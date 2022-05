Carlos Tevez celebró el título de Boca, defendió a Marcos Rojo por fumar en el festejo y reveló por qué todavía no volvió a la Bombonera

Pasaban las horas desde que Boca le había ganado la final de la Copa de la Liga a Tigre en Córdoba y la incertidumbre crecía en las redes sociales oficiales de Carlos Tevez. De hecho muchos hinchas lo criticaron en esta vía por no haber manifestado su alegría por el título. Finalmente, en una entrevista con el humorista El Mazi Solo, el Apache sacó a relucir su costado más fanático y reveló algunas cuestiones de índole personal.

“Salió campeón Boca, pa. Es normal. Estamos acostumbrados a salir campeones, antes como jugador y ahora como hincha. Estoy muy contento como toda la gente de Boca, feliz”, declaró Carlitos, que tuvo festejo por partida doble ya que el día anterior Manchester City se había quedado con el título de Premier League. “Estoy festejando doble por el City y Boca. Sábado y domingo metí, por eso hoy no me puedo ni mover. Estamos acostumbrados a ganar nosotros, eso es lo que pasa. Estamos contentos, felices, como tiene que ser. Ahora que no tengo que ir a entrenar, puedo seguir festejando a lo Boca”, sentenció.

Algo de polémica se generó en torno al festejo de Marcos Rojo, quien degustó una pizza, tomó cerveza y fumó un cigarrillo sentado en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes junto a su familia. Al respecto, Tevez opinó: “¿Por qué no puede hacer eso si ya salió campeón? Mientras después rinda en la cancha y pueda defender los colores de Boca como los está defendiendo...”. Y citó el caso de Zlatan Ibrahimovic, que apareció fumando un habano tras ganar la Serie A con el Milan: “Le saca dramatismo a la cosa”.

“A mí siempre me quisieron poner como ejemplo y yo no soy ejemplo de nadie. Sí de que se pueden lograr cosas importantes o el sueño que uno se proponga. Se tiene que festejar como a uno le salga y es feliz. Uno sueña ser campeón, cuando se logra, se festeja como se tiene que festejar”, concluyó.

POR QUÉ CARLOS TEVEZ NO VOLVIÓ A LA BOMBONERA

Tevez no volvió a pisar la Bombonera desde su retiro en 2021 (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

“Hace mucho que no voy a la cancha, pero todavía es muy pronto la verdad”. El ídolo de Boca aún no tiene cicatrizada la herida que le dejó retirarse del club. Si bien visitó algunos estadios en Europa en los últimos meses, siente que no está listo para regresar a la Bombonera, el patio de su casa. “Puedo ver los partidos por televisión de Boca, pero ir a la cancha sería como un puñal, es muy pronto. No es fácil ir a la cancha después de que uno deja de jugar”, argumentó Carlitos, quien no pisó la Bombonera desde que anunció su retiro.

E insistió: “Es muy difícil para mí ir a la cancha de Boca. Me trae recuerdos de mi papá, de mi familia... Entonces viene una catarata de cosas y emociones atrás que hacen que no pueda ir todavía. Es simplemente por eso nada más, no es que uno no puede ir a la cancha. No estoy preparado mentalmente. Hay sensaciones que uno todavía tiene que enterrar”.

