Ruggeri reveló detalles de sus intentos por sacar a Maradona de las drogas: “Lo peleaba y le cuestionaba todo”

El Cabezón regresó a ESPN y tocó un tema sensible en el programa de Vignolo

El regreso de Oscar Ruggeri a la pantalla de ESPN después de sus vacaciones generó una alegría enorme para todos sus compañeros de piso. Como siempre el Cabezón suele recordar divertidas experiencias que vivió junto a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida pero en este caso, tocó una de las grandes problemáticas que complicó a Pelusa a lo largo de sus 60 años: las drogas.

Sebastián Vignolo, conductor del programa, le dio el pie al ex futbolista de la selección argentina con un cruce que tuvo fuera del aire. “Fui a comprar algo y el vendedor me dijo: ‘Quiero tanto a Ruggeri como a Maradona. Me representa porque soy central y su mala onda con los brasileros. Y cuando lo veo recuerdo a Diego y me pregunto ¿por qué el Diego no podría estar como el Cabezón?’”, explicó el Pollo en la primera edición de F90.

Automáticamente, Oscar dio su punto de vista al respecto y reveló los roces constantes que tuvo con su amigo por este mismo problema: “Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas que me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía ‘qué loco que no te das cuenta lo que sos’. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: ‘Tenés el mundo a tus pies. ¿Querés ser presidente? Te preparas y vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA’. Salen imágenes a cada rato de Diego, hay en todo lados y pensar que tenía un año y medio más que yo. Podría ser el rey”.

Ruggeri, que ya portaba una expresión triste, continuó sobre el tema. “Plata en el bolsillo yo nunca le vi a Diego. Yo nunca vi que Diego haga así y diga ‘1.000 pesos pongo yo’. Nunca. No le importaba nada eso. Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir”, agregó.

El ex central de la selección argentina rememoró los esfuerzos que hizo para que Pelusa pueda acomodar su vida

“Yo lo peleaba porque le cuestionaba todo. Y siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas. Porque Cai (usó como interlocutor al Cai Aimar), droga tuve cerca cantidad miles de veces. Nunca se me ocurrió ni probar. No sé si fue por miedo de fallarle a mi familia, a mis viejos”, siguió el Cabezón. Y recordó los momentos en los que intentaron acompañar al Diez: “Que pecado. Nunca nos dejó estar cerca, nunca dejó llegar. O sea, nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos. Se nos era difícil estar cerca y sacarlo de todo eso. Porque era un mundo que había dando vuelta alrededor de él”.

A continuación, el citado Aimar se metió en la conversación con una pregunta hacia Oscar: “¿En algún momento dijo que la iba a dejar adelante de ustedes?”. Ruggeri hizo memoria y reveló que una vez sola se los prometió, aunque tiempo después se dieron cuenta de que le era imposible salir de la droga.

Daniel Arcucci, panelista del programa y una de las personas que más conocieron a Diego a lo largo de una parte de su vida, cerró el tema analizando la postura que tenía Pelusa frente a uno de sus grandes problemas: “Es que públicamente también lo dijo muchas veces. Él no quería ser un ejemplo y terminaba justamente siendo un ejemplo de todo lo que afecta. Hay muchos testimonios y notas que ha dado hablando de esto y diciendo que no salía porque no podía. Buscaba decir que no empiecen porque después no podía salir. Nunca hizo apología de la droga Diego. Todo lo contrario: él se mostraba como una víctima. No es que jactaba de eso”.

