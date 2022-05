Los dos detalles de la foto oficial de Boca campeón de la Copa de la Liga que hicieron ruido en las redes sociales

La imagen fue publicada por el club en sus redes sociales. Redondeados con rojo: Delgado, Bermúdez, Cascini y Serna, integrantes del Consejo de Fútbol, que aparecen parados en las puntas. Y Cristian Pavón, hoy relegado y con acuerdo cerrado con el Atlético Mineiro

“¡La Copa está en casa!”. Esa frase acompañó la imagen que publicó Boca Juniors en sus redes sociales: la del plantel en el predio de Ezeiza con el trofeo de la Copa de la Liga Profesional, que obtuvo tras vencer 3-0 a Tigre en la final disputada en Córdoba. El grupo dirigido por Sebastián Battaglia tuvo escaso tiempo para celebrar, debido a que este jueves se batirá a duelo en otro encuentro trascendental: debe superar a Deportivo Cali para quedar entre los dos primeros de la Zona E y así avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La foto, que en poco más de dos horas cosechó casi mil RT y cerca de 10.000 “Me gusta” también convocó al zoom por parte de los fanáticos, que quisieron saber quiénes aparecían en la imagen. Y una presencia y una ausencia provocaron ruido en las redes.

Entre los presentes, mezclados entre jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, aparecen cuatro integrantes del Consejo. Del lado izquierdo de la foto, de azul y de pie, el Chelo Delgado y el Patrón Bermúdez. En el otro rincón, con el mismo atuendo, Raúl Cascini y Chicho Serna. ¿Y Juan Román Riquelme, vicepresidente del club y cabeza del órgano que maneja el fútbol profesional? No participó del flash. Y que no quedara en la imagen para la posteridad no pasó inadvertido entre los hinchas.

Vale aclarar que JRR10 apeló a un perfil bajo en los festejos. Vibró con la victoria sobre el Matador desde un palco junto a sus compañeros de Consejo, pero su voz no se escuchó una vez consumada la consagración xeneize en la Copa de la Liga: bajó al césped para recibir la medalla de manos de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y, tal como capturó Infobae, enseguida volvió a su lugar, para que fueran los jugadores y el cuerpo técnico los que se bañaran de gloria. Las declaraciones al programa Argenzuela, por Radio 10, representaron su única aparición pública hasta el momento, en una evidente decisión política.

La inclusión de Cristian Pavón en la instantánea también abrió el debate. Kichán, hoy fuera de la consideración del cuerpo técnico porque no renovó contrato, se sumó a la foto oficial. El delantero quedará libre el 30 de junio y firmará con Atlético Mineiro.

En las últimas horas, quien reconfirmó la noticia de su fichaje por el Galo fue su futuro entrenador, Antonio Mohamed. El cordobés, que no fue inscripto por Boca en la Copa Libertadores y acarrea una suspensión de seis encuentros en el certamen continental (justamente por los disturbios ocasionados contra los de Belo Horizonte en los octavos de final de la edición pasada), se acoplará al plantel del Turco en el Brasileirao y la Copa de Brasil. Recién podrá reaparecer en la Libertadores en una hipotética final.

El atacante no jugó ni un minuto oficial en este 2022. De ahí a que surgieron los comentarios como respuesta de la foto, muchos de ellos en tono de broma. “Pavón: me anotó un amigo”, escribió un usuario. “¿Qué hace Pavón en la foto”, se preguntó otra. “¿Pavón? ¿Vivo?”, rubrió una tercera.

Repercusiones de una imagen que quedará para la eternidad: la de todos los nombres que estuvieron detrás de la estrella N° 72 de Boca Juniors.

