Newell’s y se retiró en el Pune City de India.

Es uno de los embajadores de la Juventus de Italia por el mundo e intentó meterse en la vida política de River Plate, al ser candidato a vicepresidente en la fórmula junto a Antonio Caselli en las elecciones que marcaron la asunción de Jorge Brito.

MATÍAS ALMEYDA (48):

El desahogo de Matías Almeyda tras ascender a Primera con River Plate (NA: MARIANO SANCHEZ)

“Fue todo sentimiento y amor por esa camiseta. Esa posibilidad estaba hablada para más adelante, con un proceso más tranquilo, pero los tiempos se adelantaron. Fue especial. Sabía que si me iba mal no dirigía nunca más. Fue como poner toda la carne al asador, y por suerte salió. Salimos de ese momento tan oscuro que tuvimos”, le explicó en su momento a Infobae. El Pelado, pocas horas después de la pérdida de categoría, decidió colgar los botines para calzarse el buzo de entrenador en el peor momento de River Plate.

Tras su paso por el Millonario logró un ascenso con Banfield, fue campeón con Chivas de México y comandó al San José de la MLS. En la próxima temporada tendrá su primera experiencia en Europa, al dirigir al AEK Atenas de Grecia.

INGRESARON:

ROGELIO FUNES MORI (31):

Ese día el Mellizo ingresó al inicio del complemento por Cavenaghi. En total participó en 23 partidos y brindó cuatro goles. Algo resistido por los hinchas, emigró al Benfica y luego recaló en el Eskişehirspor de Turquía. Desde 2015 defiende los colores de Rayados de Monterrey, donde encontró su lugar en el mundo. El delantero se convirtió en ídolo y se ganó ser citado por Gerardo Martino para defender la camiseta de la Selección de México. Puja por un lugar en el Mundial de Qatar.

LUCAS OCAMPOS (27):

Pese a su corta edad, el por entonces volante por afuera era una de las cartas ganadoras del Pelado Almeyda. Jugó 38 duelos y marcó siete goles, lo que le valió rápidamente ser transferido al Mónaco. Pasó por Olympique Marsella, Genoa y Milan. Actualmente juega en Sevilla y es seguido de cerca por Lionel Scaloni para la selección argentina. Ese día ingresó en el entretiempo por el Maestrico González.

MARTÍN AGUIRRE (41):

Entró a falta de un cuarto de hora por el Chori Domínguez. Fue uno de los refuerzos para afrontar la B Nacional y se destacó con cuatro goles en 30 partidos. Continuó en el Millonario, pero hostigado por las lesiones debió retirarse en 2015.

OTROS FUTBOLISTAS QUE FORMARON PARTE DEL PLANTEL:

CARLOS SÁNCHEZ (37):

El uruguayo llegó como figura de Godoy Cruz y no defraudó. Fue importante para el ascenso (4 goles en 34 juegos) y luego se convirtió en uno de los baluartes del equipo durante el inicio de la era Marcelo Gallardo. Actualmente se desempeña en Santos de Brasil.

JUAN MANUEL DÍAZ (34):

Llegó de un buen andar en Estudiantes de La Plata, pero el uruguayo no pudo dejar su huella en el Millonario. Continuó en la institución pese al descenso, e incluso marcó un gol en el primer partido (1 a 0 ante Chacarita). Antes de lograr el boleto a Primera se marchó rumbo a Nacional de Uruguay. En 2017, perseguido por algunas lesiones, decidió retirarse en el AEK Atenas de Grecia. Durante ese torneo jugó 27 partidos y convirtió dos tantos.

LEANDRO CHICHIZOLA (32):

Estaba llamado a ser el arquero del futuro en River Plate, pero no pudo adueñarse del puesto y terminó siendo suplente del Indio Vega (fue de la partida en 18 encuentros). En la pasada temporada defendió la portería del Perugia de la Serie B de Italia.

ANDRÉS RÍOS (32):

“Lo disfruté mucho. Lejos de sufrir o de padecer que estábamos en la B, me sentí parte, jugué partidos, hice goles. Me sentí feliz. Volvimos a Primera, que es donde merecía estar el club. Es una marca importante en mi vida”, develó el delantero, que actualmente forma parte del plantel de Aldosivi de Mar del Plata. Estuvo en 14 partidos y le hizo un gol a Atlanta.

ALEXIS FERRERO (43):

Comenzó siendo una pieza importante, pero tras un encontronazo con el DT perdió bastante terreno hasta que tomó la decisión de emigrar rumbo a Huracán. Luego de su retiro en 2020 incursionó en el rol de manager, cargo que cumplió en Central Córdoba de Santiago del Estero hasta mayo de este año.

“Yo termino teniendo una diferencia con Matías, que en ese momento era el técnico. Pero no una diferencia deportiva. Yo nunca pedí ser titular, nunca pedí nada. Sólo pedía que se me juzgara de la misma manera que a todos. Que no falten a la palabra, que no falten a la lealtad. Cuando vi que la situación conmigo era diferente a la de los demás muchachos decidí dar un paso al costado. Se lo dije a él. ‘Yo no vengo nunca más, porque siento que me estás mintiendo y que no me estás tratando de igual manera que los demás’. Inclusive haciendo hincapié en que nosotros teníamos una relación de compañeros antes. Él vino a comer a mi casa, y yo he ido a comer a la suya. Conocíamos a nuestras familias. Yo podía pedirle a él que se equivocara desde lo deportivo, pero no desde lo humano. Ahí decidí dar un paso al costado. Después de mucho tiempo me llamó Matías y pudimos hablar de todo lo que pasó, pudimos aclararlo de alguna manera. Nos queda pendiente el encuentro y terminar de dar por finalizado un capítulo que a mí me dolió. Lo consideraba una persona leal. Siempre hablo de la lealtad humana, no del técnico o jugador. Me dolió mucho. Por eso estuve mucho tiempo enojado con él. El tiempo cura las heridas. Tuvimos nuestro acercamiento y charlamos de lo que sucedió. Queda pendiente un café para cerrar un capítulo un poco doloroso”, explicó.

LUCIANO ABECASIS (32):

Fue una de las piezas de recambio más utilizadas por el Pelado, al disputar un total de 16 partidos. Siguió tras el ascenso, pero al poco tiempo emigró a Quilmes. Luego pasó por Pescara, Godoy Cruz, Lanús, Libertad y San José Earthquakes. Actualmente milita en Banfield.

