35 frases de Rodolfo D’Onofrio: por qué no gritó los goles en Madrid, el día que pensó que Gallardo se iba y el mensaje picante a Boca

Rodolfo D'Onofrio hizo un balance de su gestión en River Plate (Nicolás Stulberg)

Este viernes Rodolfo D’Onofrio participó del Libero VS., el ciclo de entrevistas que se emite por el canal TyC Sports. Allí, el ex presidente de River Plate habló de todos los episodios que marcaron su gestión al frente del Millonario y dejó varias definiciones interesantes, tanto futbolísticas como dirigenciales.

Vale mencionar que su estancia al frente del club de Núñez inició en 2013, cuando sucedió a Daniel Passarella, quien había sido su ídolo de niño, pero que había dejado a la institución “en coma ocho”, como el mismo describió. Al año, aterrizó Marcelo Gallardo como entrenador, en reemplazo de Ramón Díaz, por recomendación del mánager, Enzo Francescoli, e inició así la etapa más gloriosa para los hinchas.

Las mejores frases de Rodolfo D’Onofrio

El ex presidente de River Plate explicó por qué perder una final es peor que irse al descenso

Sus inicios como presidente de River Plate

“Nunca pensé que iba a ser presidente de River, nunca lo tuve en mis planes”.

“Mis amigos me dijeron que estaba loco, me decían: ‘¿Pero vos sabes en qué mundo te estás metiendo? Vos sabés que tenés un nombre, una honestidad, te estás metiendo en un mundo que es raro’”.

“Llevar al descenso a River es casi imposible y lo lograron de una manera absurda. Yo estoy convencido de que nosotros lo hubiéramos impedido. No hubiera ocurrido”.

“Passarella era mi ídolo, fue el mejor seis que yo vi en el fútbol mundial. Lamentablemente, como dirigente hizo mal las cosas y así nos fue”.

“Cuando asumí, el club estaba en coma 8, no coma 4. Estaba grave. Siempre se asume en River tipo 7 de la tarde y esa vez eran las 12 del mediodía, hacía un calor infernal. Y dije: ‘¿por qué es a las 12.30 del mediodía?’ Era muy simple. Al ratito que me dan a mí el diploma, que habilita que ya sos presidente, viene un empleado del club y me dice al oído: ‘D’Onofrio, está todo muy lindo, pero suba porque ahora hay un vencimiento de un cheque por tantos millones de pesos y hay que arreglarlo’. A partir de ahí tuvimos más o menos dos meses todos los días cheques que estaban venciendo”.

“No volví a hablar con Passarella. Nosotros hicimos una auditoría de corte, para ver la situación real en la que estábamos encontrando al club. Estaba peor de lo que pensábamos, pero aparte había algunas cosas que tenían que dar explicaciones los que se habían ido”.

“Se les inició un juicio a 4 ex dirigentes de River entre los cuales está Passarella. La justicia en argentina tarda un tiempo. Yo no estoy diciendo que sea culpable”.

Marcelo Gallardo

“Enzo Francescoli nos dijo que Gallardo era el indicado. Si Ramón Díaz, en lugar de decirnos que se iba a un martes nos decía eso un viernes, creo que Gallardo era técnico de Newell’s, porque él ya estaba arreglando con Newell’s. Si Ramón se demoraba, esta historia hubiese sido distinta”.

“La única vez que me hizo poner en duda su salida fue la vez que volvimos de jugar la Copa Argentina (luego de ser campeón en 2017). Dejó una frase así como que se iba”.

“Sé que algunos clubes europeos se lo quisieron llevar y muy importantes. Barcelona, por ejemplo. Pero se lo quieren llevar en junio y los contratos de él terminaban en diciembre. Él siempre quiso cumplir los contratos”.

“Gallardo es un tipo con personalidad y carácter que sabe lo que quiere. Es un líder”.

“Gallardo es Dios, pero yo tengo el Vaticano”.

“Hemos tenido discusiones, él se enojaba por ahí si algo no se lo informábamos. También con las demoras si no traíamos a un jugador. Me pasó con el chileno Díaz, que él lo quería y nosotros teníamos un problema de que no teníamos la plata para traerlo”.

Rodolfo D'Onofrio recordó cómo fue que River Plate contrató al Muñeco

Barras bravas

“Desde 2019 que los barras no podían entrar más y vivimos en paz y tranquilos. Mucha gente me decía que dejara entrar a los bombos porque el estadio perdía emotividad. Cuando vos no tenés la barra, canta un sector, después el otro y se pierde”.

“Yo siempre decía ‘a mí no me importa’, me importa que la gente venga con sus hijos y con la familia’”.

“Los mismos dirigentes de River han quedado sorprendidos con los que les pasó, por eso han tomado las medidas que tomaron para terminar con esta locura de que alguien pueda tirar una bengala marina y pueda matar a una persona”.

La final de la Libertadores ante Boca Juniors

“En Madrid fue el gol que más sentí, porque no lo pude gritar mucho porque estaba en el palco de honor del Real Madrid”.

“En el primer gol, en el de Pratto, yo estaba sentadito y calladito, pero tenía una revolución interna. No grité el gol por respeto a los que estaban en el palco. Angelici no estaba, por cábala digo yo como broma, porque cada vez que lo vio conmigo perdió”.

“Cuando Juanfer hizo el gol fue impresionante, pero otra vez me dije, ‘no lo puedo gritar’. Y en el tercero, se empieza a ir con la pelota (Pity Mrtínez), me doy vuelta casi de espaldas y le dije a todos: ‘Discúlpenme pero este lo grito’. Pegué un grito infernal y como justo terminó el partido, todos ellos me abrazaron y saludaron porque River había ganado la Copa”.

“Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) me dijo: ‘Este campo de juego es el de Don Alfredo (Di Stéfano) aquí no puede no ganar River”.

“Guillermo (Barros Schelotto) me dijo: ‘Los felicito, ganaron muy bien’, y me contó que se iba muy probablemente a Estados Unidos, cosa que hizo después”.

“Dicen que Messi alguna sonrisa ponía cuando a River le iba bien, pero no lo puedo asegurar”.

“Cuando perdés la categoría, perdés contra un montón de equipos, cuando vos ganás una final ante un eterno rival se la ganaste a él, así que cuando se ríen porque perdimos la categoría, no fue por vos, Boca, fue por todos los que nos ganaron y por el fracaso de los dirigentes de River. En cambio cuando te gané, te gané a vos”.

El episodio del gas pimienta

Rodolfo D'Onofrio entró al campo de juego de La Bombonera tras el ataque que habían sufrido los futbolistas de River Plate (Getty)

“Cuando se produce un disparate como el que hicieron, me metería otra vez a la cancha y todas las veces que fuera necesario”.

“Arruabarrena (entrenador de Boca Juniors) estaba atrás mío, nunca escuché nada. Había 45 mil hinchas de Boca que con justa razón me estaban puteando todos, porque ellos no entendían nada”.

“Algunos de los jugadores de Boca actuaron mal. Tenían el compromiso con La 12 y no se ocuparon de los jugadores de River”.

“Vino Sergio Berni que era secretario general de la Nación y el que suspendió el partido fue él. Había un miembro de la Conmebol en el campo de juego, quería hablar con Asunción y no podía, no tenía señal. No iba a decidir alguien que estaba en Paraguay, tenía que decidir alguien que estaba en la Argentina”.

“Los jugadores (de River Plate) fueron a un hospital a hacerse ver por el tema de los ojos y nos encontramos todos 3.30 de la mañana en la concentración de River y ahí le dije a quien es hoy el vicepresidente segundo de River: ‘Hay que juntar todos los elementos que tenemos, médicos y demás y presentarlos mañana en la Conmebol’. La decisión la toma la Conmebol”.

Los incidentes antes de la final de la Copa Libertadores 2018 en el Monumental

“Esa zona fue liberada”.

“Llega el club más chico de la Argentina a jugar contra River, y ahí en esa esquina nunca hay gente de River cuando llega el micro, siempre se despeja esa zona”.

“No eran tipos de la barra, eran cinco locos que habrán tomado más de una cerveza y creyeron que rompiendo los vidrios se ganaba un partido. Nunca falta un bobo de ese calibre. Un descerebrado”.

Las cuentas pendientes de su gestión

“Driussi y Lanzini. Los números no daban, ellos tenían ganas y voluntad de volver a River”.

“Me dolió que se vaya (Carlos) Sánchez porque teníamos todo acordado para que siga y un día su representante me dijo, ‘se va’. Me dio mucha pena porque yo lo quería mucho”.

“También me dolió la salida de Nacho (Fernández), pero a él lo entendí”.

“No podemos hacer campeonatos de 28 equipos, tenemos que hacer campeonatos de 20, como existe en todos los lugares del mundo. No te dan las fechas, son torneos raros”.

