Un ex arquero de la Selección criticó a Dibu Martínez: “Se lo está comiendo de a poco el personaje, se está excediendo”

Desde que Emiliano Martínez se adueñó del arco de la selección argentina se destacó por su seguridad y buen nivel, pero también por su fuerte personalidad. Sus actitudes desafiantes hacia los rivales cada vez que hay un penal le valieron elogios, pero también críticas, y entre ellas las de un ex arquero del equipo albiceleste, Ignacio González.

Nacho primero apuntó a un error de Dibu en el gol de Chile. “¿Se lo comió? Sí. Tuvo responsabilidad. Él está bien parado, pero si quería sacarla con mano cambiada, tenía que dar dos pasos y volar, si no era con la otra mano. En el retroceso debería haber dado dos pasos para atrás y saltar. Así la agarra a la pelota en el punto más alto para sacar el manotazo con la mano izquierda”, analizó en TyC Sports el ex guardameta de Racing sobre el tanto de La Roja el pasado jueves, en la victoria argentina 2-1 en Calama, por la fecha 15 de las Eliminatorias.

Respecto de su actitud con los rivales dijo que “se está excediendo un poco. Se lo está comiendo el personaje de a poquito”. Luego afirmó: “Ojalá volvamos al del comienzo. Hasta los penales (contra Colombia) estuvo bien, hasta ahí me gustaba el chamuyo, pero hablo de todo lo que vino después. Está un poco de más la actuación”.

González no está de acuerdo con la reacción que por ejemplo tuvo Martínez en un partido de su equipo, el Aston Villa, en la Premier League ante el Manchester United, cuando Dibu desafió a Cristiano Ronaldo, que no quiso ejecutar un penal. Bruno Fernandes se hizo cargo, pero tiró la pelota afuera y el golero surgido de Independiente se dio vuelta y le hizo un gesto a la gente del United.

Dibu Martínez se queda con la pelota antes que llegue el delantero chileno Eduardo Vargas (REUTERS/Esteban Felix)

“Yo nunca fui a molestar a un rival antes de patear un penal”, esgrimió Nacho. “No sé si eso lo va a perjudicar. Yo tengo una forma de manejarme en la vida. Yo estuve ahí de un Mundial y quedé afuera por una toma de decisión equivocada”, reconoció quien lució el buzo en la era de Daniel Passarella al frente del combinado nacional.

“Le diría que sepa manejar estas cosas, porque esto pega la vuelta y más en el arco. Está muy expuesto al error en cualquier momento”, dijo, como si fuese entrenador de arqueros de la selección argentina y pudiera darle un consejo.

En tanto que Diego Cagna se alineó en su concepto e indicó que “hasta acá estuvo bien, pero ya está. Uno no se da cuenta y si sigue así va a quedar como un agrandado antes de ser un campeón o un vivo. A veces no te das cuenta. O se lo dice alguien o se tiene que dar cuenta él. Yo si fuese el entrenador de Argentina le hablaría y le diría que baje un poco los humos, ‘ya está, no te agrandes tanto’”.

Martínez debutó como titular en el partido contra Chile en las Eliminatorias jugado en Santiago del Estero en junio de 2021. Su seguridad al bajar centros, los pocos rebotes que da cuando le rematan y su personalidad le valieron la continuidad bajo los tres palos y consolidó su puesto en la Copa América, donde fue figura, y brilló en la definición por penales frente a Colombia, cuando atajó tres tiros.

