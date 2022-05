Las posibles salidas y renovaciones que deberá resolver el Consejo de Fútbol de Boca Juniors tras el título en la Copa de la Liga

Varios futbolistas de Boca definen su continuidad en la institución

Luego de la victoria ante Tigre en la final de la Copa de la Liga y en vísperas del encuentro trascendental por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores ante Deportivo Cali (este jueves en la Bombonera), en Boca comenzó un proceso de reestructuración y depuración del plantel que afrontará el segundo semestre de 2022. Hasta ahora, la única certeza respecto a las salidas está vinculada a Cristian Pavón , quien quedará libre el 30 de junio y firmará con Atlético Mineiro.

En las últimas horas, quien reconfirmó la noticia de su fichaje por el Galo fue su futuro entrenador, Antonio Mohamed. Kichan, que no fue inscripto por Boca en la Copa Libertadores y acarrea una suspensión de seis encuentros en el certamen continental (justamente por los disturbios ocasionados contra los de Belo Horizonte en los octavos de final de la edición pasada), se acoplará al plantel del Turco en el Brasileirao y la Copa de Brasil. Recién podrá reaparecer en la Libertadores en una hipotética final.

Juan Román Riquelme, quien supervisa a un Consejo de Fútbol que sumó como incorporación en la última semana a Mauricio Serna (dejó su puesto como ayudante de campo de Hugo Ibarra en la Reserva, que será ocupado por Leandro Gracián), ya trabaja junto a sus laderos para definir otras posibles salidas y ratificar la continuidad de varios miembros importantes de la plantilla azul y oro.

En primera instancia, el cuerpo técnico tendrá que definir si indulta a Agustín Almendra , quien fue separado del plantel profesional por un cortocircuito con Sebastián Battaglia en un entrenamiento. Con el aval de los referentes y el resto del grupo, el mediocampista fue bajado a Reserva, donde terminó sumando partidos oficiales. ¿El cambio de semestre hará que el técnico se replantee su situación? Hasta el momento Battaglia se mostró inflexible con su caso, pese a que públicamente el ex capitán del seleccionado Sub 20 compartió su deseo de volver a dialogar mano a mano con él. La directiva tiene claro su potencial y comprende que sin competencia en Primera División su valor de mercado se desploma. Si el DT mantiene su postura, no sería extraño que sea cedido a préstamo.

El Toto Salvio todavía no resolvió la renovación de su contrato en Boca (@fotobairesarg)

Riquelme ya entabló varias conversaciones privadas con Eduardo Salvio , a quien se le vence el contrato el 30 de junio. Este es uno de los temas más relevantes que tendrá que resolver el Consejo en las próximas semanas. El Toto, quien tuvo un incidente con su ex pareja, levantó su nivel y fue elogiado por el vicepresidente de Boca por su actuación clave ante Always Ready en Bolivia: “A medida que se va soltando va jugando cada vez mejor. Me pone muy contento cómo está”. Sin embargo, los teléfonos de los representantes del ex Benfica y Atlético Madrid aún no sonaron. El número 10 de Boca percibe uno de los salarios más altos del país y ya sabe que habrá una rebaja sensible en el ofrecimiento de renovación. Si la tratativa no llega a buen puerto, Salvio buscaría nuevos rumbos en el exterior. En pleno festejo por el último título, la madre del futbolista dijo: “Va a seguir jugando en Boca. ¿Qué quiero yo? Lo que él quiera”.

Para algunos dirigentes de Boca más ligados al círculo de Jorge Amor Ameal en Brandsen 805, el ciclo de Sebastián Villa en el club debería llegar a su fin a la brevedad. Luego de que se conociera la denuncia por violencia de género, tentativa de homicidio y abuso sexual con acceso carnal, no son pocos los que creen que el próximo mercado de pases debería ser utilizado para transferirlo. Hasta aquí el problema para su venta es el de siempre: la falta de ofertas.

La única propuesta que se concretó en el último tiempo provino desde Rusia (Dinamo Moscú) y no satisfizo las pretensiones económicas del Consejo de Boca, a quien -tras la quita de impuestos- le iban a quedar unos 4 millones de dólares limpios. “Con él como profesional nos tenemos que sacar el sombrero, lo que pasa afuera de la cancha es otra cosa”, declaró Riquelme sobre el ex Deportes Tolima, en un intento por centrar la atención en su nivel futbolístico y evitar que su cotización no decaiga por sus asuntos personales.

Villa y los interrogantes sobre su futuro en Boca por su situación personal (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras se habla de un posible pedido de detención en los próximos días, el Patrón Bermúdez se refirió a la situación de su compatriota antes de la final contra Tigre: ”Las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones”. Da la sensación de que si llega una proposición potable que supere los 10 millones de dólares brutos o se acerque a ese monto neto para Boca, se desprenderán de un futbolista que tiene vínculo en la entidad hasta 2024.

Existen especulaciones sobre los posibles alejamientos de otras tres figuras xeneizes. En base a la chance de repatriar a Equi Fernández de Tigre, trascendió que dos mediocampistas centrales podrían inclinarse por buscar nuevos rumbos. Se trata de Jorman Campuzano y Esteban Rolón . El colombiano, que disputó apenas 5 de los últimos 15 partidos oficiales del equipo (y solamente completó dos), perdió protagonismo y quedó a la sombra de Alan Varela, por quien entró al minuto 88 en la final ante Tigre. Ya había sido sondeado por algunos clubes en los mercados anteriores y volverá a pensar si se queda a pelearla o cambia de aires. Rolón, con contrato hasta 2025, necesita continuidad porque apenas registró un par de partidos en este semestre (2′ contra Aldosivi en Mar del Plata y 78′ frente a Arsenal en la Bombonera). Si el Colo se decide a relanzar su carrera, es viable que salga de Boca en calidad de préstamo. Aunque, claro está, si Boca accede a los octavos de la Libertadores, la Copa será una tentación...

Izquierdoz y Rojo renovarían su vínculo en los próximos meses; ¿Fabra buscará cambiar de aire? (REUTERS/Agustin Marcarian)

“ Fabra seguro que va a estar entre los mejores laterales izquierdos de la historia del club”, fue la frase de Riquelme que hizo ruido, a días de que el bueno de Frank sacara un misil que se clavó en el ángulo de Gonzalo Marinelli y asegurara el último título de Boca. Román, que tuvo en Clemente Rodríguez a uno de sus mejores socios futbolísticos dentro de una cancha, valora mucho su faceta ofensiva. Sin embargo, en vísperas de los últimos mercados, su representante brindó entrevistas en las que remarcó que al colombiano de 31 años le vendría bien un cambio de aire ya que lleva siete años consecutivos en la Ribera. ¿Caerá algúna oferta tras su última brillante actuación?

LAS RENOVACIONES PENDIENTES

Al margen de la de Eduardo Salvio, el Consejo boquense aborda la continuidad de otros futbolistas de renombre. Marcos Rojo cuenta con una prórroga automática que se activaría a fin de año y prolongaría su estadía en la Ribera hasta fines de 2023. Carlos Izquierdoz , capitán, referente e intocable para Riquelme, tiene que resolver su contrato desde acá hasta fin de año, cuando expira.

Lo mismo ocurrirá con Javier García , quien suplió de inmejorable forma a Agustín Rossi cuando fue necesitado hace algunos partidos. “Cuando entró hizo cosas maravillosas; le está diciendo a Rossi ‘lesionate tranquilo que yo hago las cosas bien’. Me pone muy contento lo de Javi porque cuando llegó al club fue porque era amigo mío y ahora demostró que hace las cosas bien por su cuenta”, fue la sentencia de Riquelme, quien le extenderá el vínculo que vence en diciembre. Y en cuanto a Rossi, con firma hasta junio de 2023, también está prevista una nueva charla con su representante para retenerlo.

Quizá las renovaciones más comprometidas sean las de Diego González y Carlos Zambrano , por distintos motivos.

Zambrano sembró dudas respecto a su futuro como profesional: su vínculo con Boca es hasta diciembre de 2022 (Mario Sar)

El contrato del Pulpo, quien se sometió a una operación de meniscos en su rodilla izquierda a principios de mayo, termina en 2022. El mediocampista mostró estar a la altura de las circunstancias cuando estuvo en plenitud física, pero una serie de lesiones lo mantuvo mucho tiempo afuera de las canchas. Es un futbolista muy ponderado en el grupo y referente. A los 34 años, ya ingresó en la recta final de su trayectoria.

“Es una pregunta complicada, hasta ahora no hablé nada con la dirigencia. Estoy en el más grande de América y hay que ver cómo se dan las cosas”, fue lo que declaró el peruano que acaba de ser convocado por Ricardo Gareca para disputar el Repechaje para el Mundial de Qatar 2022 y tuvo que hacer una aclaración sobre unos dichos en los que había deslizado su inminente retiro de la práctica profesional del fútbol. Riquelme confesó que tiene debilidad por el Kaiser y su alto nivel lo hace competir cabeza a cabeza con Izquierdoz y Rojo.

