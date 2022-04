“¡No me saques más!”: el desplante de Pablo Pérez a Javier Sanguinetti en la victoria de Newell’s

Newell’s Old Boys es uno de los principales animadores de la Copa de la Liga. Tras diez presentaciones, la Lepra lleva 19 unidades y es uno de los escoltas junto a River Plate del líder e invicto de la Zona 1, Racing Club. De esta manera, el conjunto rosarino hoy estaría accediendo a la Fase Final de la competencia.

Pese al triunfo por 1 a 0 ante Patronato de Paraná en el Coloso Marcelo Bielsa gracias a un tanto de Ramiro Sordo, el enojo de Pablo Pérez contra su entrenador, Javier Sanguinetti, quedó en el centro de la escena.

Al ser reemplazado a los 59 minutos por el mediocampista Juan Sforza (el partido se encontraba igualado en ese momento), el ex jugador de Boca Juniors, Independiente y Málaga de España no pudo ocultar su fastidio, el cual fue captado por las cámaras de ESPN. “¡No me saques más!”, esbozó el referente del equipo al pasar por al lado del director técnico. Pérez, en sus tres ciclos en la institución, consiguió el Torneo Final de 2013, cuando se encontraba bajo la conducción del Tata Martino.

El accionar del capitán del equipo rápidamente se convirtió en viral, pero el ex Banfield intentó calmar los ánimos ante los medios al afirmar que habló con el jugador y que estaba “todo bien” entre ambos. “Uno fue jugador de fútbol y uno siente lo mismo. A lo mejor hubiese hecho lo mismo”, manifestó. Y luego, añadió: “Uno no se tiene que olvidar de que fue jugador de fútbol”.

“Hablé con él, tengo una buena relación. Él es así, es su forma de ser. A veces hay que mirar para otro lado y hacerse el distraído”, concluyó el ex ayudante de campo de Julio César Falcioni.

Javier Sanguinetti también dejó en claro la ilusión que sobrevuela dentro del plantel de Newell’s. “La ilusión está presente porque tenemos el respaldo de los jugadores día a día. Lo que nos permite ilusionarnos es el compromiso de ellos, que son los principales artífices de esta campaña”, develó. No obstante, luego aclaró: “Nos quedan cuatro finales para clasificar y vamos a ir por el sueño”.

“Yo no dejo de sorprenderme semana tras semana. Yo no tenía ninguna relación con el club antes de este paso y es realmente sorprendente”, agradeció el DT.

