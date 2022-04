Una pantalla tildada y diez minutos para convalidar el gol: el insólito problema con el VAR en Vélez-Lanús

* El problema con el VAR en Vélez-Lanús

El estreno del VAR en el fútbol argentino ya sumó su primera gran perlita en la jornada del sábado durante el duelo entre Vélez Sarsfield y Lanús en el Estadio José Amalfitani de Liniers: la transmisión se tildó y el juez Andrés Merlos demoró diez minutos en poder revisar la jugada para convalidar el gol de Lucas Pratto, que terminaría significando el 3-1 del equipo local.

El tanto, que ocurrió a los 47 minutos del segundo tiempo, abrió un interrogante sobre la posición del delantero de Vélez a la hora de recibir el pase de su compañero, pero principalmente el foco se colocó sobre la participación o no de Franco Díaz en la maniobra. Cuando Julián Fernández lanzó el pase al área para Pratto, Díaz –que parecía estar adelantado– intentó tocar la pelota pero le erró y fue el ex River el que terminó dominándola.

Si bien desde el VAR no llaman al árbitro a la pantalla para visualizar estas acciones ya que no es una jugada de interpretación, en este caso sí decidieron pedirle que se acerque al monitor para que evalúe si Díaz había interferido en la acción o no. Para ese momento, ya habían transcurrido casi tres minutos desde la anotación de Pratto.

El debate sobre el posible offside quedó a un segundo plano a medida que fueron transcurriendo los segundos. Merlos estaba parado adelante de la pantalla y gesticulaba, pero no se entendía lo que sucedía. Mientras tanto, la imagen del VAR –a cargo de Darío Herrera– estaba congelada. Cuando el juez le explicó a los jugadores que se acercaron a él ante la demora, algunos se rieron y otros se tomaron la cabeza.

El juez había adicionado inicialmente siete minutos al tiempo regular del segundo tiempo, pero el Oso anotó el tercero de su equipo cuando recién se disputaba el segundo minuto. La confirmación de su grito de gol llegó diez minutos más tarde luego de la revisión de la televisión. Finalmente, el partido se reinició a los 58 minutos y Merlos pitó el final cuando el reloj había pasado los 60 minutos.

El juego volvió a tener acción una vez que el árbitro del encuentro pudo visualizar la jugada en la pantalla, que demoró varios minutos en volver a tener la acción en movimiento. Miró varias veces la maniobra y decretó la anotación de Pratto.

Un detalle no menor es que las cabinas donde están ubicados los árbitros del VAR que controlan las acciones de cada encuentro del torneo están alojadas en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. En caso que haya un problema con la tecnología, se le avisará a los capitanes y el duelo seguirá sin la Asistencia Arbitral por Video, pero en esta oportunidad el árbitro ya había detenido el juego para ir a ver la pantalla por lo que no podía apelar a esa opción.

El duelo finalmente culminó 3-1 (Lucas Janson x2 y Nicolás Pasquini habían anotado los otros tantos) y el resultado le permitió a Vélez salir del último lugar de la Zona 2, donde ahora está solamente Lanús, su rival de esta jornada.

El VAR desembarcó en la Liga Profesional en esta 8ª fecha de la Copa de la Liga. El primer encuentro que tuvo el aporte de la herramienta tecnológica fue el de Colón ante Aldosivi.

EL RESUMEN DE VÉLEZ-LANÚS

