La extraña entrevista a Sigali que se hizo viral tras la goleada de Racing: la explicación detrás de sus respuestas

Fueron apenas 50 segundos que inmediatamente se viralizaron por cada rincón de las redes sociales. La entrevista quedó enmarcada como una de las más llamativas en el fútbol argentino. Leonardo Sigali se paró delante de la cámara de la transmisión oficial tras la goleada de Racing sobre Sarmiento, pero respondió una y otra vez lo mismo: “No me acuerdo”.

El capitán de la Academia tuvo una actitud completamente extraña con el cronista de TNT Sports que estaba en el campo de juego y las preguntas sobre el hecho se dispararon en redes sociales. ¿Fue una apuesta? ¿Estaba enojado con el periodista? ¿Tuvo algún golpe que lo afectó? La respuesta a su actitud está emparentada a una campaña vinculada a la lucha contra el Mal de Alzheimer y que se replicará en otros partidos del fútbol local.

“Estoy con el capitán de Racing, Leo Sigali”, anunció el cronista. “Bueno, Leo, tuviste una muy clara cuando el partido estaba 1-0 abajo ustedes para tratar de empatarlo”, le planteó.

“La verdad que no me acuerdo...”, dijo el futbolista de 34 años y descolocó a su interlocutor. “Bueno, no recordás la jugada... ¿En qué momento Racing lo encuentra con esa búsqueda, acelerando siempre? ¿Qué les pedía Gago cuando se complicaba el partido?”, insistió.

Pero del otro lado la respuesta volvió a la misma línea: “No, disculpame pero la verdad que no me acuerdo”.

“Bueno, Leo, la última para dejarte. Están pensando en la Sudamericana, el rival... ¿Qué me podes decir de River de Uruguay?”, buscó una complicidad el periodista. “Disculpame pero la verdad que no recuerdo mucho”, sentenció antes de marcharse. “Sorprendente lo de Leo Sigali compañeros”, remató el periodista desde el campo de juego mientras la transmisión oficial se terminaba. No hubo mayores comentarios o repercusiones del tema en ese momento.

Más de una hora después del final del juego, el club, que le agradeció al periodista Juan Pablo Vila por su “indispensable colaboración y su compromiso con esta causa”, aclaró: “En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de ALMA (Asociación lucha contra el mal de Alzheimer) para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos”. El posteo estuvo acompañado por un video del defensor: “La entrevista que me realizaron al final del partido fue una acción realizada entre Racing y la Fundación Alma. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer , ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y calidad de vida”.

El combinado de Fernando Gago había comenzado abajo en el marcador el duelo ante Sarmiento por el tanto de Julián Brea en el primer tiempo, pero en el complemento una ráfaga de anotaciones cambió el rumbo del juego: Enzo Copetti (2), Tomás Chancalay y Javier Correa sumaron para dar vuelta el encuentro. En 20 minutos la Academia pasó de perder a ganar el duelo por 4-1.

Los de Avellaneda son el único equipo que no perdió en las ocho fechas de la Copa de la Liga y se convirtieron en serios candidatos al título. Con 18 puntos, lideran la Zona 1 por encima de Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe y River Plate.

