Mano a mano con Ibai Llanos: su relación con Messi, el “don” que tiene el Kun Agüero y la leyenda del fútbol con la que quiere subirse a un ring

Ibai Llanos transmitirá La Velada 2 por Twitch

Todo está listo en el Pabellón Olímpico de Badalona (Barcelona) para el estreno de La Velada 2, un evento de boxeo que transmitirá el famoso streamer español Ibai Llanos a través de su plataforma de Twitch y que ya está dando de qué hablar, sobre todo por el impacto que causó la primera edición en mayo del 2021.

Éste sábado 25 de junio, a partir de las 12 del mediodía (15 GMT/ 17 hora española) subirán al ring 10 streamers, entre ellos el argentino Momo Benavides, para demostrar de qué están hechos tras un largo período de intensos entrenamientos.

Sobre este evento, que además contará con la participación de Duki, Bizarrap y Nicki Nicole, habló Ibai en una exclusiva entrevista con Infobae, en la que también contó cómo es su relación con Lionel Messi y el Kun Agüero, cuyas presencias en el lugar todavía continúan siendo una incógnita.

“Lo tenemos todo preparado, se va a celebrar en el Pabellón olímpico de Badalona que es un pabellón muy grande y muy representativo de Barcelona. Duki, Nicki Nicole, Bizarrap y demás, ya están con los ensayos y montando todo el evento, porque al final es un pabellón de baloncesto que se utiliza para otras cosas y ya están organizándolo todo para que quede listo”, asegura el español de 27 años.

La Velada 2 tendrá lugar en el Pabellón Olímpico de Badalona (Barcelona, España)

Ésta será la segunda edición de La Velada, la cual se llevó a cabo por primera vez a mediados del año pasado: “La primera surgió de manera improvisada, yo vivía con un amigo acá en casa (Reven, streamer de Twitch) y él tenía una especie de “pique” con El Millor… tenían sus cositas y en base a ese “pique” surgió La Velada, donde incluimos otros combates”.

En total fueron tres peleas que hicieron historia en el mundo del streaming: “Tuvo mucho más éxito de lo esperado. Un stream tan grande relacionado con el mundo del boxeo, que es algo poco habitual porque es un deporte muy duro, tuvo una aceptación que no tiene sentido. Fue el streaming más visto de la historia de Twitch. Fue una locura”.

El pico máximo aquella tarde alcanzó más de 1,5 millones de espectadores en directo (1.080.107 de media en las 4 horas que duró) y durante el evento Ibai, que hizo de comentarista, prometió que si superaba el millón él mismo iba a subirse al ring en la próxima edición.

“Prometí subirme pero soy un auténtico desgraciado y no pude centrarme en el deporte como quería (sonríe). Me di cuenta de que para poder subir al ring, entrenando bajo la tutela de los boxeadores que hay en España, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Tendría que sacrificar muchas horas de mi vida. Para subirse al ring hay que entrenar tanto por la mañana, como por la tarde e incluso por la noche… me di cuenta que estaba hecho una mierda y que no estaba preparado”, se lamenta el streamer vasco, que al mismo tiempo asegura que para la tercera edición estará dentro del cuadrilátero.

“Creo que esto que empezó en 2021 debe acabar conmigo peleando en algún momento y es un proceso que me hace mucha ilusión. Mi intención es estar preparado para La Velada 3″, afirma, antes de recibir otra apuesta por parte de Infobae en el caso de alcanzar los 2 millones de viewers.

“Prefiero ya no hacer apuestas de viewers y disfrutar del momento (bromea), que la gente lo vea y lo disfrute. Pero un rival que me vendría bien a mí, por una cuestión de físico, es Ronaldo Nazario”, remarca. “Sería una pelea histórica, aunque no se si él se va a querer meter en esto, pero bueno… la vida da muchas vueltas y tenemos muy buena relación”, reconoce mientras arroja la primera piedra.

Ibai Llanos estuvo presente en la cena de despedida de Messi de Barcelona

El evento contará con la participación de varios artistas argentinos como Duki, Bizarrap y Nicki Nicole, aunque todavía continúa siendo una incógnita la presencia en el recinto de Lionel Messi (todavía en España de vacaciones) con quien también mantiene una muy buena relación.

“Las veces que estuve con Leo me sentí muy querido por él, tanto online como en persona. Siempre que hablo algo con él, siento que es una persona que respeta mucho lo que hacemos y que se lo pasa bien incluso cuando nos juntamos con Coscu o el resto para hacer algo en Tik Tok o lo que sea. Creo que nos tenemos cariño y lo noto en las redes o cuando hablamos, se interesa mucho por lo que hacemos y es consciente de que entretenemos a muchos chicos de una forma sana”, asegura.

Sin imaginarlo, Ibai fue parte de dos momentos históricos en la vida del astro argentino. Primero, de la despedida del Barcelona y posteriormente de su llegada al París Saint Germain como invitado especial en el Parque de Los Príncipes.

“Cuando terminó su presentación en París hablé con su entorno y estaban muy contentos, acabaron contentos con el resultado y creo que él terminó contento también”, relata sobre aquel día en que la capital francesa recibió al siete veces Balón de Oro.

“Anteriormente habíamos hablado y se lo notaba contento, mientras que yo estaba muy nervioso. Sentía que estaba soñando y que no tenía sentido nada de lo que vivía. Fue todo muy raro, era como estar en una realidad totalmente distorsionada, que no era real lo que estaba viviendo. Quería valorar en qué dos momentos históricos de Leo había estado. Para mí fue algo que cuando tenga 94 años todavía voy a recordar”, subraya.

Como toda velada importante, el evento contará con una alfombra roja por la que pasarán diversos protagonistas del mundo del streaming, y entre ellos tampoco se descarta la presencia de Sergio Agüero, que tras su imprevisto retiro del fútbol profesional decidió incursionar de lleno en esta nueva faceta.

“Al Kun de Streamer lo veo muy bien, es algo que se le da genuinamente bien. Nació para ser futbolista y también para ser streamer, que es algo que él no sabía. Puede transmitir cualquier tipo de partidos. Va a estar muy relacionado con el Mundial que viene dentro de poco, y ya sea para eso, o para un estilo como la Copa América, el Kun vale para todo: para charlar del evento, comentarlo, analizarlo, el post partido, la previa”.

Con respecto a la rápida aceptación que tuvo en el ambiente, Ibai remarca que, “el Kun tiene un don, el don de caerle bien a la gente, de ser gracioso y genuinamente divertido. Creo que va a estar muy relacionado con el mundo del streaming y con el mundo del deporte de cara a lo que viene. Todo va a girar en torno a los eventos deportivos importantes que hay en el fútbol, como la Champions, que ya lo ha hecho, el Mundial que viene, o las próximas Copa América”.

El Kun Aguero habló con Ibai en medio de la victoria del Real Madrid

El influencer español ya cuenta con una experiencia similar al relatar los partidos de la Copa América 2021 y algunos de la Ligue 1 de Francia a través de su plataforma de Twitch y, consultado por Infobae, se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de formar pareja (relator-comentarista) con el ex delantero: “En la última Champions tuvimos una conexión en directo, me llamó por el teléfono y estuvimos hablando del Real Madrid y el City, él tenía mucha rabia y se volvió totalmente loco”.

“Creo que juntos haríamos una buena dupla, esa vez justo se dio la casualidad del partido tan épico entre el Real Madrid - Manchester City y hubiera estado bueno vivirlo juntos, me envió algunas notas de voz y algunas cosas… fue bastante divertido”.

(Captura de Twitch /Ibai)

Así como con Messi, Agüero, el Duki o Bizarrap, Ibai reconoce que tiene una relación especial con los argentinos y que los siente muy parecidos a los españoles: “El tema que tengo yo con los argentinos es que siempre me recibieron muy bien, siempre me sentí muy querido tanto por el público como por los deportistas o los artistas. Siempre me trataron con un cariño y un respeto brutal. Me siento muy conectado con muchos argentinos y seguramente acabe yendo para allá”.

En principio, tanto en Argentina como en el resto del mundo, los usuarios podrán ver éste sábado a partir de las 12 del mediodía (15 GMT / 17 hora española) una nueva Velada que promete ser histórica ya que contará con 13 mil personas presentes en el pabellón (recinto completo), las cuales serán testigos de cinco combates, entre los que destacará el enfrentamiento entre Momo Benavides (oriundo de La Plata) y el español Viruzz (que en la primera edición cayó por puntos contra Mister Jagger), así como también de un show musical único con algunos de los principales artistas argentinos del género del momento.

SEGUIR LEYENDO