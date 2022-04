Polémica en el VAR de la Bombonera: ¿estuvo bien cobrado el penal sobre Marcos Rojo en Boca-Arsenal?

* Marcos Rojo cambió el penal por gol

El estreno del VAR en el fútbol argentino llegó para intentar disminuir el margen de error de las decisiones que los árbitros toman en milésimas de segundos dentro de un campo de juego. Sin embargo, las polémicas no se terminarán más allá del aporte de la herramienta tecnológica: el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal a favor de Boca Juniors ante Arsenal de Sarandí tras chequear la jugada en la pantalla que disparó la polémica.

A la salida de un córner, cuando el reloj marcaba ya más de 20 minutos del segundo tiempo, Marcos Rojo forcejeó dentro del área con Lucas Suárez. El juez a cargo de la herramienta tecnológica, posicionada en el predio de la AFA en Ezeiza, controló la repetición y le advirtió a Rey Hilfer que había un posible penal en esa maniobra.

La máxima autoridad, que reemplazó al lesionado Silvio Trucco como juez principal a último momento, acudió al llamado de Germán Delfino, al mando del VAR. Se acercó hasta la televisión, visualizó las repeticiones y sancionó el penal a favor del Xeneize.

Sin embargo, no era una acción para ser considerada penal porque la sujeción para decantar en un penal debe tener un valor, que esa acción no permita que el jugador logre el objetivo que tenía. No toda sujeción es falta: Rojo llega a su objetivo en este caso. La sujeción tiene que tener la suficiente fuerza para no permitirle al adversario su intención. Esta fue una sujeción mutua, sin identidad de falta porque al valorar la fuerza aplicada no le suprime un claro movimiento al adversario.

El defensor de 32 años, que lució la cinta de capitán, se hizo cargo de la pena máxima y puso el 2-1 para el combinado de Sebastián Battaglia. La alegría para el local duró poco porque inmediatamente Agustín Rossi y el propio Rojo tuvieron un insólito blooper de coordinación que le permitió a Cristian Colman poner el 2-2 que sería definitivo.

“Le había avisado al árbitro en la jugada anterior que también había hecho lo mismo el jugador. Me había agarrado y le había avisado al árbitro para que lo tenga en cuenta y en la siguiente jugada pasó lo mismo”, justificó el propio Rojo el penal en la entrevista post partido.

El empate dejó al Xeneize con 15 unidades ubicado en la misma línea que Estudiantes de La Plata en lo más alto de la Zona 2. Detrás de ellos se posicionan Aldosivi de Mar del Plata (13), Colón (12) y Tigre (12), que este domingo recibirá a Rosario Central.

